Ori and the Will of the Wisps draait in 4k120fps na update voor Xbox Series X

Microsoft en Moon Studios maken bekend dat er een verbeterde versie van Ori and the Will of Wisps uitkomt voor de Xbox Series X. De game zal op de nieuwe console draaien in 4k-resolutie met 120fps en hdr. Ook belooft de studio betere audio.

De platformgame met Ori in de hoofdrol draait op de huidige Xbox One X in 4k-resolutie met 60fps, maar dat gaat niet zonder prestatieproblemen. Met name vlak na de release waren er klachten van spelers over framedrops en pauzes in het spel.

De veel krachtigere Xbox Series X moet de game in 4k-resolutie op 120fps kunnen draaien, zeggen de ontwikkelaars. Spelers kunnen de update gratis downloaden via Smart Delivery. Naast betere graphics, beloven de makers ook betere audio. Of er ook een verbeterde versie voor de pc uitkomt, is nog niet duidelijk.