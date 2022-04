Ori and the Will of the Wisps verschijnt voor Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps van Moon Studios is verschenen voor de Nintendo Switch. Het spel is per direct verkrijgbaar voor 30 euro. De studio toont dat een drukke scene in het spel op 60fps draait op de console.

Nintendo maakte de release van Ori and the Will of the Wisps bekend tijdens zijn Direct Nintendo Partner Showcase September 2020. Bezitters van de Nintendo Switch kunnen spel vanaf donderdag aanschaffen voor 30 euro. Het spel heeft een omvang van 4,44GB.

In een teaser toont Moon Studios een deel van het Desert Escape-level van het spel op de Nintendo Switch. De gameplay loopt daarbij soepel op 60fps. Bij de versie voor de Xbox One X, die in 4k op 60fps draait, klaagden spelers na release over framedrops, al lijken die inmiddels voorbij. In maart verscheen het spel voor Windows en de Xbox-consoles. Er is een versie voor de Series X op komst die in 4k-resolutie met 120fps en hdr en met betere audio afspeelt. Overigens verscheen voorganger Ori and the Blind Forest in 2019 ook voor de Switch.