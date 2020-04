Gevoelsmatig is het nog niet eens zo heel lang geleden dat het spelaanbod op de Xbox One werd verrijkt met de komst van Ori and the Blind Forest. De sfeervolle platformgame scoorde met zijn sterke sfeer en soepele gameplay die steeds veranderde om het spel fris te houden. Hoewel we vonden dat het emotionele zwaartepunt voornamelijk aan het begin van de game lag en sommige aspecten van het spel voor veel frustratie zorgden, bleef Ori een favorietje. Nu, vijf jaar later, keert de witte 'spirit guardian' terug, opnieuw met de taak de gezondheid van de natuur om hem heen te herstellen.

Het eerste deel toonde hoe Ori uit de Spirit Tree viel en de magie en pracht en praal van het bos herstelde. In Ori and the Will of the Wisps komt Ori in Niwen terecht, een stuk natuur dat gehinderd wordt door boosaardige invloeden die zorgen voor verval. Die fase van het spel volgt op de opening, waarin te zien is hoe Ori's kleine uilenvriendje Ku moeite heeft met vliegen. Uiteindelijk bevestigen Ori en zijn vrienden een extra veer aan de vleugels van Ku, die het mogelijk maakt te vliegen. Daarop vliegt Ku een stukje met Ori op de rug, maar helaas stort het duo neer in Niwen en raken de twee van elkaar gescheiden. De opzet van het verhaal van Ori and the Will of the Wisps is simpel, maar doeltreffend, en het zet de sfeer meteen goed neer. In die openingsscène stort de game namelijk al zoveel tederheid over je heen dat het haast onmogelijk is om niet direct begaan te zijn met het lot van Ori en Ku.

Daarmee is de toon voor de game gezet. Het hoofdthema: Ori is de enige hoop van Niwen, de enige die het licht kan herstellen en de verschillende gebieden kan ontdoen van de aanwezigheid van de duisternis. Hoe precies, dat krijgt hij te horen van Kwolok, een vriendelijke pad. Hij vertelt Ori dat het licht van de Spirit Willow uiteen is gespat in vijf verschillende Wisps, die verspreid in Niwen terecht zijn gekomen. Ori moet ze verzamelen om uiteindelijk de groei van een nieuwe Spirit Willow mogelijk te maken die Niwen zal beschermen tegen verval, corruptie en andere ongewenste ontwikkelingen in het bos.

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. In de eerste plaats kent Niwen allerlei verschillende gebieden waar Ori diverse vaardigheden voor nodig heeft die aanvankelijk nog niet tot je beschikking staan. Daarnaast kent de duisternis ook een duidelijke verpersoonlijking in de vorm van Shriek, een grote, misvormde uil die als kind verstoten is door de andere uilen. Die traumatische gebeurtenis vulde Shriek met pijn en bitterheid, waardoor zijn hart is versteend en hij geen goedheid meer kent. Kortom: niet het dier dat je wil tegenkomen. Het spreekt voor zich dat de paden van Shriek en Ori elkaar meermaals kruisen, met alle gevolgen van dien.