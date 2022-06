Ori and the Will of the Wisps rendert intern op 6k-resolutie op Xbox Series X

Ori and the Will of the Wisps zal op de aankomende Xbox Series X-console intern worden gerenderd in een 6k-resolutie, waarna dat vervolgens door supersampling weer wordt teruggeschaald naar 4k. Dat zou de beeldkwaliteit verder moeten verbeteren.

Thomas Mahler, game director van Moon Studios, spreekt op het forum van Resetera over een modus op de Series X waarbij de game intern op 6k wordt gerenderd. "Ik denk niet dat er voorlopig iets vergelijkbaars zal zijn op het vlak van de beeldkwaliteit", zegt hij. Daarmee suggereert hij dat deze modus de grafische kwaliteit in ieder geval flink verhoogt in vergelijking met andere modi. Mahler voegt daar een opmerking aan toe, waarbij hij de beeldkwaliteit via deze in deze 6k-modus beschrijft als 'obsceen, met hdr en filters er bovenop'.

Ori and the Will of the Wisps is net als de voorganger Ori and the Blind Forest een side-scrolling platformgame die er grafisch weliswaar goed uitzet, maar niet het uiterste van de hardware van de Series X zal vergen. Waarschijnlijk maakt dat het mogelijk de game intern op de hogere 6k-resolutie te laten renderen. Overigens is dat ook het geval bij een andere, grafisch minder veeleisende game als The Touryst. De ontwikkelaar daarvan liet eerder aan Wccftech weten dat hun game op de Series X in 6k wordt gerenderd en op de Series S in 4k, waarna de resolutie wordt teruggeschaald.

Welke modi Ori and the Will of the Wisps precies zal ondersteunen op de Series X is nog niet duidelijk, maar het is al langer bekend dat het spel op deze console in 4k en 120fps is te spelen. Waarschijnlijk zal de 6k-modus gepaard gaan met 60 in plaats van 120fps, al gaf Mahler daar verder geen duidelijkheid over. Overigens draait Ori and the Will of the Wisps op de Xbox One X al in 4k-resolutie met 60fps, al waren er na de release in maart klachten over prestatieproblemen en framedrops.