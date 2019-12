Ori and the Will of the Wisps is uitgesteld tot 11 maart

De release van Ori and the Will of the Wisps is uitgesteld naar 11 maart. Microsoft brengt het platformspel van ontwikkelaar Moon Studios daarmee een maand later uit dan eerder was gepland. Het spel is de opvolger van Ori and the Blind Forest uit 2015.

Microsoft en Moon Studios zeggen dat de extra ontwikkeltijd hen de mogelijkheid geeft Ori-fans 'de best mogelijke gameplayervaring' te bieden. De ontwikkelaar heeft ook een nieuwe trailer uitgebracht, waarin een korte blik op de gameplay van het spel wordt geboden. Daarin zijn enkele vijanden en nieuwe abilities van Ori te zien, zoals de mogelijkheid om vrij precies pijlen af te schieten en een zwaard te hanteren.

Het originele, sprookjesachtige spel kenmerkte zich door de mooie, kleurrijke boswereld en het feit dat je als speler met het witte wezentje Ori een nogal grote vrijheid hebt. Om verder te komen zijn precisie en timing bij het vele springen vrij belangrijk, waarbij muursprongen, dubbele sprongen en de bash-ability kenmerkend voor het spel zijn. Ori and the Will of the Wisps bouwt hierop voort.

Ori and the Will of the Wisps is onderdeel van het Xbox Play Anywhere-programma, wat betekent dat het spel met een enkele aankoop op zowel een Windows-pc als op de Xbox One is te spelen. Het platformspel wordt net als Ori and the Blind Forest onderdeel van de Xbox Game Pass en komt ook op Steam beschikbaar.