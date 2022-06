KPN begint met aanbieden van eSIM voor particulieren en kleine ondernemers

KPN is woensdag begonnen met het aanbieden van eSIM voor particulieren en kleine ondernemers. Het was eerder al beschikbaar bij de provider voor klanten met een Grootzakelijk-abonnement.

Bestaande klanten van KPN kunnen in de loop van woensdag via de MijnKPN-omgeving kiezen voor een eSIM. Nieuwe klanten hebben die mogelijkheid nog niet; zij krijgen die optie over een paar weken. Klanten hoeven de eSIM alleen te activeren via de MijnKPN-app. Het overstappen op eSIM is gratis, zoals ook het geval is bij het wisselen van simkaart. Het is te gebruiken in combinatie met alle abonnementen, behalve data-only-abonnementen en prepaid.

De Apple-smartphones vanaf 2018, de iPhone XS, XS Max en XR, ondersteunen eSIM, waarbij minimaal iOS 12.1 nodig is. Verder kunnen de iPhone 11, iPhone SE uit 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max ermee overweg, net als de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra, de Galaxy Note20 en Note20 Ultra en de Galaxy Fold. Overigens hebben de Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL en de Motorola razr ook ondersteuning voor eSIM, maar de toestellen in dit rijtje worden niet door KPN verkocht. De digitale simkaart wordt ook nog niet ondersteund in combinatie met een smartwatch.

KPN had vorige maand al willen beginnen met het aanbieden van eSIM voor alle klanten, maar dat werd iets opgeschoven. De provider gaf aan dat het in de afgelopen weken nog tests heeft uitgevoerd met eSIM op basis waarvan volgens het bedrijf een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd.

Vorig jaar augustus begon T-Mobile in Nederland als eerste provider met het aanbieden van eSIM. Bij Vodafone en Simyo is het sinds dit jaar al mogelijk. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over eSIM waarin wordt uiteengezet wat deze digitale simkaart precies is en wat gebruikers eraan hebben.