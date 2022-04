'Apple adviseert providers VS zich voor te bereiden op telefoons met enkel eSIM'

Apple heeft mogelijk grote Amerikaanse providers aangeraden 'zich voor te bereiden' op telefoons die alleen eSIM ondersteunen. Dat meldt een anonieme bron aan MacRumors. Mogelijk betekent dit dat Apple op termijn met iPhones zonder fysiekesimkaartslot komt.

MacRumors schrijft dat de anonieme bron ook een 'legitiem lijkend' document aan de website heeft verstrekt, waarin een tijdsbestek voor dit initiatief wordt beschreven. In dat document werden Amerikaanse providers aangeraden om zich voor te bereiden op de release van eSIM-only-smartphones 'tegen september 2022'.

Als onderdeel van de overstap zouden bepaalde Amerikaanse providers volgend jaar iPhone 13-modellen met abonnement gaan verkopen zonder nanosimkaart in de verpakking. MacRumors schrijft dat dit al gebeurt bij Apple Stores en op de Apple-website. Kopers van dergelijke toestellen kunnen dan een eSIM-abonnement activeren door hun telefoon met wifi te verbinden en instructies op het scherm te volgen.

Mogelijk betekent dit initiatief dat Apple enkele van zijn komende iPhone 14-modellen niet langer van een fysiekesimkaartslot voorziet, hoewel dit nog niet concreet is bevestigd. Het bedrijf brengt zijn nieuwe iPhones doorgaans in september uit en dat valt gelijk met het tijdsbestek dat werd genoemd in het vermeende document van MacRumors. Eerder deze maand claimde een Braziliaanse iPhone-blog dat Apple dit in 2023 voor het eerst zou doen met enkele iPhone 15 Pro-modellen, behalve in landen waar eSIM niet beschikbaar is.

Sinds de iPhone XS uit 2018 ondersteunen alle iPhones eSIM. De iPhone 13-serie van het bedrijf, die dit jaar werd geïntroduceerd, biedt voor het eerst ook ondersteuning voor dual-eSIM. Voorheen konden iPhone-gebruikers alleen dualsim gebruiken door een eSIM en een nanosimkaart te combineren. ESIM is niet bij alle providers beschikbaar, maar verschillende Nederlandse providers bieden hier ondersteuning voor, waaronder KPN, Simyo, T-Mobile en Vodafone. In België bieden Mobile Vikings, Orange en Proximus eSIM.