Proximus wil in 2023 e-sim ondersteunen op smartwatches

De Belgische provider Proximus wil vanaf volgend jaar e-sim op smartwatches ondersteunen. Bij andere Belgische providers als Orange en Telenet kan dit al. Sinds kort hoeven klanten met een smartphone daarnaast niet meer langs een Proximus-winkel om e-sim te activeren.

Proximus zegt tegen DataNews 'in de loop van 2023' werk te gaan maken van e-sim op 'secundaire toestellen zoals smartwatches'. Smartwatches met e-sim hoeven niet meer verbonden te zijn met een telefoon of wifi om bijvoorbeeld te kunnen bellen of notificaties te krijgen. Proximus ondersteunt al sinds 2020 e-sim, maar vooralsnog alleen op smartphones.

Met de Belgische provider Telenet is het sinds eind 2020 mogelijk om de e-sim van smartwatches te gebruiken. Hierbij delen smartphone en smartwatch hetzelfde nummer en abonnement; zo werken providers in Nederland ook. Het ligt voor de hand dat Proximus voor dezelfde aanpak wil gaan. Overigens werkt e-sim via Telenet juist alleen op smartwatches, en niet op smartphones zoals Proximus wel ondersteunt.

Proximus bevestigt verder dat klanten niet meer langs een fysieke winkel van de provider hoeven om e-sim op hun smartphone te kunnen activeren. Inmiddels kan dit ook via de MyProximus-app of via de website van de provider.