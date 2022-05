T-Mobile ondersteunt vanaf 5 november 4G-Apple Watch voor 5 euro per maand

T-Mobile heeft Multisim geïntroduceerd, een abonnementsvorm waarmee gebruikers de 4G-versie van een Apple Watch kunnen koppelen aan een iPhone-abonnement. Zo delen smartwatch en telefoon hetzelfde telefoonnummer. Multisim kost 5 euro bovenop een regulier abonnement.

Bij Multisim zijn een abonnement en telefoonnummer gekoppeld aan twee eSIMs, schrijft T-Mobile. Zo kunnen de iPhone en Apple Watch GPS + Cellular van een gebruiker een telefoonnummer en abonnement delen. Het abonnement en de cellular-variant van de Apple Watch Series 7 zijn vanaf 29 oktober te bestellen en een week later is het abonnement in Nederland beschikbaar. Dit abonnement kost vijf euro bovenop een bestaand abonnement. Telefoon en smartwatch delen de hoeveelheid data, belminuten en sms'jes binnen het abonnement.

T-Mobile gaf begin oktober al aan de 4G-versie van de Apple Watch te gaan verkopen en ondersteunen, maar gaf toen geen details. In andere landen is het al langer mogelijk een abonnement te delen met een smartphone en smartwatch. Met Multisim hebben gebruikers een mobiele verbinding op hun smartwatch om bijvoorbeeld te bellen of te browsen, zonder dat er een gekoppelde smartphone in de buurt hoeft te zijn.

Vooralsnog werkt Multisim alleen met de Apple Watch; andere smartwatches met geïntegreerde eSIM worden 'mogelijk in de toekomst' ook ondersteund. Alle 4G-Apple Watches worden door T-Mobile ondersteund, dus ook voorgaande versies die de provider niet verkoopt. Voor Multisim is minimaal een iPhone 6S of SE van de eerste generatie nodig, evenals iOS 15. Mogelijk worden Android-telefoons 'in de toekomst' ook van Multisim voorzien.

Roaming wordt nog niet ondersteund; in het buitenland moet de smartwatch dus aan de telefoon worden gekoppeld om te kunnen browsen of bellen. Met Multisim is het niet mogelijk om twee telefoongesprekken tegelijk uit te voeren. Het is daarnaast niet mogelijk om alleen een abonnement af te sluiten voor een Apple Watch; dit abonnement moet ook altijd aan een smartphone zijn gekoppeld.

Eerder gaf ook KPN aan de eSIM van de 4G-versies van de Apple Watch Series 7 te gaan ondersteunen. Hier heeft het bedrijf echter nog geen aanvullende details over verstrekt. Tweakers heeft KPN gevraagd of en wanneer de provider een vergelijkbaar Multisim-abonnement gaat aanbieden.