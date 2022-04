Qualcomm en Vodafone tonen werkende smartphone met in soc geïntegreerde e-sim

Qualcomm heeft samen met Vodafone en Thales een Samsung Galaxy Z Flip3 5G met Snapdragon 888-soc gedemonstreerd, waarbij de telefoon via de in de soc geïntegreerde e-sim een werkende mobiele verbinding heeft. Bij de Snapdragon 888 is er geen losse e-simchip meer nodig.

De chipmaker liet eerder al weten dat de Snapdragon 888 een geïntegreerde e-sim heeft, maar nu heeft Qualcomm samen met Vodafone en Thales voor het eerst laten zien dat de iSIM in de praktijk gebruikt wordt. Bij iSIM is er geen losse chip meer nodig voor de e-sim, maar zit deze in Qualcomms Secure Processing Unit in de soc. Deze werkt met Thales' iSIM-besturingssysteem.

Met de proof-of-concept heeft Qualcomm naar eigen zeggen laten zien dat iSIM klaar is voor commercieel gebruik en werkt met bestaande netwerkapparatuur. Vodafone en Qualcomm zeggen dat doordat er geen losse chip of fysieke simkaart meer nodig is, het mogelijk is om met een iSIM meer apparaten aan mobiel internet te kunnen koppelen. Naast smartphones zouden mobiele pc's, VR-headsets en industriële IoT-toepassingen eenvoudiger van mobiele dataverbindingen kunnen voorzien, zegt Qualcomm.

Een ander voordeel van iSIM is volgens Qualcomm dat er meer ruimte op het moederbord van een smartphone is, omdat er geen losse chip meer nodig is. Daarnaast zou de geïntegreerde sim efficiënter met energie omgaan en spreekt het bedrijf over verbeterde beveiliging. Wanneer particulieren iSIMs kunnen gebruiken, is niet duidelijk.