Qualcomm Snapdragon 888 heeft geïntegreerde e-sim

De Qualcomm Snapdragon 888-soc heeft een ingebouwde e-sim. Dat zegt de chipontwerper. Voor zover bekend heeft nog geen enkele telefoonmaker gebruikgemaakt van de 'geïntegreerde simkaart' van de soc.

Qualcomm duidt de technologie aan als 'iSim', een geïntegreerde versie van de e-simchip die sommige telefoons aan boord hebben. De geïntegreerde versie van de Universal Integrated Circuit Card, zoals de standaard officieel heet, moet het makkelijker maken om simkaarten in telefoons te stoppen zonder extra ruimte kwijt te zijn. De iSim zit in de Secure Processing Unit van de soc.

Qualcomm is al enkele jaren bezig met deze technologie, maar had niet eerder gezegd dat de iSim al op de Snapdragon 888 zit. De interesse voor e-sims is vooralsnog beperkt. Er zijn wel telefoons die het ondersteunen, maar veel telefoons hebben nog altijd geen e-sim aan boord. Met een e-sim kunnen gebruikers van abonnement wisselen via een app of via het instellingen-menu, in plaats van via het wisselen van een simkaart. Voor smartphonemakers zou het ruimte moeten besparen, omdat het simslot relatief veel ruimte inneemt in de telefoon.