T-Mobile onderzoekt claim van diefstal gegevens 100 miljoen Amerikaanse klanten

T-Mobile onderzoekt de claim van een hacker die zegt de beschikking te hebben over klantgegevens van honderd miljoen Amerikanen die klant zijn of zijn geweest bij de provider. De hacker verkoopt de gegevens momenteel.

De data zou afkomstig zijn van servers van T-Mobile, zo heeft Motherboard gehoord van de hacker. De data bevat onder meer namen, adressen, telefoonnummers, IMEI-nummers van telefoons, de Amerikaanse evenknie van BSN-nummers en gegevens over rijbewijzen. Motherboard heeft aan de hand van een sample kunnen vaststellen dat er gegevens van T-Mobile-klanten in staan.

Volgens de hacker had T-Mobile door dat er was ingebroken op de servers en is de toegang afgesloten. Hij had toen de data al te pakken. Hij vraagt 6 bitcoin, omgerekend momenteel ongeveer 240.000 euro, voor een deel van de data via een forum. T-Mobile zegt in een reactie tegen de site de claim te onderzoeken. Verder heeft de provider nog niets te melden over de zaak en antwoordt de provider niet op vervolgvragen. De kans dat er data bij zit van veel Nederlandse klanten is vermoedelijk nihil, omdat de Amerikaanse tak aparte systemen en servers gebruikt.