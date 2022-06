Hacker achter aanval op Amerikaanse tak T-Mobile: 'Beveiliging is slecht'

De hacker die de Amerikaanse tak van T-Mobile heeft aangevallen en daarbij persoonlijke data van 48,7 miljoen personen heeft buitgemaakt, vertelde aan The Wall Street Journal dat hij toegang kreeg tot de data via een onbeveiligde router. "De beveiliging is slecht", klinkt het.

De 21-jarige hacker, die zich verschuilde achter het pseudoniem John Binns, vertelde via Telegram aan journalisten van The Wall Street Journal dat hij achter de aanval zat op de Amerikaanse tak van T-Mobile waarbij de gegevens van 48,7 miljoen Amerikanen gestolen werden. De data omvat voor- en achternamen, geboortedata, social security numbers en rijbewijs- of id-kaartinformatie.

Binns vertelde dat hij T-Mobiles internetadressen afzocht op zoek naar kwetsbaarheden. Dat deed hij naar eigen zeggen met een ‘simpele tool’ die beschikbaar is voor het grote publiek. Hij ontdekte bijgevolg een onbeveiligde router van het bedrijf die aangesloten was op het net en gebruikte die om toegang te krijgen tot het datacentrum van de operator in de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington. Van dit centrum had hij inloggegevens buitgemaakt en nadat hij zichzelf naar binnen had gehackt, kon de man meer dan honderd servers bereiken. Vervolgens duurde het een week om die servers uit te pluizen. Binns vond in die tijd de persoonlijke data van 48,7 miljoen Amerikanen, waaronder huidige, voormalige en potentiële klanten van de Amerikaanse telecomoperator.

Op 4 augustus zou de man de data hebben gestolen. Op 13 augustus waarschuwde het Amerikaanse securitybedrijf Unit221B dat consumentendata van T-Mobile te koop werd aangeboden op internet, en dat voor zes bitcoin. Dat deed de Amerikaanse operator een onderzoek openen naar een potentiële inbreuk in hun systemen. T-Mobile bevestigde enkele dagen later dat de data van 48,7 miljoen van zijn klanten was gestolen. De kwetsbaarheid was volgens woordvoerders van het bedrijf intussen verholpen.

Of de hacker de data effectief verkocht heeft en of hij hiervoor is betaald, wou hij niet kwijt aan de journalisten van The Wall Street Journal. Het is ook onduidelijk of hij alleen werkte, al sprak hij volgens de krant over een ‘samenwerking’ met anderen om bepaalde logingegevens te bemachtigen. Met de hack wou de hacker aandacht trekken. "Ophef creëren was een doel", stelde hij tegenover The Wall Street Journal. "Ik raakte in paniek, want ik had plots toegang tot iets groots. De beveiliging van T-Mobile is slecht", stelde hij.