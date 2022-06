T-Mobile: hackers stalen ook telefoonnummers en imei's van miljoenen Amerikanen

Het aantal huidige klanten dat onderdeel is van een groot datalek dat eerder deze maand bekend werd, ligt nog hoger. Dat meldt de Amerikaanse tak van T-Mobile vrijdag. Volgens de provider zijn er persoonlijke gegevens van nog eens zes miljoen klanten uitgelekt.

In een verklaring op zijn website schrijft T-Mobile dat tijdens het onderzoek naar het datalek is gebleken dat er gegevens van in totaal 13,3 miljoen huidige abonnees op straat liggen. Dat is meer dan de provider eerder meldde; toen zou het om 7,8 miljoen huidige klanten gaan. Daarbij gaat het om namen, geboortedata en sofinummers. Van die 7,8 miljoen gebruikers zijn ook identiteits- en rijbewijzen uitgelekt, bij de nieuwe 5,3 miljoen klanten is dit niet het geval.

T-Mobile maakt daarnaast bekend dat er telefoonnummers, imei's en imsi's zijn gestolen. De international mobile equipment identity is een uniek nummer van een smartphone, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om te controleren of een telefoon gestolen is of niet. De international mobile subscriber identity is een ander uniek nummer waarmee een provider een netwerkgebruiker kan herkennen. Vooralsnog heeft T-Mobile geen aanwijzingen gevonden dat er ook betaalgegevens uitgelekt zijn.

Verder heeft T-Mobile ontdekt dat er nog eens 667.000 Amerikanen zijn die voormalig klant waren of misschien klant wilden worden, betrokken zijn bij het datalek. Dit komt boven op de veertig miljoen die T-Mobile al had ontdekt. Van deze gebruikers zijn namen, geboortedata, ssn's en id- en rijbewijzen uitgelekt. Alleen van die 667.000 extra mensen zijn geen ssn's en id- of rijbewijzen uitgelekt.

De gegevens werden buitgemaakt bij een hack. De aanvallers kregen toegang tot de data via een accesspoint. Het accesspoint is na ontdekking van de aanval gesloten. T-Mobile heeft van alle getroffen accounts de pincodes gereset.

De gestolen gegevens werden ontdekt nadat een hacker claimde te hebben ingebroken bij T-Mobile. Hij vroeg 6 bitcoin voor de data, omgerekend ongeveer 240.000 euro.