T-Mobile gaf het Nederlandse statistiekbureau CBS toegang tot data van al zijn klanten, zo bleek donderdagochtend uit onderzoek van NRC Handelsblad. Wat is er precies gebeurd, hoe geheim was dat en hoe gaat het nu verder?

NRC kwam donderdagochtend naar buiten met een artikel over 'hoe het CBS en T-Mobile de privacy schonden'. Ook Tweakers schreef erover. De kern van dat artikel is niet dat T-Mobile geanonimiseerde data deelt met het statistiekbureau - dat is niks nieuws - maar hóe T-Mobile die toegang gaf. CBS-medewerkers kwamen op kantoor bij T-Mobile en kregen daar de beschikking over laptops waar alle data toegankelijk was. De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar hoe dit is gegaan.