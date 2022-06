Aantal mobiele abonnees T-Mobile steeg met 12.000

Het aantal mobiele T-Mobile-abonnementen is in het eerste kwartaal van 2021 licht gestegen met 12.000 klanten ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal klanten met vast internet steeg met 11.000. T-Mobile heeft 6,8 miljoen mobiele abonnees en 693.000 vaste klanten.

T-Mobile Nederland meldt alleen dat het aantal klanten met een mobiel abonnement is gestegen; over prepaidklanten zegt de provider niks. Het lijkt er daardoor op dat het aantal prepaidklanten stabiel is gebleven. De mobiele tak van T-Mobile was goed voor een kwartaalomzet van 295 miljoen euro, 10,1 procent meer dan een jaar eerder. De provider zegt dat de groei van het aantal klanten werd beperkt door de gesloten winkels vanwege de lock-down.

Hoewel het aantal mobiele klanten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 steeg, lag het aantal klanten in het laatste kwartaal van 2020 wel 0,1 procent hoger. Toen waren er volgens de cijfers van het Duitse moederbedrijf 6,803 miljoen mobiele klanten, in vergelijking met 6,798 miljoen mobiele klanten nu.

Het aantal vaste klanten lag in het eerste kwartaal van 2021 wel hoger dan in het laatste kwartaal van 2020. De 693.000 vaste klanten waren goed voor een omzet van 98 miljoen euro, 11 procent meer dan een jaar eerder. T-Mobiles totale omzet bedroeg in het eerste kwartaal 513 miljoen euro. Dit is een stijging van 7,8 procent. De ebitda na huurcontracten steeg met 11 procent naar 151 miljoen euro.