Freedom Internet biedt in Den Haag glasvezel aan via netwerk van T-Mobile

Freedom Internet begint op 10 mei met het aanbieden van gigabitglasvezelabonnementen in de Haagse wijk Segbroek. Later in het jaar kan dat ook in Loosduinen. Freedom gebruikt het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest. Een abonnement kost 49 euro per maand.

Freedom bood al dsl en glasvezel via andere netwerken aan in Den Haag, maar via het open glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest kan dat goedkoper, zegt de provider. Er is alleen een abonnement met een symmetrische snelheid van 1Gbit/s en dat kost 49 euro per maand. In gebieden waar Freedom het KPN-glasvezelnetwerk gebruikt, kost dat 84 euro per maand voor dezelfde snelheid.

Aanvankelijk kunnen alleen klanten in de Haagse wijk Segbroek het abonnement krijgen. Dat gaat om zo'n 33.000 aansluitingen. Later wordt dat uitgebreid naar Loosduinen, waar T-Mobile en Primevest ook een glasvezelnetwerk hebben aangelegd.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Freedom Internet samenwerkt met Cambrium voor het lokaal aanbieden van gigabitverbindingen voor 49 euro per maand. Cambrium is het bedrijf achter Tweak. Die provider kondigde maandag aan in hetzelfde gebied gigabitglasvezel aan te bieden op het open netwerk van T-Mobile. Tweak vraagt daarvoor minimaal 41 euro per maand. T-Mobile biedt in de wijk zelf een gigabitverbinding aan voor 40 euro per maand.