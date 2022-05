Huawei toont elektrische auto Cyrus Huawei Smart Selection SF5

Huawei heeft op de autoshow in Shanghai een elektrische auto aangekondigd: de Cyrus Huawei Smart Selection SF5. De auto is uitgerust met het besturingssysteem Huawei HiCar van de Chinese fabrikant.

De SF5 wordt in samenwerking met autofabrikant Seres geproduceerd. Vooralsnog is de auto alleen nog aangekondigd voor de Chinese markt, waar de wagen inmiddels ook op de website van Huawei is verschenen.

De elektrische auto is een suv van 4,7 meter lang en 1,93 meter breed. De SF5 is uitgerust met twee elektromotoren met 405kW-piekvermogen en 820Nm koppel. Hiermee kan de auto volgens de fabrikant in 4,86 seconden van 0 naar 100km/u. Met de twee elektromotoren heeft de wagen een actieradius van 180km.

Huawei claimt dat de auto een werkelijke actieradius van 1000km heeft, gebaseerd op de New European Driving Cycle, of NEDC. Daarvoor moet echter wel gebruikgemaakt worden van de range extender in de vorm van een 1.5-liter verbrandingsmotor en rijdt de auto dus niet meer elektrisch.

De suv komt in twee uitvoeringen: een vierwielaangedreven model en een model met tweewielaandrijving. De twee versies kosten omgerekend respectievelijk 31.554 en 27.700 euro. Het is niet bekend of de SF5 ook naar de Europese markt komt.