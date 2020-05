Freedom Internet werkt samen met bedrijf achter Tweak voor 1Gbit/s-glasvezel

De nieuwe Nederlandse provider Freedom Internet werkt samen met Cambrium, de internetdienstverlener die onder de merknaam Tweak glasvezel aanbiedt. Freedom Internet gaat 1Gbit/s-internet voor 49 euro per maand via Cambriums Coanet leveren.

Dankzij de samenwerking met Cambrium kan Freedom Internet in regio's waar het bedrijf zijn eigen netwerk heeft goedkoper 1Gbit/s-glasvezel aanbieden dan het via het KPN-glasvezelnetwerk gaat doen. De 1Gbit/s-verbinding via het KPN-netwerk gaat bij Freedom namelijk 84 euro per maand kosten, tegenover 49 euro per maand voor het aanbod via het Cambrium-netwerk. Daarvoor is echter beperkte dekking.

Cambrium kan ongeveer 400.000 huishoudens in Nederland bedienen met zijn 1Gbit/s-Coanet, verspreid over Nederland. Daarnaast levert Cambrium glasvezelinternet via de netwerken van E-fiber en een groot deel van KPN NetwerkNL. "Het netwerk van Cambrium biedt Freedom toegang tot bijna alle adressen in Nederland", melden de internetbedrijven daarom.

Freedom Internet is vrijdag begonnen met het aansluiten van de eerste 128 klanten, die dan alleen internet, zonder tv en telefonie, kunnen afnemen.