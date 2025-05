Odido stopt begin 2024 met Tweak

Odido stopt met de provider Tweak. De ruim 20.000 bestaande Tweak-klanten krijgen een aanbod voor een Odido-abonnement, of moeten overstappen naar een andere provider. Tweak werd een jaar geleden overgenomen door het toenmalige T-Mobile.

Het moederbedrijf zegt dat beide providers focussen op innovaties en betaalbaar internet, waardoor er te veel overlap is tussen de twee merken. Daarom wordt er gestopt met Tweak. Odido gaat de komende periode klanten informeren en 'gaat kijken welk Odido-abonnement het beste aansluit bij de individuele klantbehoefte'. Tweakers publiceert dinsdag een achtergrondartikel over het begin van Tweak, inclusief interview waarin Pieter de Klein, chief strategy & transformation officer bij Odido, en Tweak-manager Mark van Herpen uitleggen waarom Tweak werd overgenomen, waarom er nu met de provider wordt gestopt en wat dit betekent voor Tweak- en Odido-klanten.

Tweak werd in 2001 aangekondigd als TweakDSL en begon als samenwerking tussen Tweakers en TrueServer. Het doel was om internetabonnementen specifiek voor tweakers te ontwikkelen. "Dat betekent dus een supersnelle verbinding met een soepele Fair Use Policy, vaste IP's en niet te vergeten betrouwbaarheid en hoogstaande service. De prijzen zullen concurrerend zijn, en in sommige gevallen zelfs meer dan dat", schreef Tweakers bij de aankondiging.

In april 2002, een half jaar na aankondiging, startte het bedrijf met de eerste adsl-abonnementen. Het waren er drie, met UltraDSL als snelste aanbod. Hierbij kregen klanten een download van 8192kbit/s en een upload van 512kbit/s, voor 95 euro per maand, en was er een datalimiet van 80GB. Klanten konden zelf modems aanschaffen en gebruiken, en hadden bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een eigen mailserver.

Later dat jaar werd de opzet van de provider aangepast en nam Cambrium de verkoop, het beheer en de administratie over van TweakDSL. Tweakers zou daarbij verantwoordelijk worden voor de promotie, zoals het schrijven over acties. Na een aantal jaar stopte Tweakers ook met de promotie van TweakDSL en was de provider de facto helemaal los van Tweakers, al werden er nog wel nieuwsberichten geschreven.

Na de splitsing viel het bedrijf onder meer op vanwege de snelle internetverbindingen. Zo startte Tweak in 2014 met het aanbieden van symmetrische 1Gbit/s-glasvezelverbindingen, als een van de eerste providers in Nederland. Dit kostte 75 euro per maand. De provider experimenteerde sinds 2016 ook met 10Gbit/s-internet en was van plan dit op het hele netwerk door te voeren. Het bedrijf sprak in 2019 over 662.383 huishoudens die toegang tot dit netwerk zouden krijgen. Op het moment van schrijven biedt het bedrijf niet langer 10Gbit/s-diensten aan nieuwe klanten aan. Delta experimenteerde in 2021 ook met 10Gbit/s-internet en biedt nu 2Gbit/s-abonnementen aan. KPN kondigde maandag een 4Gbit/s-abonnement aan, dat providers zoals Odido ook kunnen aanbieden, indien zij dit willen.

Tweak werkte met wat het een 'coanet' noemde, waarbij er samen werd gewerkt met glasvezelbedrijven zoals Reggefiber, E-Fiber, Glasvezel de Wolden en RE-NET. Tweak plaatste weer eigen apparatuur in de wijkcentrales. Zo was het bedrijf flexibeler in wat het aan klanten aanbood. Virtuele providers die bijvoorbeeld met KPN's netwerk werken, zijn beperkt in wat ze aan diensten kunnen aanbieden buiten wat KPN zelf al aanbiedt. Zo kon Tweak jaren geleden al die relatief hoge internetsnelheden aanbieden.

Het bedrijf biedt verspreid over het land diensten aan, in bijvoorbeeld heel Leeuwarden, Enschede, Almere, en in delen van Den Haag, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast werkte het bedrijf aan uitbreidingen naar onder meer Gorinchem, Sittard-Geleen, Moerdijk en Roerdalen. Huishoudens in die gebieden worden niet langer aangesloten door Tweak, maar krijgen een aanbod om over te stappen naar Odido. Klanten die al een abonnement hadden besteld, zijn sinds september door Odido ingelicht dat de aansluiting niet meer door Tweak zou worden verzorgd.

De provider kwam vorig jaar in Odido's handen, toen het toenmalige T-Mobile Cambrium overnam, Tweaks moederbedrijf. Odido zei destijds dat de overname niet tot veranderingen zou leiden 'voor bijvoorbeeld abonnementen, dienstverlening en medewerkers'. De overname van Cambrium en Tweak werd toen als een 'belangrijke stap' genoemd.