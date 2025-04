Flexibele sim-onlyprovider Stern Mobile stopt

Provider Stern Mobile stopt. De sim-onlyprovider, die werkte op het netwerk van VodafoneZiggo, onderscheidde zich doordat abonnees makkelijk hun abonnement konden aanpassen. Het bedrijf mailt klanten, maar zegt verder niets over het stoppen.

Stern Mobile heeft een mail gestuurd naar klanten, waar inmiddels ook tweakers op GoT over berichten. De provider stopt per 15 mei van dit jaar. Het bedrijf geeft daar geen reden voor, maar zegt dat dit 'het resultaat is van diverse factoren en strategische overwegingen'.

Vanaf 15 mei kunnen klanten niet meer bellen, sms'en of op internet met hun mobiele abonnement. De provider zegt ook geen verdere kosten meer te berekenen en de kosten van de laatste maand terug te storten aan klanten. De klantenservice blijft volgens het bedrijf wel bereikbaar.

Stern Mobile kwam in 2023 op de markt. De sim-onlyprovider maakt gebruik van het netwerk van VodafoneZiggo. Klanten konden bij de provider maandelijks hun bel- en databundels aanpassen, zowel naar boven als naar beneden, zonder dat ze daarbij aan een contract vastzaten. De provider heeft overigens niets over de beëindiging op zijn website staan. Ook is het nog steeds mogelijk om nieuwe contracten af te sluiten.