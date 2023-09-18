Telenet stopt met hotspotdienst Wi-Free

Telenet stopt met wifidienst Wi-Free. Vanaf 1 november is de 'verouderde dienst' niet meer bruikbaar. Volgens Telenet kost de dienst te veel. De provider zegt dat gebruikers voortaan via het mobiele netwerk op internet moeten.

Een moderator van het Telenet-forum bevestigt dat de provider stopt met Wi-Free. Wi-Free bestaat sinds 2012 en maakt het mogelijk voor klanten van de provider om te surfen via openbare Telenet-hotspots en via hotspots van andere Telenet-klanten. Het bedrijf zegt dat die dienst op 1 november van dit jaar stopt. Klanten krijgen voor het eind van september bericht.

Volgens Telenet gebruikt een groot aantal klanten de hotspotfunctionaliteit onbewust. "Zij hebben in het verleden Wi-Free aangezet via Mijn Telenet en verbinden automatisch ermee in de buurt van een Home- of Hotspot." Daar komen volgens de provider ook de kosten nog bij. Klanten gebruiken steeds vaker mobiele netwerken 'waardoor de nood aan wifi op verplaatsing daalt'. Daarom zegt Telenet dat het 'de hoge onderhoudskosten niet meer kan verantwoorden'. Tot slot speelt mee dat recente geleverde en toekomstige modems helemaal geen Wi-Free-signaal meer uitzenden en de functie op die modems dus helemaal niet meer werkt.