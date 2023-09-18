Telenet stopt met hotspotdienst Wi-Free

Telenet stopt met wifidienst Wi-Free. Vanaf 1 november is de 'verouderde dienst' niet meer bruikbaar. Volgens Telenet kost de dienst te veel. De provider zegt dat gebruikers voortaan via het mobiele netwerk op internet moeten.

Een moderator van het Telenet-forum bevestigt dat de provider stopt met Wi-Free. Wi-Free bestaat sinds 2012 en maakt het mogelijk voor klanten van de provider om te surfen via openbare Telenet-hotspots en via hotspots van andere Telenet-klanten. Het bedrijf zegt dat die dienst op 1 november van dit jaar stopt. Klanten krijgen voor het eind van september bericht.

Volgens Telenet gebruikt een groot aantal klanten de hotspotfunctionaliteit onbewust. "Zij hebben in het verleden Wi-Free aangezet via Mijn Telenet en verbinden automatisch ermee in de buurt van een Home- of Hotspot." Daar komen volgens de provider ook de kosten nog bij. Klanten gebruiken steeds vaker mobiele netwerken 'waardoor de nood aan wifi op verplaatsing daalt'. Daarom zegt Telenet dat het 'de hoge onderhoudskosten niet meer kan verantwoorden'. Tot slot speelt mee dat recente geleverde en toekomstige modems helemaal geen Wi-Free-signaal meer uitzenden en de functie op die modems dus helemaal niet meer werkt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-09-2023 16:30
126 • submitter: yippikaye

18-09-2023 • 16:30

126

Submitter: yippikaye

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Reacties (126)

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Qinshi 18 september 2023 16:34
En zo betalen we ieder jaar meer en meer, voor minder en minder services/gemak bij het gebruik van ons abbo.

Moet je natuurlijk ook een Telenet sim kaart hebben, bij deze nieuwe maatregel
Single_Core @Qinshi18 september 2023 21:02
Probleem is dat telenet de enige provider is met een competitief aanbod.
Proximus heeft hun fiber, maar slechts op zeer weinig locaties.

Er is concurrentie nodig...
Andros
@Single_Core18 september 2023 21:33
Die concurrentie is er al vijftien jaar in de vorm van edpnet en die halen net 40.000 klanten in die tijd. Scarlet is ook pas goed gaan lopen na de overname door Proximus, Orange zit mee op de coaxkabel en door maatregelen van de overheid kun je overstappen zonder je druk te maken over lopende contracten.

Ik heb het hier meer gezegd, de Belg roept vaak "concurrentie" en "duopolie" maar als het er op aan komt bestellen ze het niet want ze kennen het bedrijf niet "en het zal toch wel brol zijn" is de teneur. Welke firma gaat zich aan zo'n markt branden die toch al klein is? Het staat eenieder vrij netwerken aan te leggen (mits vergunning uiteraard) en de klant kan gaan en staan waar die wil. Wat wil je nog meer en wie mag dat dan gaan uitvoeren?
izzet3838 @Andros19 september 2023 08:28
Die concurrentie is er al vijftien jaar in de vorm van edpnet en die halen net 40.000 klanten in die tijd. Scarlet is ook pas goed gaan lopen na de overname door Proximus, Orange zit mee op de coaxkabel en door maatregelen van de overheid kun je overstappen zonder je druk te maken over lopende contracten.

Ik heb het hier meer gezegd, de Belg roept vaak "concurrentie" en "duopolie" maar als het er op aan komt bestellen ze het niet want ze kennen het bedrijf niet "en het zal toch wel brol zijn" is de teneur. Welke firma gaat zich aan zo'n markt branden die toch al klein is? Het staat eenieder vrij netwerken aan te leggen (mits vergunning uiteraard) en de klant kan gaan en staan waar die wil. Wat wil je nog meer en wie mag dat dan gaan uitvoeren?
Edpnet en scarlet gebruiken het netwerk van proximus evenals proximus zelfd, in veel gevallen haal je in de praktijk max 50 mbps wat voor veel mensen te weinig is, de 150+ van telenet ga je nooit halen zonder fiber.

Het enige interessante aanbod is dan Orange, ben daar jarenlang klant geweest maar iedere keer dat ik de klantendienst nodig had had ik op het einde van de dag hoofdpijn, ben 2 weken terug overgeschakeld naar Telenet, want mijn modem was kapot en Orange wilde deze enkel vervangen mits interventie van een technieker waarvoor ze mogelijks kosten konden aanbrengen.

Simpele dingen als een modem omruilen in de winkel zijn na al die jaren nog steeds niet mogelijk.

Daarnaast zit hun klantendienst in Marokko (opzich niks mis mee) maar spreken die mensen vaak gebrekkig Nederlands en weten nauwelijks wat ze doen, heb vaak meerdere keren moeten bellen tot ik iemand had die wist wat die deed...
Beeldbuisje @izzet383819 september 2023 11:31
Ik ben blij dat er iemand diezelfde mening heeft mbt Orange.
Ben al jaren klant voor m'n mobiel omdat dat eigenlijk goed werkt vs. de kostprijs. Tot je inderdaad wat hebt. Die mannen aan de klantendiensttelefoon spreken amper Nederlands en lachen je gewoon nog uit ook bij sommige vragen. Niet te riskeren om daar al je IT neer te zetten.

Ontopic: er zijn erg veel locaties in België, zoals hier, waar je óf coax hebt, óf een trage VDSL lijn van Proximus.
Kiezen tussen de pest of de cholera dus.
Verschrikkelijk dat ze hun prijzen altijd opslaan, maar alles van Telenet werkt hier 99% van de tijd wel altijd; de beloofde gigabit snelheden haal ik effectief.

Dat ze nu die WiFree afschaffen kan ik goed geloven. De mobiele data-abonnementen zijn 9/10 toch uitgebreid genoeg om verder te kunnen zonder wifi.
Het probleem is, dat ironisch genoeg Telenet/BASE, amper bruikbaar 4/5G signaal in de woningen heeft. Dan is zo'n WiFree wel de oplossing als je "op een ander" wat van internet wil doen op je mobiel.

En dat vind ik nu zo jammer, want zeker de klantendienst van BASE draag ik op handen. Maar goed, zij kunnen er niks aan doen dat hun bereik niet deugt.
CompuTech @izzet383821 september 2023 07:58
Het callcenter van Orange zit in Wallonië. Ik heb vanuit Maastricht enkele jaren gewerkt voor Orange Belgium. Toen het contract verlengd moest worden, zijn verder gegaan met een callcenter in Wallonië, want die waren goedkoper, maar de kwaliteit was minder.
number1 @Andros19 september 2023 08:36
Edpnet is recent overgenomen door Proximus . Ook Scarlet is een dochteronderneming van Proximus.
Dus blijft er weinig concurrentie over.

De bottleneck van dit alles is dat 2 bedrijven het hele netwerk bezitten ( Telenet de kabel en Proximus het vdsl netwerk ) . Een nieuwe speler moet dus de lijnen huren en een schatting proberen te maken hoeveel klanten ze kunnen werven aan een betaalbare prijs.
Nu zijn die lijnen die ze moeten huren echter bijna niet betaalbaar voor een nieuwe speler en ze drijven de prijs elk jaar zo hard op dat ze wel moeten verkopen aan de verhuurder. En zo verdwijnt alles terug bij Proximus en Telenet.
Andros
@number119 september 2023 08:44
Dat kulargument geldt dan alleen in België. Er is geen land waar elke provider eigen kabels heeft, je gaat geen land vinden waar er in elk huis 8-10 verschillende aansluitingen zitten. Er wordt hier vaak vergeleken met Nederland terwijl je in Nederland vaak vast zit aan een jaarcontract en je daar op de coax vast zit aan één lokale kabelboer, meestal Ziggo. Een groot verschil is dat er in Nederland door veel verschillende partijen glasvezelnetwerken worden aangelegd en mensen bestellen dat effectief ook. Om de één of andere reden blijft de Belg toch altijd naar de grote twee lopen omdat ze de rest niet kennen of niet vertrouwen.

Het staat eenieder vrij om een netwerk aan te gaan leggen en toch is er geen enkele partij die het rendabel vindt, hoe komt dat dan? EDPnet is recent overgenomen en het BIPT ligt er nog mee te worstelen maar het feit dat die op al die jaren nog geen 50.000 klanten hebben zegt ook veel, ondanks alle hosanna verhalen. Scarlet was ooit een zelfstandige provider, nam ook bijna niemand en is pas gaan lopen na de overname door Proximus die er een budgetmerk van hebben gemaakt. Bekijk het verhaal ook even van de kant van een eventueel bedrijf die in deze markt wil stappen, ik zou me ook twee keer bedenken met een dergelijk potentieel. En de Belg blijft maar klagen terwijl de overheid ze alle ruimte geeft, wat wil je dan nog?
salvw @Andros19 september 2023 09:22
Oplossing: die infrastructuur beschouwen als een nutsvoorziening.
elmariachi @salvw20 september 2023 15:58
Op zijn Belgisch is het dan weer absurd: nog een apart bedrijf (Wyre) maken voor glasvezelinfrastructuur, en die moet dan nog eens gaan concureren met een provider (Proximus): https://www.vrt.be/vrtnws...et-en-fluvius-wordt-wyre/
Een van de hoofdaandeelhouders (Fluvius) van Wyre moet dan gaan beslissen als nutsbedrijf over vergunningen om infrastructuur aan te leggen, dus ook over die van concurrent Proximus. Hoe absurd kun je het maken...
Politicfrustati @salvw20 september 2023 09:55
Het word nog steeds als luxe product gezien en in de huidige tijden is dat niet meer van toepassing !
Het is een basisbehoefte geworden zoals elekticiteit en water. Tegenwoordig bv solliciteren zonder internet gaat bijna niet meer, want bedrijven laten je niet meer binnen zoals vroeger voor een face to face. Maar ook voor schoolgaande kinderen of online opleidingen is internet niet meer weg te denken.

[Reactie gewijzigd door Politicfrustati op 22 juli 2024 14:32]

WillySis @Andros19 september 2023 09:31
De situatie in Nederland en België is behoorlijk verschillend.

België kent maar twee bedrijven die internet aanbieden, deels via dochter ondernemingen. De dochterondernemingen zijn goedkoper, maar leveren beduidend beperkte snelheden of pakketten.

In Nederland zijn er al meerdere kabel exploitanten actief. Ziggo met de COAX kabel en KPN en T-Mobile met glasvezel. Daarnaast zijn er regionaal nog andere glasvezel aanbieders (zoals Delta) actief. Het aantal woningen die op meerdere breedband netwerken kan worden aangesloten groeit gestaag. Op veel adressen heeft men nu al een COAX-kabel (Ziggo) en een glasvezel kabel.
Op alle glasvezel netten zijn meerdere zelfstandige aanbieders actief. Die hebben elk hun eigen pakketten en snelheden.
Er is in Nederland dus echt concurrentie, terwijl het in België sprake is van een duopolie. In de prijzen zie je dat ook terug. Nederland is al één van de duurste landen, maar België is nog iets duurder.
svennd @Andros19 september 2023 09:54
tot je tv nodig hebt... dat bieden ze niet aan...
Andros
@svennd19 september 2023 10:23
Veel is mogelijk via apps (VRTMax, VTMGo etc) of eventueel TV Vlaanderen apptv bv. Beetje creatief blijven en denken in oplossingen :) . Ook zijn er mensen die TV bij Telenet houden en internet op een ander, in sommige situaties kan dat ook interessanter zijn. Blijven vergelijken ;) .
svennd @Andros19 september 2023 13:57
nu doen we alles via app uiteraard, maar telenet tv was bijna even duur als een triple play, niet verwonderlijk dat de saaie Belg dan alles bij Telenet neemt uiteraard...

Ik neem enkel internet af bij Telenet, fiber, indien economisch zal mij mogelijks kunnen overhalen als een van de budget spelers dat aanbiedt!
Ace @svennd19 september 2023 15:54
Wie kijkt er nu nog TV?
Single_Core @Andros19 september 2023 23:38
Ik ben niks met een VDSL lijntje die max naar 100 mbps trekt. De fiber optie van alle proximus "resellers" is helaas niet beschikbaar bij heeel veel mensen waaronder mijzelf.

De andere optie is orange, maar deze is voor mijn abbonements keuze zelfs duurder dan telenet.

1000 mbps down / 50 mbps up.
2 simkaarten met unlimited data. + Een optionele data-only SIM

Telenet: 102.54 EUR PROMO (117.54 EUR realiteit)
Orange: 139 EUR PROMO (139/143/??? EUR realiteit) Hun bundels met 'korting' zijn mij wat onduidelijk op de website. Welke permanent of tijdelijk zijn. (300 GB limit per sim)

Dus ja, mijn argument blijft concurentie. Tenzij u een beter optie heeft?
SilkensJ @Single_Core18 september 2023 22:39
Dat is een kwestie van tijd. In grootsteden heb je vaak al fiber, net als in nieuwbouw. En in kleinere gemeentes, komen ze ook al steeds vaker fiber in de straat leggen via fiberklaar.
sebastienbo
@Single_Core19 september 2023 06:54
4g+ SIM is eigenlijk zeer goed doenbaar op voorwaarde dat je het hoog in je huis zet een van daar aftakt.
Ik doe dat met Tadaam (onbeperkt Sim gebruik)
Het straffe is dat ik veel hoger upload snelheid heb (60mbit) via Tadaam dan via de kabel (30mbit). Want die speedboost wil ik echt niet elke maand betalen hoor...
hd_25 @Single_Core19 september 2023 20:10
Op snelheid heeft Orange nu ook fiber aan een lager tarief.

Er is zeker nood aan meerdere spelers op de markt om de prijs doen te zakken.
Dinny @Single_Core19 september 2023 21:00
Orange zit ook op de kabel tegenwoordig, en moet zeggen het valt niet tegen :)
Politicfrustati @Single_Core20 september 2023 09:48
En die concurrentie gaan dan weer prijsafspraken maken, of telenet proximus prijst de nieuwe speler tijdelijk uit de markt en neemt het vervolgens weer over.
De enige oplossing vind ik persoonlijk is een open markt in Europa voor internet telefoon tv !
Wat wil zeggen dat ik bv een abbo kan nemen in Frankrijk Portugal die tot wel 70% goedkoper kan.
We moeten alle regels volgen die Europa oplegd, open grenzen zouden dan ook vrije open markten moeten zijn voor consumenten op alle gebied. Ik betaal bv al 5 jaar 15€ extra per maand voor 1Gb snelheid, terwijl in Bulgarije het al die jaren al gratis deze snelheid heeft bij een abo van 30€ voor volledig pakket.

[Reactie gewijzigd door Politicfrustati op 22 juli 2024 14:32]

Single_Core @Politicfrustati20 september 2023 23:14
terwijl in Bulgarije het al die jaren al gratis deze snelheid heeft bij een abo van 30€ voor volledig pakket.
With an average annual income of 48,700 USD Belgium is one of the high-income countries.
With an average annual income of 57,430 USD the Netherlands are one of the high-income countries.
With an average annual income of 13,250 USD Bulgaria is one of the upper middle-income countries.

Als we uitgaan van gemiddelde inkomens lijkt mij 30 EUR in Bulgarije relatief in lijn met wat wij hier hebben ... Zou bijna durven zeggen dat het daar duurder is? (Proportioneel gezien.)


Source: https://www.worlddata.info/europe/index.php

[Reactie gewijzigd door Single_Core op 22 juli 2024 14:32]

wildhagen @Qinshi18 september 2023 16:37
Hoezo, minder gemak? Iedere keer (automatisch) van hotspot wisselen, met bijbehorende latency, onderbreking etc, vind ik juist het tegendeel van 'gemak'.

Plus het praktische ding dat de huidige modems deze functionaliteit technisch blijkbaar niet eens meer ondersteunen...

Hoeveel mensen hebben tegenwoordig geen enkele databundel meer, en zijn van dit soort zaken afhankelijk? Dat zullen er vermoedelijk héél weinig meer zijn. Weegt dat dan nog op tegen de kosten om het systeem in stand te houden? Blijkbaar dus niet.

Dit soort diensten (Ziggo heeft in Nederland ook iets soortgelijks bijvoorbeeld) waren vroeger best interessant, toen databundels veel beperkter en duurder waren. Ze zijn tegenwoordig echter door de tijd en ontwikkelingen een beetje ingehaald.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:32]

TetsuoShima @wildhagen18 september 2023 18:39
"Plus het praktische ding dat de huidige modems deze functionaliteit technisch blijkbaar niet eens meer ondersteunen..."

Ik wilde hier even op reageren: feit dat toekomstige modems dit niet meer ondersteunen wil enkel zeggen dat men al een tijdje aan het denken was om de functionaliteit stop te zetten en dat ze het niet de moeite vonden om te betalen voor firmware die de functionaliteit wel ondersteunt. Qua pure hardware mogelijkheden zal het nooit een probleem geweest zijn.

---

Persoonlijk heb ik de dienst nooit gebruikt, dus ik zal hem niet missen, maar feit blijft dat de prijzen elk jaar stijgen en dat de functionaliteit dat niet doet en als ze het wel doet, dan laat men de prijs extra stijgen, want: extra functionaliteit. Telenet is nooit een provider geweest waar je op moet intekenen als je prijsgevoelig bent.

Ik vermoed dat Telenet het de volgende jaren erg moeilijk gaat krijgen wanneer Proximus hun glasvezel voor een groter deel uitgerold heeft en er tig third party providers hoge snelheden kunnen aanbieden en het Telenet hoge-snelheids-monopolie van de afgelopen 20 jaar ten einde komt. Er zijn op dit moment al tal van plaatsen waar je je voor een pak minder geld betere snelheden dan Telenet-kabel kan krijgen. Het aantal plaatsen waar dit mogelijk is zal de komende jaren enkel maar stijgen. Komt nog bij als Telenet zelf denkt FTTH aan te leggen, dan zullen ze hun volledige netwerk ook aan alle andere third party providers moeten opstellen, in plaats van de enkelen die er nu toegelaten zijn op het kabelnetwerk, wegens te veel congestie voor heel veel verschillende providers.

Ook het vaste telefonie-gedeelte en het tv-gedeelte is al jaren aan het dalen. Voor tv doen ze erg hun best en hebben ze gediversificeerd in content creatie ipv enkel distributie en proberen ze klanten te houden door online-tv only aan te bieden, maar zelfs dan ziet het er niet rooskleurig uit. In veel oudere huishoudens is de tv een traditie, in nieuwere huishoudens absoluut niet, er zijn tal van andere mogelijkheden om tv te kijken dan enkel kabel distributie. Voor de telefoon: die gooien ze er gratis bij, omdat anders niemand hem nog wil. Op deze manier zien de statistieken van 4-voudige service er mooi uit.

De toekomst is enkel internet en mobiele telefonie, met content die via het internet toekomt en van iedereen kan komen, niet voornamelijk van je provider. Die content wordt dan vaak ook nog gebinged, zodat je 1 maand deze dienst gebruikt en alles kijkt en hem dan opzegt en de volgende maand de volgende dienst en zo verder, want tenzij je miljonair bent is het niet te betalen om continue een abo op alle content distributies te hebben.
Tommie12 @TetsuoShima18 september 2023 19:07
Ik heb die dienst vroeger wel gebruikt, en mijn kinderen vonden dat handig op kot als hun internet niet goed zat.
Maar…. Wifree was gewoon niet betrouwbaar en veel te traag.

In elk geval, Telenet heeft meer problemen. Ze rekenen de hoogste prijzen, maar ze krijgen hun problemen niet opgelost.
Ik had telenet, en kreeg problemen. Toen ze na 2 keer langs komen niet direct vonden wat er mis was hebben ze het op mijn installatie gestoken, en boudweg een interventie van 100€ aangerekend.
Na mijn protest hebben ze dat gecrediteerd, maar de terugbetaling liet lang op zich wachten.
Toen ben ik geswitcht naar Orange.

Mijn dochter is vorige maand geswitcht omdat Telenet pas 2,5 weken na een melding kan komen herstellen. Dat is niet meer van deze tijd.

Premium prijzen met slechte service= buiten.
Politicfrustati @Tommie1220 september 2023 10:03
Dit is al jaren een trend aan het worden dat je steeds meer betaald en minder service terug krijgt ervoor.
Telenet bv laat je soms meer als 20 minuten aan de lijn hangen alvoren een support aan de lijn te krijgen, nu moet ik wel toegeven dat het laatste jaar beter geworden is. Bij banken is het niet beter, ook steeds meer betalen voor minder kantoren en personeel die je ten dienste kan staan.
Mr-Devil @TetsuoShima18 september 2023 19:09
Komt nog bij als Telenet zelf denkt FTTH aan te leggen, dan zullen ze hun volledige netwerk ook aan alle andere third party providers moeten opstellen, in plaats van de enkelen die er nu toegelaten zijn op het kabelnetwerk, wegens te veel congestie voor heel veel verschillende providers.
Als is al: https://www.vrt.be/vrtnws...et-en-fluvius-wordt-wyre/
sspiff @wildhagen18 september 2023 17:10
Wij gebruikten deze dienst anders wel vaak. Voor de tablets van onze kinderen bijvoorbeeld, als backup voor Internet verbinding bij thuiswerken, enzovoort. Latency bij het migreren maar een andere AP is in deze toepassingen minder van belang.

Nu moet ik al deze toestellen ofwel van een sim voorzien, of een grotere databundel kopen voor mn mobiele telefoon en daarop. Internet delen. Dat kost allemaal altijd maar meer en meer, terwijl bestaande diensten die in mn abbonements kost inbegrepen waren, afgebouwd worden. Fijn is dat.
Andros
@sspiff18 september 2023 18:47
Stemmen met de voeten, op naar een andere provider dan toch?
sspiff @Andros18 september 2023 21:02
Dat is in mijn geval wel lastig - in mijn straat kan ik nog geen glasvezel krijgen, dus is het kiezen tussen 70Mpbs VDSL of 400Mbps kabel. Gezien wij een gezin van vier zijn, en ik permanent van thuis werk in de IT, is een snelle Internet verbinding geen overbodige luxe.

En bij kabel heb je slechts 2 opties, Telenet, en Orange die op het Telenet netwerk diensten aanbiedt.

Het is bovendien ook niet zo dat die anderen wel een oplossing hebben met hotspots.

[Reactie gewijzigd door sspiff op 22 juli 2024 14:32]

Far.Cry @sspiff18 september 2023 19:30
Snap totaal niet wat je zegt? Je hebt toch wifi thuis? Waarom uw eigen netwerk niet gebruiken ?
robindemey @Far.Cry18 september 2023 20:26
Gaat eerder voor gebruik onderweg hé. Restaurant of in de stad, op bezoek bij vrienden...
Akkoord dat je op de meeste plaatsen nu wel toegang kan krijgen/ vragen, maar weefree was 1x set and go.
Dus echt wel een USP
Honytawk @wildhagen18 september 2023 18:52
Je zou een punt hebben, waren het niet dat Telenet mobiele data gelimiteerd is.
FONfanatic @wildhagen19 september 2023 00:18
WiFi is nooit aangeprijsd als mobiel internet, wel als draadloos internet. Reden: destijds, ver voor mesh, werd al de conclusie getrokken dat roaming via WiFi vanwege de vele beveiligingsinstellingen die zoveel verkeer met zich brachten dat het schakelen teveel vertraging in de dataoverdracht opleverde, geen reële mogelijkheid zou worden.

Destijds was FON de voortrekker met gedeeld WiFi via door particulieren en horeca geïnstalleerde goedkope hotspots (Fonera's). ISPs gingen dat na-apen of - zoals KPN - een contract aan met FON. Mesh WiFi werd door Meraki ontwikkeld in Silicon Valley en ruime omgeving: in San Francisco legde Meraki een netwerk van duizenden hotspots aan.
diedie2 @wildhagen18 september 2023 17:01
Dan moet je uberhaupt wel bereik hebben. Zat afgelopen weekend in een bar letterlijk op de grens BE/NL en met slecht bereik. Hop, ff verbinden met de Wi-Free en ik was vertrokken.
Als dat natuurlijk wegvalt...
Space Monkey @diedie218 september 2023 17:15
Vrij letterlijk en figuurlijk een edge case...
Meestal helpt het bij mij om telefoon even op vliegtuigstand te zetten of sim-kaart even uit te zetten. Daarna heb ik weer goed 4G bereik
robindemey @Space Monkey18 september 2023 20:21
Edge case? Kom meerdere keren per week tegen dat er geen (stabiel) mobiel netwerk is. Weefree zou dan een oplossing kunnen zijn. Maar ben al een aantal jaar geen klant meer bij Telenet, doordat problemen niet opgelost geraakten en ze bleven vasthouden aan dowload limieten op hun goedkoopste abonnement
Horatius @Space Monkey18 september 2023 19:15
Handmatig netwerk veranderen kan dan ook, in het buitenland kan je zelf kiezen met welk netwerk je verbonden bent. Werkt vaak best goed, weet niet of het komt omdat je telefoon graag op hetzelfde netwerk wilt blijven zitten of dat dat goedkoper is voor de provider soms.
diedie2 @System19 september 2023 07:53
Neen, Xiaomi
zanza006 @wildhagen18 september 2023 19:42
Vroeger toen het uitkwam was het handiger.

Ik heb een werkplaats waar geen internet aanwezig is. Mijn server maakte verbinding met een telenet hotspot en bleef oneindig in tijd verbonden. Zo kon ik van opafstand camera beelden opvragen.

Na enkele jaren was de tijd die je verbonden kon zijn beperkt.
djfox741 @wildhagen18 september 2023 19:45
Klopt, ik zit bij Ziggo en kan je zeggen dat ik het verdompt handig vind. Waar ik ook ben of het nu in een supermarkt ben of loop op straat ergens langs, heb ik internet.

Dus snap ik niet dat Telenet [ook een onderdeel van Liberty Global] niet hetzelfde systeem heeft en waarom het zoveel geld moet kosten.

Als het bij mij plat ligt door wat voor oorzaak dat is, heb ik op zo'n manier toch internet van de buren.
neowulf @wildhagen18 september 2023 22:51
Maar als je dus met een laptop ergen openbaar zit, is de keuze voor een makkelijke en betrouwbare wifi er niet. Dan moet je dus of je smartphone als hotspot gebruiken, met mobiel en batterijverbruik, of een openbare wifi gebruiken, met steeds een aparte verificatie.
Politicfrustati @neowulf20 september 2023 10:08
IPV vooruit gaan we achteruit, en we betalen er ook nog meer voor aan telenet :)
Mensen met een tablet laptop zonder sim enzo hebben allemaal een probleem als wi free wegvalt.
Ubahnub @wildhagen20 september 2023 10:38
Die Wi-Free zat gewoon standaard ingebouwd op de modems. Stond standaard voor iedere Telenet klant aan, behalve als ze dit zelf uitschakelde. Er zaten hier geen enkele kosten aan verbonden. Dat is het standaard zinnetje van Telenet als ze iets moeten verantwoorden, ook als het nergens op slaat. Net zoals iedere keer dat ze de prijzen omhoog gooien, dat is ook altijd omdat de kosten zijn gestegen, terwijl ze record winsten maken in de tussentijd.

Ik ken de nieuwe modems nog niet, maar als het hier niet meer op mogelijk is, dan viel dat gewoon in de strategie van Telenet om deze dienst sowieso te gaan stoppen. Ondertussen bieden ze abonnementen met beperkte datalimieten aan.

- 5gb aan 16 euro per maand
- 8gb aan 21 euro per maand

De goedkoopste manier om bij Telenet onbeperkt data te hebben, is in combinatie met een vaste internet lijn. Dan zit je op 73 euro per maand.

Je gaat me niet wijs maken dat dit iets anders is dan proberen mensen te pushen duurdere abonnementen te nemen, dit doet Telenet al jaren.
Mat2k @Ubahnub27 september 2023 20:31
Beste onbeperkt mobiel internet bestaat niet in België .
Max 300 gb
PcDealer @Qinshi18 september 2023 16:45
Reken maar dat de wegvallende kosten niet naar de eindgebruiker wordt vertaald.
djiwie @PcDealer18 september 2023 17:35
Was je blij geweest als de gestegen kosten voor zo'n marginale dienst wel aan jou werden doorberekend, als deze service niet zou stoppen?
Marzman @djiwie18 september 2023 17:49
Welke kosten? De stroomkosten betalen de klanten zelf die de modems hebben hangen en het werkte op lage snelheid.

Ik denk dat de echte reden in de laatste zin zit, dat het niet meer kan met toekomstige modems.
djiwie @Marzman18 september 2023 17:53
Instand houden van de backend? Support en monitoring? En inderdaad de kosten doordat de keuze voor toekomstige (modernere) apparatuur verkleind wordt.
FONfanatic @Marzman19 september 2023 00:18
Bij Ziggo nog steeds wel.
kiang
@djiwie18 september 2023 18:56
Dat deden ze al vriend :+
corpetter @PcDealer18 september 2023 18:03
Telenet alles voor mij,niets voor een ander.
US Geldwolven.
junkchaser @Qinshi18 september 2023 18:54
Exact, geef iedereen dan een x-aantal sims, want nu zeggen ze gewoon eenzijdig een dienst op, maar behouden ze hun prijs. Dat is mensen bestelen...
sebastienbo
@junkchaser19 september 2023 06:48
Vorig jaar deden ze hetzelfde voor business cliënten, plotseling beweerden ze dat de inbegrepen webhosting en webdomein weinig gebruikt werd en hebben dan beslist om dat stop te zetten, service weg maar evenveel betalen... Of nu zelf meer want de prijs is nog 2 keer opgeslagen dat jaar...

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:32]

junkchaser @sebastienbo19 september 2023 19:22
Exact dit dus ook...
Frame164 @Qinshi18 september 2023 19:39
Het is niet snel.goed he. Toen Ziggo en Telenet die activeerde was er veel commentaar omdat anderen "onze internetaansluiting" gebruikten om gratis internet te hebben. Nu wordt het uitgezet en is het blijkbaar weer niet goed.
sebastienbo
@Frame16419 september 2023 06:51
Gratis klopt niet, je moet een internet abonnement hebben van Telenet waar je zelf ook de wifree aangezet hebt (je moet delen om zelf te mogen gebruiken)

Impact was er ook niet echt, de upload was extreem laag en de download was ook redelijk gelimiteerd. Die daalde trouwens als de gewone hotspot van het huishouden meer bandbreedte nodig had
Politicfrustati @sebastienbo20 september 2023 10:16
Ik persoonlijk vond het een mooi systeem. Maar heb dit bv 10x moeten uitleggen aan mijn schoonvader dat ik geen gebruik maakte van zijn telenet omdat enkel telenet klanten dit kunnen. Oudere mensen begrijpen deze systemen van delen niet zo goed, en snappen het apparte wifi kanaal niet :)
sebastienbo
@Politicfrustati20 september 2023 13:29
straffer zelf: de data ging af van je eigen telemeter. Je kon dus je limiet thuis bereiken, als je veel buiten huis downloade.

Bij Proximus is dat niet het geval.
En hun hotspots blijven wel online, ergens begrijpelijk want hoe meer data via de kabels gaat, hoe minder hun gsm antennes belast worden.
Vooral nu vowifi ook populair word...

Telenet ziet dat anders, want base is een apart bedrijf (zelf al is het een dochter bedrijf)

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:32]

SilkensJ @Qinshi18 september 2023 22:58
Iedereen kan stemmen met z'n portemonnee. Al blijven de meeste mensen (in België) redelijk trouw aan zijn telecomprovider. Vergelijken loont! Net als het schrappen van diensten die je toch haast niet of nauwelijks gebruikt
Futoman @Qinshi19 september 2023 00:32
Dit lijkt mij juist een kans voor Telenet om een keer te laten zien dat ze niet zomaar een telecom provider zijn en misschien eens een jaartje hun prijzen niet te indexeren met deze besparing in plaats van elk jaar hun prijzen te verhogen zoals andere telecom providers.
Marve79 18 september 2023 16:42
Ja ach ik begrijp dit nog wel. Ik ben zo laks geworden dat ik gewoon altijd en overal op mobiel netwerk zit, zelfs bijv op vakantie of in hotels ben ik al te lui geworden om wifi in te stellen tenzij het echt moet omdat er slecht signaal is. Maar ik gebruik het vooral eigenlijk enkel thuis.

Plus toen ik nog Telenet had schakelde ik dat uit omdat het weer een wifi signaal minder was, ik kan me voorstellen dat er veel dat deden.
hcQd @Marve7918 september 2023 16:55
Plus toen ik nog Telenet had schakelde ik dat uit omdat het weer een wifi signaal minder was, ik kan me voorstellen dat er veel dat deden.
Het is alleen een extra baken op hetzelfde kanaal waarop je reguliere wifi-verbinding is geconfigureerd, het effect hiervan is nauwelijks meetbaar.
Marve79 @hcQd18 september 2023 16:59
Jawel want ik gebruik een eigen AP.
analog_ @Marve7918 september 2023 20:16
radiotechnisch voegt het weinig toe, beacons worden interleaved uitgezonden.
Frame164 @Marve7918 september 2023 19:40
De enige reden dat thuis nog op wifi zit is dat er apparaten zijn die ik via wifi bedien (denk aan Sonos, chromecast etc).
robindemey @Frame16418 september 2023 20:30
In België zijn er geen unlimited mobiele abonnementen
tjoepke @robindemey18 september 2023 22:00
Thans heeft mobilevikings wel een mooie, 70 gb per mnd voor 30eur/pmnd.
Wij hebben zo 1 abo op de gsm en voor de kinderen hun tablets delen maken we op dat toestel een hotspot als het nodig is...
sebastienbo
@tjoepke19 september 2023 07:04
Er is ook Heytelecom 100gb, die goedkoper is. Na een jaar verdubbeld dat zelf naar 200gb
sebastienbo
@robindemey19 september 2023 07:00
Tadaam
sebastienbo
@robindemey19 september 2023 07:01
In België zijn er geen unlimited mobiele abonnementen
Jawel hoor: Tadaam

De upload is zelf sneller dan met Telenet boost (60mbit)

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:32]

Marve79 @robindemey19 september 2023 09:22
Jawel ik heb unlimited Proximus Klik.
dirk3520Zon @Marve7919 september 2023 21:00
Via welke weg/abbo?
sebastienbo
@Marve7919 september 2023 07:00
Plus toen ik nog Telenet had schakelde ik dat uit omdat het weer een wifi signaal minder was, ik kan me voorstellen dat er veel dat deden.
Klopt niet, er was geen extra signaal.
Het is gewoon een extra ssid op hetzelfde signaal. Dat stoort of concureerd helemaal niet meer de bestaande wifi op hetzelfde apparaat.

Het is een ander verhaal als je eigen wifi access points hebt, want die zitten op een andere frequentie. In dat geval kan je best Telenet wifi uitzetten.

En zeker geen Telenet of Proximus wifi boosters zetten, dat verhoogd het signaal, maar verlaagd de kwaliteit en snelheid door dat het spectrum vervuild word. Het zijn eigenlijk domme wifi repeaters...

Het beste is een mesh systeem kopen, dat zijn slimme wifi repeaters die met elkaar samenwerken en zo efficiënter het spectrum kunnen gebruiken.
telenut @Marve7919 september 2023 09:09
Maar dan is uw mobiele data direct opgebruikt toch...
PsiTweaker 18 september 2023 16:50
Geen idee hoeveel mensen die hotspot diensten nog gebruiken. Maar als Telenet ermee stopt, dan zal Ziggo niet achterblijven en ook hun hotspots uitzetten.

Dat alles onder het motto 'dat het toch weinig gebruikt wordt', maar in feite zijn het bezuinigingen, terwijl ondertussen de abonnementsprijzen wel steeds blijven stijgen.
diebobo @PsiTweaker18 september 2023 18:12
Mooi, gebruiken die hotspots ook geen kanalen meer en wordt t wat beter allemaal in drukke gebieden / appartementen...
indigo79 @diebobo18 september 2023 21:52
Die hotspot zit op hetzelfde kanaal als het reguliere wifi-netwerk. Het is niet dat de modems twee transceivers hebben.
sebastienbo
@indigo7919 september 2023 07:06
Klopt, het is gewoon een extra ssid op dezelfde frequentie, dus geen overhead of extra verbruik.

Het uitzetten gaat dus de wifi ruim niet verbeteren.

Wifi boosters uitzetten van Telenet of Proximus, daar heeft een veel groter effect. Die apparaten vervullen het spectrum ongelofelijk, omdat ze als doel hebben om het bereik te vergroten, ten koste van snelheid voor iedereen in de buurt...

Je kan best een mesh systeem installeren als je bereik problemen hebt.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:32]

Ra_gdd 18 september 2023 17:16
Ik gebruik dit bij iemand die een laag inkomen heeft.
Zo moet ze niet speciaal een internet abonnement hebben.
Via de inlog codes van haar broer die ergens anders woont, kan die persoon toch haar mails bekijken via de Telenet WIFI hotspot dicht bij haar huis op haar laptop.

3/4G bereik van Telenet is niet overal goed en dit was dan een oplossing.
Maar zoals gezegd, altijd maar prijzen opslaan voor altijd maar minder service en mogelijkheden.
tjoepke @Ra_gdd18 september 2023 22:04
+1 zou ik zeggen.
Dit is wel de volledige waarheid. Ten tijde van corona konden via deze weg kinderen van een gezin, met een laag inkomen zo toch gaan online les volgen
telenut @tjoepke20 september 2023 10:27
daar bestaat het sociaal tarief voor: https://www.bipt.be/consu...uit-bestaan-die-kortingen
telenut @Ra_gdd19 september 2023 09:10
correctie: jij misbruikt dat :-)
Politicfrustati @telenut20 september 2023 10:23
En dat zijn dus redenen om het af te schaffen omdat het misbruikt word !
Als iedereen zijn account gegevens doorgeeft, betaald er niemand nog voor internet.
Dat zal dan ook de hoofdreden zijn van telenet, en niet het weinige gebruik tegenover de kosten :)
beerse 18 september 2023 17:33
Hoe zit het in België met wifi diensten zoals eduroam (studenten), govroam (ambtenaren) en pubroam/publiroam (iedereen)? Toegegeven, voor zover ik weet is alleen eduroam in Europa redelijk verspreid in en rond de universiteiten en de andere twee vooral/voornamelijk Nederlandse initiatieven.

Misschien zijn er andere alternatieven of gaan die nu opstaan.
Cyberpuppy @beerse18 september 2023 17:42
Leuk, maar die diensten komen een jaar of 10 te laat. Toen was het nog zo dat de pubers nog niet over de drempel waren en al om het wifi wachtwoord vroegen, want geen/weinig data op hun mobiel. Nu hoor ik er niemand meer over en kan het zomaar gebeuren dat wifi er al een week uit ligt voordat iemand het door heeft.

Kan me nog herinneren dat ik zelf wel eens aan drive-by wifi deed bij klanten. In de buurt parkeren en dan nog net het wifi signaal kunnen oppikken.
telenut @Cyberpuppy19 september 2023 09:12
privé open wifi kom je zo goed als nooit meer tegen. En de netwerken met WEP encryptie ook niet meer ... dus drive-by lukt enkel nog bij hotels enzo :-)
SilkensJ @beerse18 september 2023 22:35
Eduroam bijvoorbeeld, wordt ook niet door Telenet uitgebaat. Dus ik denk niet dat daar veel aan gaat veranderen. Eduroam is handig voor uitwisselingstudenten die gewoon met hun eigen login van de unief of hogeschool op het internet kunnen. Omdat ze vaak niet op de "hoofdwifi" van de school zelf kunnen.

Een publiek alternatief is Wirelessbelgie. Maar ik vraag me af of er nog toekomst is in publieke wifi infrastructuur.

[Reactie gewijzigd door SilkensJ op 22 juli 2024 14:32]

Roel1966 18 september 2023 23:19
Ik weet dat Ziggo ook zoiets heeft met wifi hotspots maar ik eerlijk gezegd daar nooit gebruik van gemaakt heb. Weet dat je dit dan ook eerst moest activeren in de Ziggo modem/router en je daarna dan zelf pas gebruik van andere hotspots kon maken. Maar ik heb dit zelf nooit geactiveerd omdat mijn modem in brigdemode staat en het dan niet werkt.
FONfanatic @Roel196619 september 2023 00:41
Ziggo heeft tegenwoordig de app SmartWiFi die het in een oogopslag fixt. Want inderdaad, dat instellen van een certificaat was hopeloos ingewikkeld gedoe voor de gemiddelde semi-digibeet.

Overigens, als je je gedeelde WiFi Hotspot bij Ziggo via SmartWiFi op gang helpt en je daarna eens bekijkt welke certificaten het op je smartphone installeerde, tref je er de certificaten aan van de publieke en gedeelde hotspots van alle ISPs die deel uitmaken van het Liberty Global-concern. Ziggo geeft daar toelichting bij, @TijsZonderH , maar ja, ik ben dan ook geen Tweakers redacteur.

Ik heb zelf nog een FON hotspot draaien via een klein ADSL-abonnement via een telco, en verbaasde me er jarenlang over dat er volop gebruik van gemaakt werd. Tot ik bij Poolse gastarbeiders in huis kwam en het ze zag gebruiken.

Hotspots voorziet in internet voor de armsten der armsten.

[Reactie gewijzigd door FONfanatic op 22 juli 2024 14:32]

Roel1966 @FONfanatic19 september 2023 01:48
Ziggo heeft tegenwoordig de app SmartWiFi die het in een oogopslag fixt.
De app werkt alleen in combinatie met de router in het Ziggo modem maar ik het modem in bridgemode heb laten zetten. Dat houd dus in dat het routergedeelte van het Ziggo modem uitgeschakeld is omdat ik een externe Asus router gebruik.
FONfanatic @Roel196619 september 2023 12:34
Klopt, dan schakelt Ziggo hun WiFi-hotspot uit. Maar in al hun wijkkastjes zit er eentje, dus zijn er nog altijd duizenden "in de ether".

Wil je zelf een publieke hotspot ter beschikking stellen kun je een gastnetwerk instellen en in de captive portal het wachtwoord vrijgeven. Maar dan ben je wel ter verantwoording te roepen voor evt. misbruik via dat kanaal. Terwijl als een anoniem dat via Ziggo's hotspots, of die van Proximus of FON doet, degene die daar vanuit huis via een modem gelegenheid voor biedt, niet voor aansprakelijk is.
Roel1966 @FONfanatic19 september 2023 17:59
Maar in al hun wijkkastjes zit er eentje
Dat wist ik eerlijk gezegd niet maar vermoedelijk dat ik dan toch wat te ver weg zit van de wijkkast want hier heb ik die hotspot niet gezien bij de wifi netwerken.
Wil je zelf een publieke hotspot ter beschikking stellen kun je een gastnetwerk instellen en in de captive portal het wachtwoord vrijgeven.
Zowel naast ons huis als voor ons huis liggen flats met heel wat bewoners dus lijkt mij hier geen goed plan.
Terwijl als een anoniem dat via Ziggo's hotspots, of die van Proximus of FON doet, degene die daar vanuit huis via een modem gelegenheid voor biedt, niet voor aansprakelijk is.
Nou ik weet dat hier in het centrum ook gratis wifi door de gemeente aangeboden word en tja het centrum kijk ik als het ware op uit.
8bt 18 september 2023 16:36
Apart, lijkt mij alleen te komen door de nieuwe Routers die de functie niet meer hebben. Bij mij thuis (centrum Antwerpen) heb ik geen bereik met Telenet mobiel en zitten vrienden vaak op de Wi-free hotspot.
tjoepke @8bt18 september 2023 22:02
weet niet of dit in de modemsn van telenet kan, maar als je zelf een ap ergens hebt staan maak daar een tweede wifi account desnoods op als je niet graag je eiegen wifi ww geeft.
.MaT 18 september 2023 16:48
Aangezien ik deze 'services' aanzie als vendor-lockin vind ik dit goed nieuws. Veel klanten zagen dit als reden om bij telenet te blijven omdat de familie of vrienden ook telenet hadden en ze zo minder mobiele data gebruikten. Nu worden de zaken weer iets transparanter.
Op korte termijn een verlies voor diegenen die er vaak gebruik van maakten, maar op lange termijn een win voor iedere klant.

De redenen die telenet opgeeft om ermee te stoppen lijken me wel weer dikke BS te zijn, maar dat zijn we van hen gewend :)
HollowGamer 18 september 2023 16:51
Als dit dezelfde techniek is wat wij hier hebben, dan begrijp ik wel dat ze ermee stoppen.

Weet nog dat je ervoor allemaal eigen certificaten voor moest aanmaken, en hoeveel het geen impact zou moeten hebben op je eigen modem, was ik er nooit blij en heb ik het nooit gebruikt. Het was ook erg onstabiel in de tijd dat ik heb het geprobeerd en signaal was erg zwak (wat ik sowieso gewend was van Connectbox).

Dus ja, snap het wel... Weg ermee en gebruik die snelheid om die te pushen naar je klanten. :)
deSenna24 18 september 2023 16:53
Wij zitten al heel lang bij Telenet en WiFree is vaak vrij vervelend om in te stellen op smartphones. Gezien er nu toch zoveel mobiel data in het abonnement zit gebruiken we vaak gewoon de hotspot en mobiel data om via laptop op TV 's avonds series/films te streamen. Na een week zo'n 15GB gebruikt, nog ver van de limiet.

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