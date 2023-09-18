Telegram voegt cryptovalutawallet voor toncoin toe

Telegram krijgt ondersteuning voor een eigen cryptovalutawallet. Vanaf november wordt het mogelijk een wallet te openen en daarin TON op te slaan, een gedecentraliseerde cryptovaluta die door Telegram is ontwikkeld.

Verschillende Telegram-kanalen merken op dat er voor een kleine groep gebruikers inmiddels een Wallet-optie is toegevoegd aan het hoofdmenu van de app. Dat lijkt voorlopig alleen te gebeuren voor gebruikers die eerder de gelijknamige Wallet-bot hebben gebruikt, de officiële bot voor gebruik met de cryptovaluta TON.

Telegram kondigde TON, wat stond voor Telegram Open Network, al in 2018 aan. TON is een blockchain met een bijbehorende digitale munt, de toncoin. Inmiddels is Telegram uit het project gestapt en staat TON voor The Open Network, maar de twee bedrijven hebben enkele dagen geleden tijdens de TOKEN2049-conferentie aangekondigd weer samen te werken aan een integratie van een wallet in de app.

Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de applicatie 'een thirdpartyminiapp binnen Telegram'. Ontwikkelaars kunnen daarmee hun eigen applicaties bouwen die samenwerken met de wallet. Vanaf november kunnen alle Telegram-gebruikers hun toncoins opslaan in de app. Of er in de toekomst ook alternatieve cryptovaluta aan de wallet kunnen worden toegevoegd, is niet bekend. Amerikanen kunnen de wallet overigens niet gebruiken; toncoin kwam daar onder vuur te liggen van de beurswaakhond. Die stelt dat Telegram toncoin gebruikte om geld op te halen, maar ondertussen zou Telegram onterecht munten in circulatie hebben gebracht zonder daar de juiste toestemming voor te hebben.