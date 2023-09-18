Telegram voegt cryptovalutawallet voor toncoin toe

Telegram krijgt ondersteuning voor een eigen cryptovalutawallet. Vanaf november wordt het mogelijk een wallet te openen en daarin TON op te slaan, een gedecentraliseerde cryptovaluta die door Telegram is ontwikkeld.

Verschillende Telegram-kanalen merken op dat er voor een kleine groep gebruikers inmiddels een Wallet-optie is toegevoegd aan het hoofdmenu van de app. Dat lijkt voorlopig alleen te gebeuren voor gebruikers die eerder de gelijknamige Wallet-bot hebben gebruikt, de officiële bot voor gebruik met de cryptovaluta TON.

Telegram kondigde TON, wat stond voor Telegram Open Network, al in 2018 aan. TON is een blockchain met een bijbehorende digitale munt, de toncoin. Inmiddels is Telegram uit het project gestapt en staat TON voor The Open Network, maar de twee bedrijven hebben enkele dagen geleden tijdens de TOKEN2049-conferentie aangekondigd weer samen te werken aan een integratie van een wallet in de app.

Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de applicatie 'een thirdpartyminiapp binnen Telegram'. Ontwikkelaars kunnen daarmee hun eigen applicaties bouwen die samenwerken met de wallet. Vanaf november kunnen alle Telegram-gebruikers hun toncoins opslaan in de app. Of er in de toekomst ook alternatieve cryptovaluta aan de wallet kunnen worden toegevoegd, is niet bekend. Amerikanen kunnen de wallet overigens niet gebruiken; toncoin kwam daar onder vuur te liggen van de beurswaakhond. Die stelt dat Telegram toncoin gebruikte om geld op te halen, maar ondertussen zou Telegram onterecht munten in circulatie hebben gebracht zonder daar de juiste toestemming voor te hebben.

Telegram cryptovaluta wallet

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-09-2023 15:30 36

18-09-2023 • 15:30

36

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Reacties (36)

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Orangelights23 18 september 2023 15:34
Moeten we het zien als cryptovaluta of als token?

Als het gaat om valuta, zie ik geen toegevoegde waarde. Leuk dat je kunt speculeren in een stijging of daling van de prijs, maar meer dan dat is het vaak niet binnen de crypto industrie. Als het gaat om een daadwerkelijke token, dus bijvoorbeeld iemand toekennen aan een Telegram groep en die kan zichzelf elke keer identificeren en authenticeren d.m.v. de token, zie ik hier zeker wel een use case in.

Ik heb tussen 2011-2017 hevig meegedaan aan de cryptogekte en heb met een aantal start ups gewerkt. Uiteindelijk gaat het vaak om het vinden van een probleem, of het niet aanbieden van de beste oplossing. Daarom is crypto (dus niet blockchain als technologie) tegenwoordig, helaas, in de meeste gevallen niets meer dan een speculatief gebeuren.
Memori @Orangelights2318 september 2023 15:44
Een layer-1 cryptovaluta met een blok tijd van 5 seconden (t.o.v. 12 seconden van Ethereum)
volgens dit artikel. Verder verschilt het van Ethereum in het volgende:
TON sellers are subject to a 0.9% fee, while buyers are subject to no fee.
Dus alleen handig voor kleine bedragen.
MiesvanderLippe @Memori18 september 2023 17:18
Ik hoop dat ze voor de privacy aspecten meer van Monero afkijken dan van Bitcoin / Etherium. Het is niet super chill dat iedereen perse je complete transactie historie weet als ze met je chatten.
Q @Orangelights2318 september 2023 16:38
Ik heb zelf de indruk dat de industrie al lang en breed blockchain en crypto valuta heeft losgelaten om zich op “AI” te storten.

Blockchain is duidelijk een oplossing waarvoor nooit een legitiem probleem is gevonden. Er wordt nog druk mee gespeculeerd, maar dat is in mijn beleving nog steeds gewoon gokken.

Waarom een signal telegram zich nu (nog meer) in crypto begeeft is mij onduidelijk.

[Reactie gewijzigd door Q op 24 juli 2024 17:46]

Keypunchie @Q18 september 2023 16:39
Signal? Telegram, toch?
Cambionn @Keypunchie18 september 2023 23:33
Signal heeft eerder al een cryptowallet voor MobileCoin met in-app payment system toegevoegd. Vrij zeker dat dat is waar de
signal telegram
op slaat ;)

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 24 juli 2024 17:46]

StGermain @Cambionn19 september 2023 08:41
Ik ben van in het begin signal gebruiker maar nog nooit iets van gemerkt dus lijkt optioneel. Ik wil met bit- en shitcoins trouwens ook niets te maken hebben.
Cambionn @StGermain19 september 2023 09:31
Het is idd optioneel, Signal is ook mijn vaste chatapp en gebruik het zelf ook niet hoor. Toen waren de reacties ook niet per se allemaal positief, hoewel het op Tweakers wel mee viel.

Het heeft ook op Tweakers gestaan overigen. En in de comments staat ook dat Telegram er daarvoor al mee bezig was, maar was teruggevloten door een instantie. Dus blijkbaar is dit geen nieuw idee van ze.
Verwijderd @Q18 september 2023 17:55
Geld. Het antwoord is geld. Degene die wint bij een crypto-token is de aandeelhouder.
AEIOU 18 september 2023 15:34
leuk idee maar tenzij telegram zon all-in-one app wordt zoals WeChat(wat niet gaat gebeuren in EU/VS door anti monopoly wetten), zie ik de waarde hier nietecht aan tegenover bestaande services te gebruiken, crypto of non crypto.
fre0n @AEIOU18 september 2023 19:02
het wordt dan een onnodig grote en logge app waarvan je 90% niet gebruikt, dat het vrij snel van devices gehaald zal worden om ruimte te maken of de telefoon weer beetje sneller te maken. Vooral als het ook nog power gaat gebruiken om te minen, want dat is wel waar je dan meteen aan denkt als je hoort dat er een cryto integratie komt.
letatcest 18 september 2023 15:44
Even gecheckt hoe het eruit ziet. Je kunt iig. USDT en Bitcoin ontvangen en versturen (Bitcoin met legacy-adressen..., dus die met een 1 beginnen). Vooralsnog zie ik geen andere cryptovaluta naast hun eigen Toncoin.
Verder is er TON Space, waar je onder andere 24 woorden kunt backuppen (je seed) en/of met een combi van emailadres/telefoonnummer. Daarnaast kun je er collectibles verzamelen (nft's naar aller waarschijnlijkheid).
Voor de kenners van cryptovaluta is er weinig nieuws qua walletfunctionaliteit en het zit in Telegram, een medium dat natuurlijk al lange tijd populair (was?) is bij cryptovalutaliefhebbers.

[Reactie gewijzigd door letatcest op 24 juli 2024 17:46]

Verwijderd 18 september 2023 15:56
Ze hadden dit ook aangekondigd in zijn eigen kanaal op telegram, alleen werden de emojis weer uitgezet omdat ze teveel dislikes kregen
kiddingguy 18 september 2023 15:59
Is dit niet een beetje "eng"? Dat alle transacties dadelijk via hun eigen (crypto)platform gaan. En de berichten/groepen zijn ook soms ook al "dubieus" te noemen.
Yzord 18 september 2023 18:10
Heb ik als Telegram Premium member geen voordelen? Of blijft het bij stickers en al die meuk?
Blizz @Yzord20 september 2023 00:39
Goede kans dat ze later een lager tarief voor verkopers met Premium toevoegen, maar vertrouw je dat ze het beste met jou voorhebben of met hun wallet? (Pun intended.)
MiesvanderLippe 18 september 2023 15:32
Handige manier om je wraakporno af te rekenen :)
Sjaakys 18 september 2023 15:35
Ik dacht dat de crypto scam hype wel weer over was. Komen ze iets te laat mee.
Verwijderd @Sjaakys18 september 2023 17:25
Als bitcoin ooit weer wat stijgt slaat de goudkoorts wel weer toe.
Maar ik hoor er nooit meer iemand over.
darkphoenix @Sjaakys18 september 2023 18:02
Dat is de grap. Niemand wilt kopen wanneer alles laag staat. Maar zodra het bijna op ze hoogtepunt staat stappen de mensen die wel echt eraan verdienen alweer uit.
Blizz @Sjaakys20 september 2023 00:42
Cryptocurrency crap (zoals NFT) gebruikers en extreemrechts/wappies zijn toch wel de twee grootste groepen niet-normale gebruikers op Telegram en voornamelijk bij de NFT crowd gaat er geld om en dat wilt Telegram natuurlijk niet kwijtraken. De CEO is ook excentriek, dus dat gaat wel goed samen.
koelebobes 18 september 2023 15:49
Wat raar, ik heb al een TON wallet op telegram en al verschillende transacties uitgevoerd ...
bantoo 18 september 2023 16:09
Rita Verdonk is terug :+

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