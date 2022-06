Telegram voegt profielvideo's toe en laat gebruikers bestanden van 2GB verzenden

Chatapp Telegram heeft een update uitgebracht waarmee gebruikers een video kunnen selecteren als profielafbeelding. In chats wordt een enkel frame uit de video statisch getoond. Verder kunnen gebruikers nu bestanden van 2GB versturen; de limiet was 1,5GB.

Bij het uploaden van een profielvideo moeten gebruikers ook het frame kiezen dat ze willen tonen in overzichten. De bewegende filmpjes zijn te zien als gebruikers op een profiel klikken. Tijdens het uploaden kunnen gebruikers het filmpje aanpassen met de ingebouwde mediabewerker van Telegram. Die software heeft na de update ook een functie om de huid zachter te maken, als de frontcamera wordt gebruikt.

Verder heeft Telegram de 'Mensen dichtbij'-functie aangepast. Die toont nu de afstand tot andere Telegram-gebruikers die de functie gebruiken. Ook is een functie toegevoegd om nieuwe chats van mensen die niet in de contactenlijst te staan, standaard te filteren. Die functie heet 'archiveer en demp nieuwe chats' en staat in het Privacy en Veiligheid-menu. Gebruikers zien nieuwe chats van onbekenden vervolgens niet verschijnen op de hoofdpagina van Telegram, maar ze zijn wel te vinden in het Archief.

Ook voegt Telegram gedetailleerde statistieken toe voor groepen met meer dan vijfhonderd leden. De chatapp laat onder andere zien wie de actiefste leden zijn en geeft details, zoals de gemiddelde lengte van berichten. Het aantal leden dat nodig is om Kanaalstatistieken te krijgen, is verlaagd naar vijfhonderd. In de toekomst wil Telegram groepstatistieken beschikbaar stellen voor admins van groepen met honderd of meer gebruikers.

Tot slot kondigt Telegram aan dat gebruikers nu bestanden van maximaal 2GB onderling kunnen vesturen. Die limiet was 1,5GB. De update van Telegram is beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store.