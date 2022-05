Organisatie klaagt Apple aan om niet weren van Telegram in App Store

De Amerikaanse organisatie Coalition for a Safer Web heeft Apple aangeklaagd, omdat het bedrijf Telegram niet weert uit de App Store. Volgens de organisatie is Telegram in gebruik door criminelen en doet Telegram te weinig om dat gedrag op het eigen platform aan te pakken.

Volgens Coalition for a Safer Web heeft Apple richtlijnen tegen onder meer misbruik en intimidatie via apps in de App Store, maar weigert de iPhone-maker die toe te passen in het geval van Telegram. De coalitie lijkt te wijzen op richtlijn 1.1.1. Daarin stelt Apple dat een app in overtreding is als content in een app 'waarschijnlijk een individu of groep vernedert, intimideert of kwetst." Een lid van Coalition for a Safer Web is lastig gevallen en geïntimideerd door een groep die zich had verzameld via de chatapp.

Met de aanklacht wil Coalition for a Safer Web Apple ertoe aanzetten om Telegram uit de App Store te halen. Daardoor zou de chatapp niet langer te installeren zijn op iPhones en iPads. Die apparaten hebben op het gebied van smartphones en tablets in de VS een dominante positie.

Het is niet voor het eerst dat de Coalitie ageert tegen Telegram. In een getuigenis voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden noemde de non-profitorganisatie de chatapp al een 'superspreader van extremistische aansporingen'. Telegram en Apple hebben nog niet gereageerd op de aanklacht. Apple haalde vorige week wel Parler uit de App Store. De reden voor het verbreken van de banden lag bij de inhoud van berichten op het sociale medium en het gebrek aan moderatie.