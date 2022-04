Duitse minister wil dat Apple en Google Telegram uit appstores verwijderen

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, wil dat Apple en Google Telegram uit hun appstores verwijderen. Dat zegt de SPD-minister na een overleg met ministers van verschillende deelstaatregeringen waar haar partij de grootste is.

Faeser vindt dat de Amerikaanse techbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en Telegram niet meer moeten aanbieden op hun platforms, schrijft de Duitse krant Der Spiegel. De minister vindt dat Apple en Google moeten ingrijpen omdat de app onvoldoende actie onderneemt om de verspreiding van opruiende en haatzaaiende berichten tegen te gaan. Verwijzend naar de huidige protesten tegen de anti-coronamaatregelen in Duitsland, zegt Faeser dat het al "een moeilijke tijd voor de politie" is.

Boris Pistorius, partijgenoot van Faeser en de Nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken noemt Telegram "een aanjager voor complottheorieën en rechts-extremisme". In december heeft hij in een interview met Der Spiegel actie van Google en Apple geëist. "Wat er in de Telegram-groepen en -kanalen gebeurt, is in strijd met de regels van Apple en Google, die deze app in hun winkels aanbieden. We moeten dringend met hen praten en hen ervan overtuigen te stoppen met de distributie van Telegram.", zei Pistorius destijds.

Telegram, Google en Apple hebben nog niet gereageerd op de uitspraken van de Duitse ministers. Telegram-oprichter Pawel Durow heeft in het verleden gezegd dat de app zich aan de regels van Apple en Google houdt.

Verschillende overheden en organisaties eisen dat Apple en Google Telegram uit hun appstores weren. Vorig jaar had de Amerikaanse organisatie Coalition for a Safer Web Apple aangeklaagd, omdat het bedrijf Telegram niet weert uit de App Store. Volgens de organisatie is Telegram in gebruik door criminelen en doet Telegram te weinig om crimineel gedrag op het eigen platform aan te pakken.