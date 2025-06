Telegram krijgt Duitse boete van ruim 5 miljoen euro opgelegd

Het Bundesamt für Justiz (BfJ) heeft chatdienst Telegram twee boetes opgelegd die gezamenlijk op 5,125 miljoen euro uitkomen. Dat komt doordat Telegram geen aanspreekpunt in Duitsland heeft waar mensen 'schadelijke content' kunnen melden.

Het BfJ meldt dat Telegram, dat gevestigd is in Dubai, de Duitse wet overtreedt door geen vertegenwoordiger in Duitsland te hebben. Deze moet Duitse gebruikers te woord kunnen staan. Ook moet het mogelijk zijn via een meldpunt van Telegram schadelijke content, zoals haatzaaiende berichten, te kunnen melden zodat deze verwijderd kan worden door het platform zelf. Doordat Telegram niet aan deze eisen voldoet, krijgt het twee boetes opgelegd door het federale bureau: een boete van 4,25 miljoen euro voor het gebrek aan een meldpunt en een boete van 875 duizend euro voor het gebrek aan een Duitse vertegenwoordiger.

De Duitse autoriteiten hebben geprobeerd om Telegram in Dubai aan te klagen. Dit mislukte steeds, ondanks de steun van de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. Een in Duitsland gevestigd advocatenkantoor heeft inmiddels verklaard Telegram te vertegenwoordigen, maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat de boetes werden uitgedeeld, zegt het BfJ. Telegram kan nog steeds in beroep gaan tegen de boetes.