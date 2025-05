NOS gebruikt eigen AI-model voor opsporen van drugsadvertenties op Telegram

De NOS heeft twee machinelearningmodellen ontwikkeld om drugsadvertenties op chatapp Telegram op te sporen. Daarmee zijn miljoenen berichten gevonden waarin Nederlandse aanbieders drugs aanboden. Sommige accounts zouden al jarenlang actief zijn.

Voor het trainen van de machinelearningmodellen zijn handmatig 5185 berichten gecategoriseerd waarin al dan niet drugs werden verhandeld, schrijft de NOS. Voor het eerste model werd enkel bepaald of het ging om een drugsadvertentie, waarbij als antwoord een binaire 'ja' of 'nee' werd gegeven. Het tweede model diende vervolgens om de advertentie te categoriseren. Daarbij worden verschillende labels gebruikt om de drugssoort en de manier waarop deze werd verhandeld, te classificeren. Bijvoorbeeld 'harddrugs', 'designer', 'bezorging', 'pick-up' en 'bulk'. De modellen hadden het in een testdataset van de NOS respectievelijk 97 en 96 procent van de keren bij het rechte eind. Het nieuwsmedium heeft beide modellen samengevoegd en op Huggingface geplaatst.

Voor het onderzoek werden automatisch 5,6 miljoen berichten geanalyseerd, waarvan het model er 2,8 miljoen als drugsadvertentie bestempelde. Het ging daarbij om 9900 verschillende aanbieders, afkomstig uit heel Nederland. Sommige accounts die dergelijke advertenties posten, zouden al jarenlang actief zijn op Telegram. Volgens de NOS wekt dat de indruk dat het chatplatform 'niet of nauwelijks ingrijpt'.

De politie beaamt dat bij het nieuwsmedium. Telegram zou verzoeken om informatie te leveren over verdachte gebruikers vaak niet inwilligen. Ook zou het bedrijf dergelijke groepen niet uit eigen initiatief opsporen. In 2022 kreeg Telegram in Duitsland twee boetes van gezamenlijk zo'n 5 miljoen euro opgelegd, onder meer omdat de chatapp geen meldpunt heeft waar gebruikers schadelijke content kunnen rapporteren zodat deze verwijderd kan worden. Een woordvoerder van Telegram beweert tegen de NOS dat het bedrijf wel degelijk doet aan proactieve monitoring van schadelijke berichten en ook reageert op klachten van gebruikers.