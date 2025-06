Irak blokkeert Telegram wegens 'zorgen over nationale veiligheid'

Het Iraakse ministerie van Telecommunicatie heeft berichtenapp Telegram geblokkeerd. De overheidsinstelling is naar eigen zeggen bezorgd over de nationale veiligheid en 'het gebruik van persoonsgegevens door de app'.

Telegram wordt in Irak veel gebruikt voor het verzenden van berichten, maar ook als bron van nieuws. Sommige kanalen bevatten grote hoeveelheden persoonlijke gegevens, waaronder de namen, adressen en familiebanden van Irakezen.

In een verklaring aan Reuters zegt het ministerie dat het Telegram had gevraagd om 'kanalen die de gegevens van overheidsinstellingen en de persoonlijke gegevens van burgers lekken' te sluiten. Het bedrijf heeft echter niet gereageerd op de verzoeken. Daarom is de app voor nu geblokkeerd

"Het ministerie wil zijn respect voor het recht van burgers op vrijheid van meningsuiting en communicatie benadrukken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de staat en zijn instellingen", zegt het overheidsorgaan. Telegram heeft nog niet gereageerd op vragen van Reuters over de blokkade.

Het is niet de eerste keer dat het gebruik van Telegram aan banden wordt gelegd door overheden en rechters. Vorig jaar legde het Braziliaanse hooggerechtshof de app een blokkade op, omdat deze te weinig zou doen om desinformatie aan te pakken. De blokkade was van korte duur en werd een paar dagen later opgeheven nadat Telegram aan de eisen voldeed.