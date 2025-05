Telegram introduceert nieuwe beheeropties voor cachegeheugen

Telegram heeft een nieuwe app-update vrijgegeven. Via update 9.3 kunnen berichten die media bevatten, voortaan gemaskeerd worden. Het cachegeheugen in de app kan ook fijnmaziger beheerd worden en de ledenlijsten in groepsgesprekken kunnen onzichtbaar worden gemaakt.

Telegram geeft in een blogpost meer uitleg over de nieuwe functies. Daarin stelt de berichtendienst dat berichten met foto’s en video’s via de update gemaskeerd kunnen worden zodat de inhoud ervan niet onmiddellijk zichtbaar is voor een ontvanger. Die moet dan eerst op dergelijke berichten drukken voordat ze bekeken kunnen worden.

Er worden ook nieuwe beheeropties voor het cachegeheugen geïntroduceerd. Dat geheugen kon al automatisch opgeschoond worden, maar nu maakt Telegram het mogelijk om dat per gesprekstype te doen. De chatdienst introduceert ook een nieuwe visuele indicator die aangeeft uit welke inhouden het cachegeheugen bestaat en Telegram introduceert ook aparte tabbladen voor Media-, Bestanden- en Muziek-inhouden.

De chatdienst voegde ook enkele nieuwe fotobewerkingsopties toe en het wordt ook mogelijk om profielfoto’s van anderen aan te passen zodat deze anders weergegeven worden bij een gebruiker. Beheerders van groepen met meer dan 100 leden krijgen via de nieuwe update ook de mogelijkheid om een ledenlijst onzichtbaar te maken. Dat moet voor meer privacy zorgen voor de betrokken groepsleden.

