Telegram introduceert nieuwe privacy- en beveiligingfuncties in appversie 8.3

Telegram geeft via een appversie 8.3 groep- of kanaalbeheerders de optie om het doorsturen, opslaan of screenshotten van berichten in groepsgesprekken te verhinderen. De update brengt tal van andere functies mee waaronder de optie om berichten te verwijderen via een kalendermenu.

Via de nieuwe update wordt het ook mogelijk om alle apparaten waarop een Telegram-gebruiker is ingelogd te beheren. Zo kan er worden ingesteld welk apparaat oproepen of geheime chats kan ontvangen. Er werd ook optie toegevoegd om na een bepaalde tijd automatisch uit te loggen bij inactieve sessies en om ‘snel’ met een desktop-apparaat te verbinden.

Gebruikers die liever anoniem in een publieke groep of kanaal communiceren zullen die optie met de nieuwe update krijgen. In plaats van de chatnaam te gebruiken, wordt het dan mogelijk om berichten te plaatsen in naam van het kanaal.

Telegram meldt dat gebruikers van sommige apparaten in staat zullen zijn om in te loggen op de chatdienst via een oproep. Telegram-gebruikers die daarvoor kiezen zullen gebeld worden door een telefoonnummer, waarna hen gevraagd zal worden om enkele cijfers van dat nummer op te geven.

Voortaan zullen gebruikers ook de naam van de groep of van het kanaal te zien krijgen wanneer een beheerder van die groep of dat kanaal, contact met hen opneemt over een potentieel deelnameverzoek.

Het instellingenmenu van chats is op de schop genomen en de Android-app krijgt via de laatste update acht nieuwe kleurenthema’s. Onderschriften kunnen voortaan onderstreept, cursief en in het vet worden en de informatiepagina van een contactpersoon kreeg in de iOS-versie een aangepast uiterlijk mee dat volgens het bedrijf meer in lijn ligt met de ontwerprichtijnen van iOS.