App Annie: Signal was meest gedownloade app in Duitsland

Chatapp Signal was in de eerste helft van 2021 de meest gedownloade app in Duitsland volgens onderzoeksbureau App Annie. Het is voor het eerst sinds het begin van de metingen dat een andere app dan WhatsApp de lijst aanvoert.

WhatsApp zakt op de lijst van meest gedownloade apps in Duitsland naar plek 3, achter Signal en TikTok. App Annie rekent voor het rapport over de appmarkt onder meer datingapps en browsers niet mee in de lijst, maar wel apps voor entertainment en sociale media. App Annie heeft geen cijfers over specifiek Nederland of België in het rapport staan.

Het beeld in Duitsland wijkt af van dat in andere landen. In Frankrijk voert WhatsApp de lijst aan, gevolgd door TikTok, Instagram, Facebook, Facebook Messenger en Snapchat. Wereldwijd kreeg TikTok de meeste downloads, gevolgd door Instagram, Facebook, WhatsApp en Telegram. App Annie verklaart niet waarom Signal in Duitsland zo hoog staat.

App Annie verkrijgt data door het aanbieden van gratis apps die data verzamelen over gebruikers. De apps staan in de downloadwinkels onder merknamen van onder meer Mobidia en Distimo, maar ook Astro File Manager is een app van het onderzoeksbureau.