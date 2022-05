Signal meldt grote stijging aantal downloads op Android

Signal ziet een grote toename aan downloads. De chat-app wint aan populariteit nu WhatsApp zijn voorwaarden aanpast. Signal toont de toename in de Play Store, maar exacte cijfers over de groei zijn niet bekend.

Signal meldt de toename in een tweet. Daarin schrijft de dienst dat het aantal downloads in de Play Store op Android boven de vijftig miljoen ligt. Hoeveel downloads dat precies zijn, meldt de chat-app niet. In de Play Store wordt een ruw aantal downloads gegeven, dat in dit geval tussen de vijftig en honderd miljoen ligt.

De versleutelde chat-app wint hoogstwaarschijnlijk aan populariteit vanwege veranderende voorwaarden van de concurrerende dienst WhatsApp. Dat paste eerder deze maand zijn voorwaarden aan. Met de nieuwe voorwaarden kan moederbedrijf Facebook meer data van WhatsApp-gebruikers gebruiken, al verandert er voor Europeanen weinig.

Door de nieuwe voorwaarden, die worden aangekondigd via een beeldvullende pop-up, zoekt een grote groep gebruikers naar een alternatief, al zegt Signal zelf niet specifiek dat de groei daardoor komt.