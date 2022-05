Samsung brengt Galaxy A32 5G-smartphone in februari uit voor 299 euro

Samsung brengt zijn goedkoopste 5G-smartphone tot nu toe begin februari uit. Het gaat om de Galaxy A32, die 299 euro kost en vermoedelijk voorzien is van een MediaTek Dimensity 720-soc. De telefoon heeft een lagere resolutie dan zijn voorganger en geen oledscherm.

Samsung heeft alleen een infographic over de Galaxy A32 online gezet waarop staat dat er een octacore-soc in zit. De fabrikant zegt niet om welke chip het gaat. Volgens onder meer SamMobile gaat het om de Dimensity 720-soc van MediaTek. De door Samsung genoemde kloksnelheden komen ook overeen met de specificaties van die soc. In de soc is een 5G-modem geïntegreerd met ondersteuning voor frequenties tot 6GHz. De modem ondersteunt geen mmWave-frequenties, maar in de Benelux zijn er nog geen 5G-netwerken die daar gebruik van maken.

Het toestel heeft een 6,5"-lcd met een hd+-resolutie van 1600x720 pixels. De resolutie is daarmee lager dan die van de Galaxy A31 van vorig jaar, die een 6,4"-oledscherm heeft met 2400x1080 pixels. De accucapaciteit is met 5000mAh ongewijzigd en ook de drie camera's en dieptesensor aan de achterkant zijn vergelijkbaar.

Er komen versies met 4GB, 6GB of 8GB ram. Welke variant Samsung in Nederland en België gaat verkopen, is onbekend. De telefoon heeft 128GB flashopslag en dat kan uitgebreid worden met een MicroSD-kaartje. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en draait op Android, maar welke versie is nog onduidelijk.