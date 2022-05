Release Elite Dangerous: Odyssey wordt uitgesteld tot later dit jaar

De release van Elite Dangerous: Odyssey is door ontwikkelaar Frontier opgeschoven naar later in 2021. Oorspronkelijk had deze uitbreiding begin dit jaar moeten uitkomen op de pc en consoles, maar door de gevolgen van de coronacrisis haalt de ontwikkelaar die deadline niet.

De ontwikkelaar zegt in een bericht aan spelers dat 2020 een lastig jaar was. Frontier meldt dat de aanhoudende lockdowns meer druk leggen op de teams en daarmee ook op de ontwikkeltijdlijn. Op basis daarvan heeft de ontwikkelaar besloten 'de moeilijke beslissing' te nemen en deze planning aan te passen.

De plannen voor de pc-release worden het minst geraakt. Frontier zegt door te gaan met de plannen voor de alpha-toegang op de pc. Dat zal nu ergens in het begin van de lente zijn, iets later dan oorspronkelijk gepland. Tijdens de alpha wordt een gefaseerde aanpak gebruikt, waarbij nieuwe features en systemen geleidelijk aan worden uitgebracht. Spelers met Elite Dangerous: Odyssey Deluxe Alpha en spelers met de Lifetime Expansion Pass krijgen toegang tot de alpha-versie. De officiële pc-release volgt aan het einde van de lente.

Consolespelers moeten langer wachten. De release van de versie voor de PlayStation 4 en de Xbox One staat nu gepland voor de herfst van dit jaar. Frontier biedt daar zijn excuses voor aan, maar stelt dat het uitstel nodig is om er zeker van te zijn dat de content op de consoles aan de hoogste standaarden voldoet. De ontwikkelaar is gevestigd in het Engelse Cambridge. In dat land grijpt de Britse variant van het coronavirus snel om zich heen.

Elite Dangerous: Odyssey is een uitbreiding voor de bestaande ruimtesimulator die in 2014 uitkwam. In deze nieuwste uitbreiding krijgen spelers de mogelijkheid te landen op planeten en die te voet te verkennen. Er zijn speciale missies op de planeten en daarbij zal ook een modus aanwezig zijn met een eerstepersoonsperspectief. Daar zijn korte beelden van te zien in een gameplaytrailer die vorige maand uitkwam.