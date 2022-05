Signify brengt Hue-module uit die in muurschakelaars kan worden gemonteerd

Signify brengt een schakelaar voor zijn Hue-lampen uit die in een muur kan worden ingebouwd. De module kan achter bestaande schakelaars worden ingebouwd. Ook brengt het bedrijf twee nieuwe buitenlampen uit.

Met de Philips Hue Wall Switch Module kunnen gebruikers ook bestaande schakelaars slim maken. De module past in de muur achter een schakelaar, zodat hij permanent stroom krijgt. De Wall Switch Module kan vervolgens met de app worden bediend, of juist met de hand. Het is mogelijk om drie scènes voor lampen te programmeren op de module. Die kunnen vervolgens worden ingeschakeld door de schakelaar een paar keer aan en uit te doen. De module krijgt geen netstroom, maar werkt op een batterij die volgens Signify vijf jaar mee gaat.

Het bedrijf zegt dat de Hue Wall Switch Module op 9 maart uitkomt voor 40 euro. Daarnaast brengt Signify ook een nieuwe versie van de draadloze dimmer uit met een ander ontwerp, dat beter over bestaande schakelaars en stopcontacten moet passen. Die kost 20 euro en komt eind januari uit.

Signify brengt ook twee nieuwe buitenlampen uit. De eerste is de Hue Amarant, een lichtbalk met kleurverlichting voor tuinpaden en dakranden. Signify schrijft niet hoe lang de Amarant is, maar wel dat die op laagspanning werkt waardoor er meerdere op elkaar kunnen worden aangesloten. De Amarant kost 150 euro per stuk en komt eind januari uit.

De andere buitenlamp is de Hue Appear, een muurlamp met een kokervormig armatuur die aan twee kanten licht geeft. Het armatuur is van roestvrij staal en komt eind januari uit voor 150 per twee stuks.