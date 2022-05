Samsung toont oledlaptopscherm met camera achter display

Samsung Display heeft een preview getoond van de Blaze Bezel: een laptop met een bijna-randloos oledscherm en camera achter het scherm. Verder zijn er nog weinig nadere details over de laptop bekend.

Samsung Display heeft de laptop aangekondigd op de Weibo-pagina van het merk, meldt XDA-Developers. Samsung Display claimt dat de laptop een screen-to-bodyverhouding van 93 procent heeft en dus bijna geen rand heeft. Het scherm heeft ook geen gat bovenin voor de camera. Waar andere merken kiezen om de camera te verplaatsen naar bijvoorbeeld een schermrand aan de onderkant, kiest Samsung ervoor om de camera achter het scherm te plaatsen.

De Samsung Blade Bezel weegt 130 gram en heeft een oledpaneel dat 1mm dik is. In de preview toont Samsung geen verdere specifficaties voor de Blaze Bezel. Onlangs liet Samsung Display al weten dit jaar flink in te zetten op oledtechnologie voor laptops, met de aankondiging van tien nieuwe oledpanelen.

Voor het plaatsen van een camera achter een scherm is oled een voor de hand liggende keuze. Bij lcd's is dat lastig, omdat het backlight niet transparant is. Oledschermen kunnen hier via een transparant substraat en de ruimte tussen de pixels wel geschikt voor zijn. In wezen wordt daar al gebruik van gemaakt bij optische vingerafdrukscanners in smartphones, waarbij de camera door de pixels heen kijkt zodra de pixels de vinger verlichten.

Niet alleen voor laptops, maar ook voor smartphones werken veel merken aan het wegwerken van de frontcamera's achter het scherm. ZTE bracht in december de Axon 20 5G uit in de EU, de eerste smartphonecamera die je in Nederland kunt kopen met een camera achter het scherm. Onlangs nam de Chinese displaymaker Visionox een oledscherm met frontcamera achter het scherm in massaproductie. Verder belooft Xiaomi dit jaar smartphones met under-display-camera uit te brengen en in november lekte een Oppo-prototype uit met een in het scherm weggewerkte frontcamera.