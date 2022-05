ASUS combineert projector met draagbare speaker bij ZenBeam Latte L1

ASUS heeft tijdens CES 2021 de ZenBeam Latte L1-projector aangekondigd. De fabrikant combineert met de ZenBeam een draagbare projector en bluetoothspeaker, waardoor er bijvoorbeeld met enkel een smartphone films gekeken kunnen worden via de projector.

Hoewel ASUS nog geen afmetingen bekend heeft gemaakt, is de ZenBeam Latte niet veel groter dan een koffiebeker. De draagbare projector kan beeld in 720p projecteren en heeft een helderheid van 300 lumen. De geïntegreerde bluetoothspeaker is een 10W-model en wordt geleverd door fabrikant Harman Kardon.

De ZenBeam Latte kan draadloos aan een smartphone worden gekoppeld. De projector heeft ook een USB Type-A-poort en een HDMI-poort om apparaten te verbinden. Ook kan er een koptelefoon worden aangesloten via een 3,5mm-audiojack.

Wanneer de ZenBeam Latte op een meter van het projectievlak staat, kan deze een beeld met diagonaal van 40 inch weergeven. Bij een afstand van drie meter tot het projectievlak kan dit worden vergroot naar 120 inch. Met de 6000mAh-accu kan het apparaat tot drie uur aan video afspelen of twaalf uur muziek weergeven volgens ASUS.

De ZenBeam Latte L1 verschijnt in de eerste helft van dit jaar in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wat de draagbare projector gaat kosten en of de ZenBeam ook in Nederland en België verschijnt.