Samsung Display toont oledscherm met ingebouwde bloeddrukmeter

Samsung Display heeft een oledscherm getoond met ingebouwde vingerafdrukscanner en ingebouwde hardware om de bloeddruk en stressniveaus te meten. Het gaat om een uitrolbaar scherm. Het is onduidelijk of het scherm in een product zal komen.

Opgerold is het scherm 0,5cm hoog, maar het kan worden uitgerold tot ongeveer 25cm, claimt Samsung Display. De divisie van het conglomeraat toont zijn scherm op het evenement DisplayWeek, dat momenteel plaatsvindt in de Verenigde Staten. Door de grootte lijkt het scherm het meest op een tablet. Het prototype heet Rollable Flex.

Gebruikers kunnen hun vingerafdruk op het hele scherm laten herkennen. Dat wijkt af van vingerafdrukscanners onder huidige oledschermen. Die werken met aparte camera's die onder een klein gedeelte van het scherm zitten. Ook kan het hele scherm de bloeddruk meten. Samsung vermeldt dat die techniek het best werkt met meer dan één vinger. De software gebruikt reflectie van het licht van het scherm om de bloeddruk te schatten.

Er zijn verder weinig details over het scherm. Ook is het onduidelijk of er fabrikanten zijn die deze technologie in de nabije toekomst in producten gaan zetten. Samsung Display is vaak vroeg met het tonen van prototypes, waarna het soms jaren kan duren voordat die in producten komen.