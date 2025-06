Kioxia werkt aan 2TB-ssd met 2230-formfactor en bijna verdubbelde snelheden

Kioxia gaat een nieuwe ssd-lijn introduceren: de BG6. Ten opzichte van de voorganger zijn de snelheid en de maximale capaciteit ongeveer verdubbeld, terwijl de 2230-formfactor nog steeds een optie is.

De BG6-serie biedt maximaal 6000MB/s sequentieel lezen en 5300MB/s sequentieel schrijven. Op het gebied van willekeurig lezen en schrijven komen de ssd's tot respectievelijk 850.000 en 900.000 i/o-operaties per seconde. Deze specificaties slaan op het 2TB-model binnen deze nieuwe serie; het 1TB-model heeft op bepaalde vlakken iets bescheidenere specs, maar het scheelt niet veel. Van de 512GB- en 256GB-modellen maakt Kioxia nog geen specificaties bekend. Voorganger BG5 haalt ongeveer de helft van die specificaties of iets meer. De verhoogde snelheden schrijft het bedrijf toe aan het zesdegeneratie-BiCS Flash 3D-geheugen.

Kioxia wordt hiermee een van de weinige ssd-aanbieders die een 2TB-variant in de 2230-formfactor zal aanbieden. In de Pricewatch is geen enkele ssd met die specificaties te vinden, maar Western Digital biedt al wel de PC SN740. De formfactor krijgt wat meer aandacht sinds de introductie van de Steam Deck. Die handheld accommodeert alleen ssd's in die maat.

Kioxia spreekt in zijn bekendmaking nog niet over een releasedatum of prijs. Het zegt alleen dat in de tweede helft van dit jaar de eerste samples in handen van oem's moeten zijn.