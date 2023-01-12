Samsung introduceert PCIe 4.0-ssd met leessnelheden tot 6000MB/s

Samsung introduceert de PM9C1a, een nieuwe PCIe 4.0-ssd die sequentiële leessnelheden tot 6000MB/s haalt. De sequentiële schrijfsnelheid kan 5600MB/s bedragen. De PM9C1a heeft een nieuw ontworpen 5nm-controller en beschikt over zevendegeneratie-V-nandgeheugen.

Volgens Samsung levert de nieuwe ssd, die gebruikmaakt van het NVMe-protocol, ook tot 70 procent meer prestaties per watt dan zijn voorganger, de PM9B1. De PM9C1a zou ook 10 procent minder stroom verbruiken in een laptop als die in stand-bymodus verkeert.

Er is, wat sequentiële lees- en schrijfsnelheden betreft, ook een vergelijking mogelijk met de Samsung PM9A1. Deze PCIe 4.0-ssd beschikt over sequentiële leessnelheden van maximum 7000MB/s en sequentiële schrijfsnelheden van maximum 5200MB/s. Deze ssd is de oem-versie van de 980 PRO die tweakers in oktober 2021 aanprees voor zijn goede prijs-prestatieverhouding.

De zopas geïntroduceerde PM9C1a bevat volgens Samsung ook ondersteuning voor de Device Identifier Composition Engine, kortweg DICE, van de Trusted Computing Group. Dat is een internationale organisatie waarvan onder andere AMD, IBM, Cisco, Intel en Microsoft deel uitmaken, en die open standaarden ter beveiliging van computeronderdelen ontwikkelt. Via DICE kunnen er keys aangemaakt worden om device authentication uit te voeren en om de ssd-firmware af te schermen.

De PM9C1a komt uit in een 256GB-, een 512GB- en een 1TB-uitvoering. Samsung brengt de ssd in drie M.2-formaten op de markt: M.2 2230, M.2 2242 en M2. 2280. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer Samsung de ssd op de markt wil brengen en voor welke prijs hij te koop zal zijn.

Update, 15.05 uur: correcte waarden sequentiële lees- en schrijfsnelheden vermeld. Alsook '70 procent zuiniger per watt' aangepast naar 'tot 70 procent energiezuiniger per watt'. Met dank aan van_gils en witchdoc.

Update, 16.00 uur: vergelijking toegevoegd met de Samsung PM9A1-ssd.

Samsung de PM9C1a
Samsung de PM9C1a

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 14:49 39

12-01-2023 • 14:49

39

Lees meer

'Samsung begint deze maand productie nandgeheugen met 290 lagen'
'Samsung begint deze maand productie nandgeheugen met 290 lagen' Nieuws van 13 april 2024
Samsung presenteert in februari qlc-nandgeheugen met 280 lagen
Samsung presenteert in februari qlc-nandgeheugen met 280 lagen Nieuws van 30 januari 2024
'Samsung gaat vanaf volgend jaar nandgeheugen met ruim 300 lagen produceren'
'Samsung gaat vanaf volgend jaar nandgeheugen met ruim 300 lagen produceren' Nieuws van 18 augustus 2023
Samsung demonstreert 256TB-ssd voor datacenters
Samsung demonstreert 256TB-ssd voor datacenters Nieuws van 11 augustus 2023
Kioxia werkt aan 2TB-ssd met 2230-formfactor en bijna verdubbelde snelheden
Kioxia werkt aan 2TB-ssd met 2230-formfactor en bijna verdubbelde snelheden Nieuws van 23 mei 2023
Firmware-update Samsung 990 Pro-ssd's moet versnelde degradatie oplossen
Firmware-update Samsung 990 Pro-ssd's moet versnelde degradatie oplossen Nieuws van 14 februari 2023
Samsung erkent problemen met verslechterende ssd's en werkt aan oplossing
Samsung erkent problemen met verslechterende ssd's en werkt aan oplossing Nieuws van 7 februari 2023
Samsung wil PCIe 5.0-ssd voor servers in tweede kwartaal 2022 uitbrengen
Samsung wil PCIe 5.0-ssd voor servers in tweede kwartaal 2022 uitbrengen Nieuws van 6 juli 2021
Samsung 870 EVO 2,5"-ssd met maximaal 4TB opslagcapaciteit verschijnt online
Samsung 870 EVO 2,5"-ssd met maximaal 4TB opslagcapaciteit verschijnt online Nieuws van 2 januari 2021
Gerucht: Samsung ontwikkelt doublestacktechniek voor nand met 160 lagen
Gerucht: Samsung ontwikkelt doublestacktechniek voor nand met 160 lagen Nieuws van 17 april 2020
Samsung stopt tlc-nandgeheugen dat uit meer dan 100 lagen bestaat in 250GB-ssd
Samsung stopt tlc-nandgeheugen dat uit meer dan 100 lagen bestaat in 250GB-ssd Nieuws van 6 augustus 2019
Samsung noemt komst van 860 QVO- en 980 QVO-ssd's met qlc-nand
Samsung noemt komst van 860 QVO- en 980 QVO-ssd's met qlc-nand Nieuws van 18 oktober 2018
Samsung start productie 96-laags-3d-nand
Samsung start productie 96-laags-3d-nand Nieuws van 10 juli 2018
Meer producten en artikelen
Interne ssd's Samsung V-Nand

Reacties (39)

-Moderatie-faq
39
39
32
0
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
et36s 12 januari 2023 15:09
256GB? Op welke markt zij deze ssd's gericht?
Admiral Freebee @et36s12 januari 2023 15:14
OEMs om in te bouwen in laptops en prebuilt systemen.
Verwijderd @Admiral Freebee12 januari 2023 15:39
Zo'n klein kaartje past perfect in een Steamdeck. Of op een Pi.
Vlizzjeffrey @Verwijderd12 januari 2023 15:52
Zijn spellen op de Steamdeck kleiner dan dat ze zijn op de normale desktop?
Zo niet, dan kom je met die 256gb ook niet ver tegenwoordig met die games die 50-100gb zijn per stuk.
DieMitchell @Vlizzjeffrey12 januari 2023 16:04
nope want een steamdeck is gewoon een handheld pc
psychicist @Vlizzjeffrey12 januari 2023 16:10
Dan ga je natuurlijk meteen voor het 2 TB model en later weer een 8 TB model. Ik maak niet graag mijn apparaten open voor een kleine storage upgrade, dus het moet een flinke upgrade zijn om het de moeite waard te maken.
Mathijs22 @Verwijderd12 januari 2023 15:45
Maar waarom zou je een dergelijk snelle SSD in een Pi willen? Niet dat die ook maar een deel van de snelheid aan kan....
psychicist @Mathijs2212 januari 2023 16:09
Het ligt er natuurlijk aan wat voor Pi dat is. Op een Orange Pi 5 of een Rock 5B zou ik wel zo'n snelle SSD willen hebben aangesloten. En in de toekomst kun je de SSD meenemen naar een nieuwe Pi, waarbij je als het goed is niet eens het besturingssysteem opnieuw hoeft te installeren.
RogerWilco2 @et36s12 januari 2023 20:25
Ik heb een 256 in mijn NUC, waar ik game servers op host. Die zijn meestal veel kleiner dan de clients.
Tit4nNL @RogerWilco212 januari 2023 21:52
Ik zie niet direct een voordeel dan in voor hyper snelle schijven bij kleine gameservers dan.
DavidWebb @et36s12 januari 2023 16:32
De nieuwe MacBooks natuurlijk! :+
DamirB @et36s12 januari 2023 16:55
formaat kan heel handig zijn, maar bijv. de bootdrive in. mijn homeserver hoeft niet veel groter te zijn
xfj @et36s12 januari 2023 19:49
Ik heb weinig opslag nodig, ik hou wel van snelle opslag. Zo ken ik er meer. Mijn huidige 256GB NVMe heeft nog 60 GB over en ik doe daar geen moeite voor.
Megalodon86 12 januari 2023 15:48
Dit zijn toch geen schokkende snelheden? Die werden met de vorige generatie ook al gehaald? Een stuk energiezuiniger is wel knap, maar waar hebben we het over... gaat sowieso maar om enkele Watts.
watercoolertje
@Megalodon8612 januari 2023 16:44
Klopt helemaal!

Ben wel benieuwd waaruit volgens jou blijkt dat er gesteld wordt dat dit sneller is dan anders? Of waarom jij die verwachting hebt dat dat zo moet zijn bij een artikel?

Het artikel gaat gewoon over een nieuwe product en daar hoort het vermelden van de specs ook bij, en sommige specs worden dan vergeleken en sommige niet.
Megalodon86 @watercoolertje12 januari 2023 16:59
Vaak is een nieuwe topsnelheid, topzuinigheid etc nieuwswaardig, 'gewoon' een product dat concurrenten ook al hebben heeft dat minder. Maar je hebt helemaal gelijk, staat nergens :-)
spoonman @Megalodon8613 januari 2023 13:45
Die enkele watts kunnen belangrijk zijn als je voor een low-power servertje wil gaan ... ik ben voor mijn nuc servertje bvb op zoek gegaan naar de ssd met het laagste idle verbruik. Maar dan zit je natuurlijk wel al in een niche ...

Anderzijds: vele kleine beetjes maken een groot geheel, en ik vind het wel goed dat alle fabrikanten hier aandacht aan besteden.
abusimbal 12 januari 2023 16:48
Zie de Samsung PMxxx niet gericht op OEM of bedrijven ?
De andere zoals 980 zijn retails versies.
Jerie @abusimbal12 januari 2023 17:42
Ja, ik heb er zo eentje, en dat ding heeft PLP (Power Loss Protection). Op het moment dat de stroom uitvalt zit er nog een condensator op die toestaat dat je nog snel de cache weg kunt schrijven. Daardoor kun je write cache veilig enablen, en dat is goed voor de performance en/of goed voor de data integriteit.

(Toevallig vorige week nog handig gebruik van moeten maken.)

[Reactie gewijzigd door Jerie op 25 juli 2024 19:01]

smartbit @Jerie12 januari 2023 18:01
In pricewatch behoren de Samsung PM9a3 ook nog tot de goedkoopste NVMe drives (non QLC) groter dan 3.8TB. Helaas gebruiken ze 3.5W idle.
Jerie @smartbit12 januari 2023 23:12
QLC hoef ik niet voor een productieserver. Ik gebruik het voor ZFS cache en log (OS van VM draait er ook op). Dus hij is dan nooit idle. Maar de HDDs idem. Verder zit er een Xeon in, dus tja. Met saldering kost het me vooralsnog niets.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 25 juli 2024 19:01]

Terr-E 12 januari 2023 15:09
De 2230 uitvoering klinkt als een goede upgrade voor Steam Decks. Vooral ook omdat er aandacht is besteed aan energiezuinigheid. Hopelijk kan een grote speler als Samsung zorgen voor een wat betere verkrijgbaarheid, want de 1 TB 2230 modellen die nu in de Pricewatch staan lijken niet zo goed leverbaar.
NESFreak @Terr-E12 januari 2023 15:44
Als ik naar het plaatje kijkt, dan zit daar maar 1 nand chip op de kleinere modellen. Mogelijk dat de andere op de onderkant zit, maar dan is het maar de vraag of dat past. En anders is die misschien niet in de grootste capaciteit beschikbaar?
Terr-E @NESFreak12 januari 2023 16:28
Het originele bericht van Samsung is daar ook niet super duidelijk in, maar zoals ik het lees wordt er nergens gesuggereerd dat de 2230 en 2242 geen 1 TB zouden krijgen. Ze lijken allemaal over 1 kam geschoren te worden. Misschien gebruikt de 2280 variant 2x 512 GB om de kosten te drukken ?
De reviews zullen het wel uitwijzen.
van_gils 12 januari 2023 14:58
Dus... de sequentiële leessnelheid ligt lager dan de sequentiële schrijfsnelheid? Lijkt me vreemd...

*Edit* lijkt een foutje, het originele artikel zegt
Samsung’s PM9C1a boasts a 1.6x faster sequential read speed and a 1.8x faster sequential write speed than its previous storage offering (PM9B1), reaching 6,000 megabytes per second (MB/s) and 5,600MB/s, respectively.

[Reactie gewijzigd door van_gils op 25 juli 2024 19:01]

AuteurJayStout @van_gils12 januari 2023 15:03
Inderdaad! Is aangepast, mijn excuses.
mvds 12 januari 2023 15:22
ook tot 70 procent energiezuiniger per watt dan zijn voorganger
Energiezuinigheid bij onderdelen die doorgaans niet meer dan 5W verbruiken :o En dan zet je daarbij een CPU die > 100W en een GPU die > 250W verstookt.

Ja ja, ik snap dat energieverbruik bij mobiele devices wel meespeelt ;)

[Reactie gewijzigd door mvds op 25 juli 2024 19:01]

Memori @mvds12 januari 2023 16:25
Met de energieplafond kost elke watt die je 24/7 verbruikt per jaar minimaal €3,504. Dus als je iets nieuws moet bouwen (zoals bijv. een OpnSense box) dat 24/7 aan moet staan is elke watt besparing dus mooi meegenomen. :) Moet de aanschafprijs uiteraard niet de spuigaten uitlopen.

Rant:
Energie is als je het zo bekijkt eigenlijk ook absurd duur in Nederland. We gaan steeds meer naar smart, steeds meer naar EV, steeds meer energie, maar de visie om energie goedkoper te maken had onze overheid niet. ;( We zouden inmiddels al onder de 15 cent per kilowatt moeten zitten. Jammer dat investeringen 15 jaar geleden niet zijn gedaan omdat er een paar mensen tegen kernenergie waren.
bderijber @Memori12 januari 2023 20:02
Alleen al de belasting op elektriciteit is meer dan 15 cent…
joco 12 januari 2023 15:31
ik blijf de zin "ook tot 70 procent energiezuiniger per watt dan zijn voorganger,"

toch wat vreemd vinden, wat betekend dat nu echt?

we hebben het hier over "energie" maar dat is Wh niet W, W is vermogen...

Maar in Wh gerekend dan, betekend dat hij dus per Wh 70% meer schrijf en leesacties kan doen?

Dat zou betekenen met dezelfde load dat hij gewoon 70% energiezuiniger is. dus niet echt "per W" maar wat hij doet.

Bij een lamp zou je dit misschien kunnen zeggen, "is 70% energie zuiniger per W", De lamp is nog steeds 4W maar straalt dus meer licht uit..
Maar over 1 uur gezien, hebben beide lampen 4Wh gebruikt, alleen heb je meer licht bij de ene..
maar volgens mij zeg je ook in de dit voorbeeld eerder hij heeft 70% meer licht opbrengst per W ..
.oisyn Moderator Devschuur® @joco12 januari 2023 16:02
Bij een lamp zou je dit misschien kunnen zeggen, "is 70% energie zuiniger per W", De lamp is nog steeds 4W maar straalt dus meer licht uit..
Dan is ie energiezuiniger, niet energiezuiniger per watt. Dat laatste zou namlelijk suggereren dat hij per wat die erbij komt nóg energiezuiniger is. Oftewel, een 10W lamp is dan 10x zo energiezuinig als een 1W lamp (en geeft dus 100x zoveel licht, als je energiezuinigheid zou uitdrukken in lumen/W oid).

Overigens staat er inmiddels prestaties per watt.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 25 juli 2024 19:01]

Jiskefet296 12 januari 2023 16:38
Leuk dat het steeds sneller wordt, maar ik ben eigenlijk meer in de markt voor goedkope tragere grote ssd's. Van 8tb+. Deze zijn echt (verdacht) belachelijk duur.

Ik heb een bloedsnelle ssd, maar moet zeggen dat ik er weinig van merk. (PCIe 4 t.o.v. PCIe 3)
Prince @Jiskefet29612 januari 2023 17:04
Eens, zelfs op het SATA protocol mag nog. Ik denk dat mijn DS415play nas zoveel sneller, zuiniger en meer responsive zou worden indien hier ipv 4x 6TB HDD's al 4x 6TB SSD's in zouden zitten.
witchdoc 12 januari 2023 14:59
@JayStout "70 procent zuiniger per watt"
uh? dat klopt niet echt denk ik.

[Reactie gewijzigd door witchdoc op 25 juli 2024 19:01]

m.z @witchdoc12 januari 2023 15:02
Onder redacteur naam staat de knop Feedback
Geachte redactie
Overtreft een nieuwsbericht, review, achtergrondartikel of download jouw verwachtingen, of slaat de redacteur van dienst wat jou betreft juist de plank mis? In Geachte Redactie kun je de loftrompet blazen of je opbouwende kritiek achterlaten.
Darkangle @m.z12 januari 2023 16:01
Omslachtig en gefragmenteerde manier van doen.

Leuk dat het er is, misschien moet er eens over nagedacht worden dat het ook anders kan?
Sharky @witchdoc12 januari 2023 15:10
Dat betekent denk ik dat er per watt meer schrijf- en leesacties worden gedaan dan bij vorige modellen. Dat zegt natuurlijk niets over regulier gebruik, dan zou het prima hoger kunnen liggen. Het enige dat ze verder nog noemen is stand-by verbruik. Dat is bij een SSD al heel laag dus die 10% boeit niet zo. Beetje misleidend allemaal van Samsung.

edit:
Ik lees dat idle verbruik <0,3 watt is. Nou knap hoor, 10% eraf ...

[Reactie gewijzigd door Sharky op 25 juli 2024 19:01]

witchdoc @Sharky12 januari 2023 15:17
Aaah op die manier. Ok, maar dan laat je gewoon die 'per watt' weg toch? Je bent namelijk niet zuiniger per watt , je bent performanter per watt.
Verwijderd @witchdoc12 januari 2023 15:25
Zou wel knap zijn als iets minder electriciteit per watt zou gebruiken inderdaad.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.