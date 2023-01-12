Samsung introduceert PCIe 4.0-ssd met leessnelheden tot 6000MB/s

Samsung introduceert de PM9C1a, een nieuwe PCIe 4.0-ssd die sequentiële leessnelheden tot 6000MB/s haalt. De sequentiële schrijfsnelheid kan 5600MB/s bedragen. De PM9C1a heeft een nieuw ontworpen 5nm-controller en beschikt over zevendegeneratie-V-nandgeheugen.

Volgens Samsung levert de nieuwe ssd, die gebruikmaakt van het NVMe-protocol, ook tot 70 procent meer prestaties per watt dan zijn voorganger, de PM9B1. De PM9C1a zou ook 10 procent minder stroom verbruiken in een laptop als die in stand-bymodus verkeert.

Er is, wat sequentiële lees- en schrijfsnelheden betreft, ook een vergelijking mogelijk met de Samsung PM9A1. Deze PCIe 4.0-ssd beschikt over sequentiële leessnelheden van maximum 7000MB/s en sequentiële schrijfsnelheden van maximum 5200MB/s. Deze ssd is de oem-versie van de 980 PRO die tweakers in oktober 2021 aanprees voor zijn goede prijs-prestatieverhouding.

De zopas geïntroduceerde PM9C1a bevat volgens Samsung ook ondersteuning voor de Device Identifier Composition Engine, kortweg DICE, van de Trusted Computing Group. Dat is een internationale organisatie waarvan onder andere AMD, IBM, Cisco, Intel en Microsoft deel uitmaken, en die open standaarden ter beveiliging van computeronderdelen ontwikkelt. Via DICE kunnen er keys aangemaakt worden om device authentication uit te voeren en om de ssd-firmware af te schermen.

De PM9C1a komt uit in een 256GB-, een 512GB- en een 1TB-uitvoering. Samsung brengt de ssd in drie M.2-formaten op de markt: M.2 2230, M.2 2242 en M2. 2280. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer Samsung de ssd op de markt wil brengen en voor welke prijs hij te koop zal zijn.

Update, 15.05 uur: correcte waarden sequentiële lees- en schrijfsnelheden vermeld. Alsook '70 procent zuiniger per watt' aangepast naar 'tot 70 procent energiezuiniger per watt'. Met dank aan van_gils en witchdoc.

Update, 16.00 uur: vergelijking toegevoegd met de Samsung PM9A1-ssd.