Samsung 870 EVO 2,5"-ssd met maximaal 4TB opslagcapaciteit verschijnt online

Samsung lijkt te werken aan een nieuwe 2,5"-ssd met SATA-interface. De 870 EVO is volgens WinFuture verschenen bij verschillende retailers en toont grote gelijkenissen met de huidige 860 EVO. Het is nog niet bekend wanneer de ssd beschikbaar komt.

De ssd zou verschenen zijn bij webshops in Europa en de VS, zo schrijft Duitse techwebsite WinFuture, die vaker informatie over onaangekondigde producten publiceren. Het zou gaan om een 2,5"-ssd met SATA-interface, die de huidige 2,5"-variant van de Samsung 860 EVO moet opvolgen. Het is nog niet duidelijk of de 870 EVO later ook beschikbaar komt in andere formfactors. Voorgaande ssd's in de 800-serie waren bijvoorbeeld ook beschikbaar als mSATA-variant. De Samsung 860 en 850 EVO waren daarnaast verkrijgbaar als SATA-ssd's in M.2-formfactor.

Afbeeldingen van de vermeende Samsung 870 EVO-ssd. Afbeeldingen via WinFuture

De specificaties van de 870 EVO tonen verder grote gelijkenissen met die van de huidige 860 EVO. De sequentiële lees- en schrijfsnelheden van de nieuwe variant zijn beide 10MB/s hoger, maar de opslagcapaciteit van maximaal 4TB en de total bytes written van 2400TB blijven gelijk. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden zijn nog niet bekend.

Naar verwachting zal de 870 EVO gebruikmaken van tlc-nand, net als de huidige 860 EVO. Samsung kwam eerder al met 870 QVO-ssd's, die gebruikmaken van qlc-geheugen en worden geleverd met maximaal 8TB opslagcapaciteit. Volgens WinFuture kosten de 870 EVO-ssd's tussen de 70 en 450 euro, afhankelijk van de capaciteit. Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de ssd-serie aankondigt.