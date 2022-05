Samsung 870 Evo

Samengevat

Wie verlegen zit om een rappe SATA-ssd, zal door de 870 EVO-serie niet worden teleurgesteld. In een tijd dat SATA-drives als volwassen en bijna uitontwikkeld mogen worden beschouwd, heeft Samsung toch extra performance uit zijn drives weten te persen. Uiteraard is de interface nog altijd de bottleneck en wie een M.2-slot voor NVMe-drives heeft, doet er veel beter aan zo'n drive te kopen; zelfs de langzaamste NVMe-budgetdrive is al sneller dan een SATA-drive. Wie echter aan de SATA-interface gebonden is, of wie een lager verbruik nodig heeft, koopt met de 870 EVO de snelste 2,5"-drive tot dusver, maar goedkoop is dat allerminst.