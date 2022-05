In oktober las je op Tweakers een vergelijkingstest van NVMe-ssd’s. De goedkoopste modellen uit die test waren soms maar een klein beetje duurder dan menig SATA-ssd. Als je voor een paar tientjes meer een veel snellere ssd in huis haalt, wat is dan nog het bestaansrecht van de SATA-ssd? Wij haalden niet minder dan 40 exemplaren door hetzelfde nieuwe testparcours als in onze NVMe-round-up.

Voor wie is de SATA-ssd nog relevant?

Als je de prijzen van SATA- en NVMe-ssd’s naast elkaar zet, lijkt het antwoord op bovenstaande vraag bijna te zijn: alleen voor oude of goedkope systemen waar simpelweg geen PCIe-ssd in past. Het echte antwoord is uiteraard genuanceerder. In de praktijk nemen SATA-ssd’s voor een deel de rol over die de mechanische harde schijf de afgelopen jaren kreeg, namelijk die van secundaire opslag. Hij is langzamer dan je primaire ssd (de bootschijf), maar wel goedkoper. Daar sluit mooi op aan dat er bij SATA-ssd’s een ruimer aanbod in grote capaciteiten bestaat, simpelweg omdat het grotere formaat van een 2,5”-ssd zich daar beter voor leent.

Zeker nu we de laatste tijd hebben kunnen profiteren van forse prijsdalingen valt die lagere prijs echter wel mee – of eigenlijk tegen. De goedkoopste SATA-ssd’s van 1TB in deze test kosten zo’n 100 euro, slechts enkele euro’s minder dan populaire budget-NVMe-ssd’s. Toen de prijzen in het voorjaar van 2020 even stegen, zagen we dat NVMe-ssd’s daar relatief harder door werden geraakt.

Dat laatste komt doordat 2,5”-ssd’s weliswaar gebruikmaken van een simpelere interface en controller, maar op andere punten juist duurder zijn om te maken. Een SATA-ssd bevat bijvoorbeeld een grotere printplaat en heeft een behuizing nodig, terwijl het hogere gewicht en de grotere afmetingen zorgen voor hogere verzendkosten. Het resultaat is dat het prijsverschil tussen SATA- en NVMe-ssd’s is genivelleerd. Dat verklaart ook waarom NVMe-ssd’s meer last hadden van de stijgende geheugenprijzen: de controller en het flashgeheugen maken een groter deel van de kostprijs uit en prijsveranderingen daarvan hebben dus meer impact.

Toch wordt de luxere SATA-drive steeds meer een niche en zijn nieuwe introducties vooral een race to the bottom. Zo wordt steeds vaker qlc-geheugen toegepast, waarbij vier in plaats van drie bits per geheugencel worden opgeslagen. In theorie is qlc zowel langzamer als minder duurzaam dan gangbaar tlc. Diverse fabrikanten hebben zelfs budgetreeksen met flexibele configuraties, waarbij slechts summiere specificaties worden opgegeven. Bij de WD Green-serie wordt zelfs alleen de sequentiële leessnelheid gegarandeerd. Zolang die snelheid maar wordt behaald, kan een fabrikant in zo’n ssd alle soorten controllers en nand gebruiken die hij wil.