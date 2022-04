1TB is inmiddels veruit de populairste ssd-capaciteit in de Pricewatch. Dat is snel gegaan; twee jaar geleden maakte je nog de blits met een ssd in dat formaat. Maar wat als je nóg groter wil, om volledig afscheid te kunnen nemen van de harddisks in je pc? Dan moet je zeker eens kijken naar het snelgroeiende aanbod van ssd's van 4TB en zelfs 8TB. Als echte datahoarders verzamelden we er tien, goed voor een totale ssd-opslagcapaciteit van bijna 50TB, om ze op de testbank te leggen.

Lange tijd waren ssd's groter dan 2TB uitsluitend beschikbaar voor zakelijke doeleinden, in de vorm van vaak peperdure server-ssd's. De eerste op consumenten gerichte 4TB-ssd was de Samsung 860 QVO, die eind 2018 het levenslicht zag. Toen betaalde je daar nog ruim 600 euro voor en moest je genoegen nemen met qlc-flashgeheugen, dat minder duurzaam en langzamer is dan regulier tlc-nand.

De goedkoopste 4TB-ssd in deze test kost inmiddels nog maar iets meer dan de helft dan de introductieprijs van de 860 QVO. Daarnaast valt er voldoende te kiezen als je liever tlc-geheugen wilt of een NVMe-interface in plaats van SATA. Corsair, Gigabyte en Sabrent leverden zelfs ssd's aan met een PCI Express 4.0-aansluiting, zodat in theorie overdrachtssnelheden tot 8GB/s mogelijk zijn. Bovendien konden we twee ssd's meenemen die de capaciteitsgrens verder oprekken naar 8TB. Die zijn in absolute zin natuurlijk nog erg prijzig, maar de ultieme oplossing voor wie een onstilbare datahonger heeft. En wie weet vinden we 8TB-ssd's over een paar jaar net zo normaal als een 1TB-ssd nu.