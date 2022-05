Ssd’s worden steeds sneller, zeker nu PCI Express 4.0 op het punt staat om gemeengoed te worden. Wij haalden niet minder dan vijftig NVMe-ssd’s door een gloednieuw testparcours, op zoek naar de beste keuzes.

Op zoek naar een nieuwe ssd? Je bent niet de enige

Een nieuwe videokaart of meer werkgeheugen? Dat zijn twee zaken waar veel tweakers vermoedelijk wel oren naar hebben. Een ander onderdeel eindigde echter bovenaan in onze laatste lezersenquête; bijna de helft (!) van de deelnemers is van plan om in de komende twaalf maanden een nieuwe ssd aan te schaffen. Eigenlijk is dat helemaal niet gek; in een vrij rap tempo blijven innovaties op de markt komen. Dat leidt tot steeds betere prestaties, terwijl de prijzen juist alleen maar lijken te dalen. Veel en snelle opslag die ook nog eens geen enorme rib uit je lijf kost: what’s not to like?

Al sinds de opkomst van de ssd testen we vrijwel alle modellen die op de markt verschijnen. Dat is geen overbodige luxe, want van consolidatie in de ssd-markt is nog bepaald geen sprake. Er zijn tientallen fabrikanten, of correcter: merken, actief die wat prijsstelling betreft fors uiteenlopen. In totaal doorliepen bijna honderd producten ons vorige testprotocol, dat we begin 2018 in gebruik namen.

De ssd-markt maakt zich op voor PCI Express 4.0

Deze round-up van NVMe-ssd’s markeert de overgang naar een nieuw testparcours. De belangrijkste verandering is het systeem waarop we de benchmarks uitvoeren. Dat systeem is nu gebaseerd op een AMD-platform met ondersteuning voor PCI Express 4.0. De meeste PCIe 4.0-ssd’s tot nu toe waren gebaseerd op een en hetzelfde ontwerp op basis van een opgevoerde PCIe 3.0-controller van Phison. De adoptie van PCIe 4.0 lijkt nu echter een heuse vlucht te gaan nemen. In deze test hebben we al de nodige exemplaren meegenomen en op toekomstige introducties is onze testprocedure nu dus optimaal voorbereid.