Sandisk werkt aan petabyte-ssd's, releasedatum is nog niet bekend

Sandisk heeft tijdens zijn jaarlijkse investeerdersbijeenkomst plannen onthuld voor ssd's met capaciteiten tot één petabyte. Een concrete releasedatum voor de drives is nog niet bekendgemaakt.

De doelstelling moet mogelijk gemaakt worden door een nieuw platform met de naam UltraQLC. De technische basis daarvan wordt gevormd door een controller met 64 nandkanalen. Deze component bevat hardwareaccelerators die opslagfuncties van de firmware overnemen, wat de latency verlaagt en de bandbreedte verhoogt. Een busmultiplexer moet het gebruik van de kanalen optimaliseren bij hoge datastromen. Het stroomverbruik wordt dynamisch aangepast aan de belasting.

Voor de opslagchips gebruikt Sandisk 3d-nandgeheugen. De eerste generatie UltraQLC-drives maakt gebruik van 2TB-chips en biedt een capaciteit van 128TB. Deze variant verschijnt later dit jaar. In de komende twee jaar volgt een uitbreiding naar 256TB en 512TB, waarna de petabyteversie moet volgen. Tom’s Hardware berichtte als eerste over de aankondiging.