TrendForce: prijs NAND-flashgeheugen zal in 2024 met 50 procent stijgen

Analistenbureau TrendForce verwacht dat de prijzen van NAND-flashgeheugen in de loop van 2024 met meer dan de helft zullen stijgen. De grote fabrikanten zouden hun productie hebben teruggeschroefd om overtollige voorraad weg te werken en de verkoopprijzen te stabiliseren.

Volgens TrendForce moet de prijs van NAND-flashgeheugen met minstens meer dan 40 procent stijgen voordat de grotere fabrikanten break-even kunnen draaien met het product. Die grote spelers, waaronder Samsung, zouden enkele maanden geleden ook al de productie van de NAND-chips hebben teruggeschroefd en meer hebben ingezet op de productie van DRAM-modules. Die laatste chips zouden namelijk winstgevender zijn.

Samsung was in het derde kwartaal van 2023 wereldwijd de grootste fabrikant van NAND-flashgeheugen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf had toen een marktaandeel van 31,4 procent. SK Group volgde op de tweede plaats met 20,2 procent marktaandeel. Western Digital behaalde de derde plaats met 16,9 procent marktaandeel, gevolgd door het Japanse Kioxia met 14,5 procent. Micron vervolledigt de top vijf met 12,5 procent marktaandeel.

Producenten nand-flashgeheugen Q3 2023 met meeste omzet - Bron: TrendForce
Producenten nand-flashgeheugen Q3 2023 met meeste omzet - Bron: TrendForce

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 31-12-2023 12:51 96

31-12-2023 • 12:51

96

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Samsung 970 EVO

vanaf € 611,64

4.5 van 5 sterren

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Reacties (96)

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dutchnltweaker 31 december 2023 13:03
Ik wilde in augustus een nvme kopen en dacht even, ik wacht wel op blackfriday. Aanbiedingen waren niet super en de meeste prijzen zijn nu alweer gestegen met 20 a 30 euro in 3 maanden tijd. Dus de tijd om ze te kopen ze nu wel zijn? Ik heb er eigenlijk nu 1 nodig voor mijn laptop, maar misschien gelijk al een 2e aanschaffen voor mijn pc?
SkyStreaker @dutchnltweaker31 december 2023 14:21
Je hebt op dit moment voor iets meer dan 50 euro meer dan redelijk goede NVMe-drives van ~1TB, een tijdje geleden was dat wel het dubbele - ga er nu voor.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 13:23]

dutchnltweaker @SkyStreaker31 december 2023 14:29
Tnx, ik zoek 2TB en die zijn toch een pakweg duurder. Sommige zijn er voor rond de 110 euro.
arithcoder @dutchnltweaker31 december 2023 20:13
Heb onlangs een Kioxia Exceria 2TB gekocht voor 90 euro bij Megekko. Niet de snelste nvme (het is PCIe3) maar mijn mobo kan niet sneller.
dutchnltweaker @arithcoder1 januari 2024 01:08
Alleen een pcie 4 nvme, kan wel de optimale snelheid van je pcie 3 poorten benutten (3500/3500). Pcie 3 kaart heeft dat niet.
Darkstriker @dutchnltweaker1 januari 2024 16:30
De NM790 is in 2TB voor €107 te pakken en die zijn prima Gen4 drives. Niet ultra-high-end maar dat zal altijd duurder blijven. De 4TB is zelfs voor net onder de €200 te krijgen.

uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
dutchnltweaker @Darkstriker1 januari 2024 17:52
Alleen geen cache, voor de snelheid hoef ik het niet te doen. Pcie 3 nvme snelheid is toch max 3500Mbps.
Walker1974 @dutchnltweaker31 december 2023 20:30
Ik kocht de WD Black SN770 2TB M.2 SSD in januari 2023 voor Eur 165,-. Nu is deze Eur 115,-. Maar ik had hem voor die 50 Euro die ik had kunnen besparen in het afgelopen jaar niet willen missen...
loki504 @SkyStreaker31 december 2023 15:30
Klopt want zeker als je naar het verleden kijkt was het 41 euro...
blorf @SkyStreaker1 januari 2024 14:26
Valt wel mee volgens mij. Een Kingston 1TB zit daar al maanden.
Dit nieuws is altijd sterk overdreven en komt van de industrie zelf. De prijzen hebben helemaal geen relatie met de produktie. Waar die dingen 'duur' van blijven is de monolitische opzet. Een PCI-kaart waar er 4 in kunnen is al zeldzaam of belachelijk duur. 4 verschillende is amper te vinden. Alles wordt naar USB gepusht omdat het dan sequentieel via een enkele interface moet. Probleem opgelost... Ze zijn doodsbang voor RAID-achtige oplossingen waarbij meerdere verouderde apparaten gecombineerd kunnen worden want dat bedreigt de vraag naar sneller en groter. In feite zou de opslag-snelheid in PC's al lang gelijk moeten zijn aan die van de PCIe-bus. Kwestie van chips naast elkaar zetten totdat je bandbreedte op is.
CAPSLOCK2000
@dutchnltweaker31 december 2023 14:27
Ik wilde in augustus een nvme kopen en dacht even, ik wacht wel op blackfriday
Mijn ervaring is dat je computer hardware voor nu moet kopen. Kijk niet naar de toekomst want die is onzeker. De markt is onzeker en je behoeftes zijn onzeker. Koop wat je nú nodig hebt en wat nú het geld waard is. Op termijn dalen alle prijzen en dat wint het van alle tijdelijke variaties. Computer apparatuur daalt snel in waarde en dat gaat over het algemeen harder dan eventuele prijsstijgingen. Nieuwe hardware daalt het snelste.

Het is makkelijk om je verliezen in een paar tientjes besparen of juist een extra groot moederbord kopen zodat je over 3 jaar kan upgraden. In mijn ervaring gaan dat soort plannen vaker fout dan goed en ik adviseer om het niet te doen. Koop hardware op het moment dat je die nodig hebt en koop niet meer dan je nodig hebt. Het kan zijn dat je er na 2 jaar achter komt dat je toch een maatje groter had moeten gaan, dan koop je op dat moment het grotere apparaat. Door prijsdaling zal het in praktijk weinig schelen in geld.

Het enige punt waar ik wel rekening mee houd is RAM, ik probeer bij een nieuwe PC ruimte vrij te houden voor meer RAM want dat is altijd mijn bottleneck en ik weet dat ik dat in de toekomst zal upgraden en dan is het fijner om uit te breiden dan te vervangen. Dan nog is het soms goedkoper om het oude RAM maar gewoon weg te gooien en te vervangen dan een groter model.

Maar dat is geen algemeen advies, mijn algemene advies is en blijft: koop precies wat je nu nodig hebt en probeer niet te toekomst te voorspellen. Later vervangen/upgraden is goedkoper dan nu gokken met peperdure onderdelen.

PS. Uiteraard zijn er uitzonderingen maar die zijn niet voorspelbaar. Wie diep genoeg in de markt zit om die uitzonderingen te zien heeft mijn algemene advies niet nodig.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:23]

dutchnltweaker @CAPSLOCK200031 december 2023 14:33
Paar tientjes besparen kan soms wel veel voor iemand zijn en weinig voor de ander. Als ik kijk hoeveel drives er nu gestegen zijn vanaf augustus in prijs, vind ik een stijging van 30, 40, 50 of zelf 60 euro best groot. Voor mijn laptop, wil ik al langer een grotere schijf hebben. Nu zit ik niet aan mijn max, maar zijn momenten geweest toen ik op pad was en de ruimte nodig had. Voor mijn pc heb ik het nu iets minder nodig, maar wilde het volgend jaar aankijken om toch iets groters te pakken. Als de prijzen dan zoveel nog eens stijgen, kan ik nu wel besparen natuurlijk.
CAPSLOCK2000
@dutchnltweaker31 december 2023 15:02
Paar tientjes besparen kan soms wel veel voor iemand zijn en weinig voor de ander.
Juist daarom geef ik mijn advies: niet gokken.

Mensen denken dat ze geld sparen door een extra grote of snelle te kopen zodat ze er jaren mee vooruit kunnen. In mijn ervaring werkt dat niet en is het netto meestal duurder. Voor iedere keer dat je succesvol wat geld hebt uitgespaard is er ook een keer dat je veel geld extra uitgeeft waar je geen voordeel uit haalt.

Voor de duidelijkheid, ik heb het over gokken. Als je veel kennis hebt van de markt en je eigen behoeftes, nu en in de toekomst, kun je met meer zekerheid verstandig investeren. Mijn advies algemeen, wie zelf veel kennis heeft kan betere keuzes maken. Als je die kennis niet hebt dan is het verstandiger om niet te gokken op betere/duurdere apparatuur die razendsnel z'n waarde verliest.
kaas-schaaf @CAPSLOCK200031 december 2023 16:37
... zodat ze er jaren mee vooruit kunnen. In mijn ervaring werkt dat niet en is het netto meestal duurder. ...
Bij witgoed en andere 10-20 jaar producten (ondanks dat fabrikanten anders willen beweren is dat wel de verwachte levensduur bij fatsoenlijk onderhoud) is mijn ervaring juist het tegenovergestelde: Je betaald meer aan nu-aankopen als je krap bij kas zit doordat je gedwongen word prutsproducten te kopen. Als je 20-30% meer betaald koop je een product dat langer mee gaat dan twee keer het goedkopere nu-product kopen. Maar goed, dat is uiteraard afhankelijk van heel veel variabelen. Daarom zijn de gemeentelijke overbruggingsfinancieringen gemaakt door veel gemeentes voor mensen aan de onderkant van de loonschaal. Overigens betekend duur niet altijd degelijk. Er zijn genoeg producten met troep "functies" waarvoor je jezelf blauw betaald.
sympa @kaas-schaaf31 december 2023 18:31
En andersom kan je best wat goeds en gebruikts vinden als je de tijd hebt.
Maar wie geen geld heeft wacht waarschijnlijk tot de aankoop onvermijdelijk is, en heeft daarna geen tijd.
Zelfde met kleding - wie genoeg heeft koopt een winterjas in de lente voor half geld.
The Zep Man
@kaas-schaaf31 december 2023 17:53
De boots theory in actie.
The reason that the rich were so rich, Vimes reasoned, was because they managed to spend less money. Take boots, for example. ... A man who could afford fifty dollars had a pair of boots that'd still be keeping his feet dry in ten years' time, while a poor man who could only afford cheap boots would have spent a hundred dollars on boots in the same time and would still have wet feet.
thanalas @unglaublich31 december 2023 20:01
Het is een quote die The Zep Man uit een (erg goed geschreven) boek van Terry Pratchett heeft.
Thekilldevilhil @unglaublich31 december 2023 23:07
Dat is inderdaad zo als je niet de tijd neemt om de quote even echt door te lezen. Want de quote gaat over hoe duur het is om arm te zijn. Het gaat niet of rijk worden slim zijn is, of gewoon geluk hebben.
Waiwaiwai @dutchnltweaker1 januari 2024 23:56
Mee eens met CAPSLOCK. Had momenten gehad dat ik veel moeite moest doen om ruimte vrij te maken. om 20-30 euro te besparen zit ik lange tijd te wachten. Ik had hetzelfde met videokaarten. Heb lang gewacht, maar ik had veel eerder er van kunnen genieten.. zonde van me tijd.

Maarja ligt ook veel aan je geldsituatie.
Edgar Wagt @dutchnltweaker31 december 2023 13:08
Als je nu een ssd nodig hebt zou ik die nu kopen inderdaad, de laagste prijzen zijn waarschijnlijk al geweest dus langer wachten heeft niet veel zin
siren @Edgar Wagt1 januari 2024 03:17
In augustus gaf tweakers een waarschuwing koop nu je ssd. Die gasten weten wat er speelt ik zit hier ook al meer als twintig jaar. Daarom heb ik op 15 augustus een 2 TB nvme kunnen aanschaffen voor 75.85 (inclusief verzending) hij kost nu € 104,68. Kingston NV2 2TB was het type.
eheijnen @dutchnltweaker31 december 2023 16:02
Dan komen ze toch op een problematisch niveau.
Voor een Samsung Evo Plus 970 1TB moet je nu al minimaal € 85,-- dokken. Dat zou dan 125/130 euries moeten gaan worden. Volgens mij gaan zich daar flink het hoofd aan stoten....

Maw: dat ga ik er in elk geval niet voor betalen

[Reactie gewijzigd door eheijnen op 22 juli 2024 13:23]

sympa @eheijnen31 december 2023 18:32
Ach, ik heb dat betaald voor 250 GB. Heeft zijn nut gehad hoor.
litebyte 31 december 2023 13:26
Ah..vandaar.

Begin komend jaae een nieuw werkstation samenstellen, had al een lijstje met 2 van deze SSD's erin, maar wordt nu denk ik toch weer 2 klassieke HDD's, nadat ik de prijsverhoging had gezien

uitvoering: Samsung 870 QVO 8TB

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:23]

Rogers @litebyte31 december 2023 13:40
Wtf bizarre stijging van 330 naar 600.
CAPSLOCK2000
@Rogers31 december 2023 15:10
Wtf bizarre stijging van 330 naar 600.
Net zo bizar als de prijsdaling van een paar maanden eerder toen die schijf in één keer van €700 naar €500 ging.

Ik vind het extra opvallend omdat ik dit eerder heb gezien, namelijk in vorige jaren met met 4TB EVO's en daarvoor met 2TB EVOs'. Met BF waren die spotgoedkoop om daarna snel duurder te worden. Ik begin me af te vragen of die prijzen gestuurd worden om met BF en mooie aanbieding te hebben.
loki504 @CAPSLOCK200031 december 2023 17:27
Dat denk ik niet. Puur omdat we dat in nov/december 2020/2021/2022 niet terug zien. En de maanden voor november 2023 eigenlijk nog goedkoper waren als tijdens BF.

Ssd zijn erg geboden aan vraag en aanbod als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:23]

phizzie @loki5041 januari 2024 10:40
Wellicht dat juist in die jaren de thuiswerk hype door bekende omstandigheden de data verstoort. Kijk ook naar de prijzen van webcams voor die tijd, tijdens en na de pandemie.
litebyte @CAPSLOCK20002 januari 2024 23:08
Die prijsdalingen gingen veel geleidelijker, hier was het binnen enkele dagen zo bij alle leveranciers waarbij ik wilde bestellen.
litebyte @Rogers2 januari 2024 23:04
Ja, bizar idd, voor mij was ook bizar dat het vrijwel gelijk ook zo was bij alle aanbieders binnen een dag hoogstens enkele dagen.
Exirion @litebyte31 december 2023 16:28
Ik wilde dit net als voorbeeld noemen. Kort geleden zag ik de 8TB op Amazon Frankrijk voor 270. Daarna schoten de prijzen omhoog. Begin dit jaar heb ik er 2 voor 450 euro gekocht.
Jeanpaul145 @litebyte31 december 2023 13:52
Ff voor de vergelijking, als je een nvme slot vrij hebt kan je voor ongeveer 200 euro 4TB kopen. En dat is PCIe 4.0, dus nog eens een heel flink stuk sneller dan sata, en daarmee is SATA gewoon een nodeloze bottleneck in 2023, laat staan 2024. En het argument "SATA drives zijn goedkoper" gaat in elk geval op dit moment niet meer op.
Ik heb 2 van die dingen in m'n nieuwe workstation zitten en ben er tot nu toe best tevreden over.

Samsung is trouwens al een tijd de draad kwijt met de prijzen van sommige van hun SSDs, en de kwaliteit van hun laatste paar generaties zijn ook dubieus te noemen, afgaande op reviews.

Daarom ben ik zelf in elk geval niet meer voor Samsung SSDs gegaan, in tegenstelling tot m'n vorige workstation, waar ik 860 en 870 pro SSDs in had zitten, 1.5TB in totaal.

Die SSDs zijn overigens nog prima en dus heb ik ze meegenomen naar m'n nieuwe workstation, daardoor heb ik daar nu 9.5TB (2x4 + 0.5 + 1) aan NVME opslag :P

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 13:23]

sircampalot @Jeanpaul14531 december 2023 16:00
Het hangt er een beetje van af hoe je je ssd gebruikt.
Ik heb ooit de OS drive vervangen van sata naar nvme, en merkte eigenlijk geen verschil.
cricque @litebyte31 december 2023 13:59
Ik dacht dit ook ...Maar heb met black friday al mijn lijstje bijna compleet gemaakt. De normale prijzen waren toen al licht gestegen. Alleen nog een videokaart, maar daarvoor ga ik nog wachten op de Ti super of 4070 super in Januari. Tov de zomer in 23 kwam ik goedkoper uit. Ik zou echt niet wachten. Zelfde als in 2020 toen heb ik een 2060 super gekocht in begin Maart net voordat alles een pak duurder werd. Uiteraard kan je altijd wachten op nieuwe AMD of Intel etc, maar om eerlijk te zijn buiten bij zeer specifieke dingen, is het de moeite echt waard ? Enja elke cpu generatie geeft wel iets meer, maar als je veel gaat gamen en je neemt nu een 7800x3d, dan ben je wel goed voor komende 3-4 jaar. Tov de zomer was ik voor dezelfde hardware 500 euro minder kwijt (ok wel 7950x3d gekocht, 64gb DDR5 ram 6000Mhz cl30, 2x, 2tb wd nvme ssd, nieuwe kast, titanium voeding). Maar op die "high end" stukken was er best wel wat korting. Enja het is "overkill", maar ik zeg altijd "ik geef x uit aan een nieuwe pc", en dit paste in het budget. Videokaart zien we nog wel
vespino 31 december 2023 12:53
Is dit paniek zaaien zodat mensen juist nu gaan kopen, er snel geen voorraden meer zullen zijn en door marktwerking de prijzen dus gaan stijgen? Of is dat complotdenken?
Suncatcher @vespino31 december 2023 12:58
Nee, kijkende naar de prijzen van ssd's de laatste vier maanden, dan zie je hier al een stijgende lijn. Het zou goed zijn voor je portemonnee om nog snel die ene upgrade te doen voordat je straks bijna het dubbele betaald.
Cergorach
@Suncatcher31 december 2023 13:45
+50% is niet het dubbele. Daarnaast, die ene upgrade kan je ook uitstellen tot na die prijsverhogingpiek. Je heb het nu nog immers niet nodig en wat ik de laatste jaren heel erg heb gemerkt, zeker tijdens de pandemie, je kan nog best lang doen met een machine waarvan je dacht dat deze vervangen moest worden...

@sircampalot Investeren in een (nand) fabrikant is wel heel slecht advies! Tenzij je van gokken houd is aandelen kopen voordat je een eigen woning bezit geen goed advies (en dan bedoel ik geheel afbetaald). Daarnaast staat het aandeel Samsung het hoogst sinds 2 jaar en de rest heeft of geen aandelen beschikbaar of hebben een sinds een jaar of langer nu de hoogste aandelen prijs. Als je aandelen koopt doe je dat op het laagste punt... }:O :Y)
Superbeagle @Cergorach1 januari 2024 11:55
Het is inderdaad zoals @singingbird schreef. Investeren (niet daytrading) is altijd een goed idee en hoe langer hoe beter. Je mag uitleggen waarom dat is voorbehouden aan mensen zonder hypotheekschuld.
Cergorach
@Superbeagle1 januari 2024 13:00
Doe eens de rekensom: Hoeveel geld ben je kwijt aan huur over een periode van 30 jaar? Hoeveel hypotheek rente betaal je, hoeveel aftrek heb je, eigenwoningforfait, onderhoud, waarde van de woning na 30 jaar. Vs rendement op investering, vermogensbelasting, het risico, huur, etc.

Als je gaat investeren en je heb je eigen woning nog niet afbetaald, ben je dan niet in principe aan het investeren met 'geleend' geld en is dat niet juist wat de meeste wijze investeerders afraden? ;)

Een eigen woning en eigenlijk het land waar het op staat is over het algemeen een veiliger investering dan aandelen. De laatste keer dat we meer bouwgrond in Nederland hebben gemaakt is 50+ jaar geleden (Flevopolder). Natuurlijk moet je niet in een enkel bedrijf investeren, maar...

“Koop wat je kent, kijk naar de fundamentals, heb een langetermijnvisie, laat je niet uit aandelen verjagen als de markten dalen en beleg alleen in namen waarvan je het verhaal erachter begrijpt.”
-- Peter Lynch

Ik zou willen stellen dat de meeste mensen geen langetermijnvisie hebben, ik hoef slechts te kijken naar de verkiezingen van de afgelopen 15 jaar te kijken om daar zeker van te zijn. Maar ook als je kijkt hoeveel 'investeerders' (in) paniek kopen en verkopen, de recente twee crypto booms (en busts) zijn daar een heel mooi voorbeeld van. En hoeveel mensen begrijpen het 'verhaal' achter de 'naam', je hoeft hier maar de comments te lezen en je realiseert je, bitter weinig. En zelfs als je dat wel hebt bij een paar bedrijven, dan is de 'spread' van je investering slechts beperkt en opeens een groot risico. Sure, je kan investeren in de S&P 500, historisch gezien een behoorlijk rendement. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst... O-)

Gemiddeld koste een huis in 1993 €90.800 (omgerekend vanuit gulden), in 2023 kost een huis gemiddeld €421.300, als je dat zelfde bedrag in de S&P500 had geïnvesteerd had je nu waarschijnlijk rond de €1,7 miljoen gehad... Echter, dat bedrag had je over het algemeen niet 30 jaar geleden om te investeren, maar je kon het wel lenen voor een huis. Daarnaast zou je 30 jaar huur moeten betalen en vermogensbelasting, wat allemaal in je uiteindelijke winst hakt. Als ik alleen al kijk wat ik 15 jaar geleden betaalde aan huur en wat ik nu betaal, over een periode van 30 jaar is imho investeren in een eigenwoning een betere propositie dan in de S&P500...

Daarnaast kan je je aandelen niet echt gebruiken die 30 jaar en je eigenwoning wel...
singingbird @Cergorach1 januari 2024 15:43
Volgens mij werd door experts tot een paar jaar geleden (voordat de rente zakte naar 0 en negatief) over het algemeen geadviseerd om je geld op een spaarrekening te zetten i.p.v. af te lossen op je hypotheek. Je hypotheek is als het goed is in 30 jaar afbetaald. Al het extra dat je aflost scheelt je rentekosten op je hypotheek, maar dat is minder dan dat een spaarrekening oplever(t)(de). En beleggen levert nog meer op, zeker als je het over een. Periode van 30 jaar bekijkt.

Maar persoonlijk heb ik dat advies nooit begrepen en zou ik eerst mijn hypotheek aflossen. De situatie is in vergelijking met 10 jaar geleden zo veranderd met de hypotheekrentes, spaarrente, vermogensbelasting op sparen en beleggen, forse WOZ stijging en de gestegen eigen woning forfait, dat ik me sterk afvraag of het financieel niet beter is om prioriteit te geven aan het aflossen van je hypotheek.
Superbeagle @Cergorach1 januari 2024 16:03
Waar ik moeite heb met jouw betoog is dat je het nogal zwart-wit stelt: je moet je hypotheek eerst aflossen en pas daarna investeren. Waarom niet beide?
Daarbij is vastgoed een illiquide asset en bijvoorbeeld aandelen liquide. Heb ik bijvoorbeeld wat liquide middelen nodig om de studie van de kinderen te financieren, kan ik zomaar een deel van de aandelen verkopen. Het is wat lastiger om een deel van de woning te verkopen in ruil voor geld voor studiedoeleinden.
Ik pleit voor diversificatie, dus een combinatie van sparen, beleggen, extra aflossen hypotheek, etc. Bespreek dit met een financieel adviseur want dit is erg afhankelijk van iemands persoonlijke situatie.
Cergorach
@Superbeagle1 januari 2024 16:42
Waar ik moeite heb met jouw betoog is dat je het nogal zwart-wit stelt: je moet je hypotheek eerst aflossen en pas daarna investeren. Waarom niet beide?
Zwart-wit is de wereld natuurlijk nooit, maar... De meeste mensen begrijpen niet de uitzonderingen en/of denken altijd dat ze een uitzondering zijn.
Daarbij is vastgoed een illiquide asset en bijvoorbeeld aandelen liquide. Heb ik bijvoorbeeld wat liquide middelen nodig om de studie van de kinderen te financieren, kan ik zomaar een deel van de aandelen verkopen. Het is wat lastiger om een deel van de woning te verkopen in ruil voor geld voor studiedoeleinden.
Het nadeel van liquide middelen is dat je zo afhankelijk bent van de markt wanneer je het nodig hebt.
Ik pleit voor diversificatie, dus een combinatie van sparen, beleggen, extra aflossen hypotheek, etc. Bespreek dit met een financieel adviseur want dit is erg afhankelijk van iemands persoonlijke situatie.
Absoluut mee eens, ieders situatie is anders. Ik ging er eigenlijk vanuit dat voordat je een eigenwoning koopt of gaat investeren in aandelen, dat je voor jezelf (en je familie) een ruime buffer (spaarrekening) heb opgebouwd zodat je niet afhankelijk bent van fluctuaties in de (aandelen) markt. Wellicht kijk ik daar iets anders tegenaan als ZZPer omdat ik veel meer afhankelijk ben van die makkelijk toegankelijke buffer.

Maar we gaan nu wel heel erg offtopic... ;) Maar mijn mening blijft: Het blinde advies om van random NAND producent x aandelen te gaan kopen is imho een heel slecht idee.
singingbird @Cergorach31 december 2023 15:23
"Time in the market beats timing the market – almost always”

Investment analyst Kenneth Fisher
sygys @Suncatcher31 december 2023 23:38
De berichten dat de prijzen gaan stijgen lees is ook al meerdere maanden dus paniek zaaien zou nog steeds kunnen. Beetje gevalletje er is ergens in de wereld een bom ontplofte laten we de gasprijs opvoeren. Of netbeheerders die nu wakker schieten en het vastrecht verdubbelen omdat ze een paar kabels bij moeten trekken en hiervoor steeds weer opnieuw de media opzoeken. Bedrijven gebruiken steeds meer de media om dit soort propaganda de wereld in te helpen. Erger is dat een site als tweakers hier in mee gaat. Dit is zowat nog de enige website met een beetje inhoud zonder vol te staan met clickbait.
sircampalot @Suncatcher31 december 2023 13:00
Of van dat geld aandelen van een nand fabrikant kopen
ALittleTooLate @sircampalot31 december 2023 13:17
Als jij nou een SSD koopt, dan profiteer ik van die aandelen.
sircampalot @ALittleTooLate31 december 2023 15:47
Daar hebben we het een ander keer nog wel over :+
DeDooieVent @sircampalot31 december 2023 23:09
*NANDere keer
Gamebuster @vespino31 december 2023 18:33
ik kocht voorheen een lading SSDs toen aangekondigd werd dat de prijs ging stijgen (augustus), en daarna steeg de prijs en is nooit meer gezakt.

129 betaald per stuk voor 4 stuks 2TB 980 Pro samsung

uitvoering: Samsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:23]

jpsch @vespino1 januari 2024 12:48
Geheugen is altijd al een markt met een varkenscyclus geweest. Kan me nog herinnen dat hetzelfde speelde bij het opkrikken naar 8MB voor mijn 486.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkenscyclus
Azenomei 31 december 2023 15:37
"De grote fabrikanten zouden hun productie hebben teruggeschroefd om overtollige voorraad weg te werken en de verkoopprijzen te stabiliseren."

Zo te zien bedoel je: om kunstmatige tekorten te creëren en de verkoopprijzen met 50% te kunnen verhogen. Dat heeft met kartelvorming te maken en niet met voorraad weg werken en prijzen stabiliseren.
Admiral Freebee @Azenomei31 december 2023 15:51
Niet per se. Je kan namelijk eenvoudig meer verkopen door de prijzen te verlagen maar als je daardoor op het punt komt dat je de gemiddelde kosten niet meer dekt dan is dat niet houdbaar.

Ik neem verder aan dat het tijd kost om een productielijn om te turnen naar de productie van een ander type geheugen dus je kan de productie niet heel de tijd op en afschalen om de vraag mooi te volgen.
Blokker_1999
@Azenomei31 december 2023 17:46
En wie zegt dat men vandaag nog zonder verlies kan verkopen? Zonder inzicht te krijgen in de financieen van de NAND geheugen fabrikanten is het onmogelijk te zeggen wat de exacte reden is. Maar als zij inderdaad een steeds groter wordende voorraad aan het opbouwen zijn, dan is dat ook niet positief voor hen, want dalende prijzen brengen je maar tot op een bepaald punt. Als de markt verzadigd is en jij moet er dan nog geld op toeleggen is dat niet gezond op de lange termijn.
sympa @Blokker_199931 december 2023 18:35
Kostprijsberekeningen zijn dan ook nog notoir lastig (en arbitrair).
De extremen gaan nog wel - de laagste prijs is grondstoffen/inkoop.
De hoogste is al lastiger - want mag je winst van vorig jaar, toe het duurder was, verrekenen met wat je nu teveel hebt? De marge vorig jaar was wel beter omdat je de fabriek harder liet draaien...
Azenomei @Blokker_199931 december 2023 21:14
Ik geloof niet zo dat ze stoïcijns blijven door produceren zonder winst. Maar marktmanipulatie en illegale prijsafspraken met je concurrentie kartelmatties omdat je business eigenlijk defect is in de huidige markt lijkt me niet wenselijk en anti consument. Hoe heet die club, de OPEC?

[Reactie gewijzigd door Azenomei op 22 juli 2024 13:23]

Ast1on @Azenomei1 januari 2024 02:26
Productie wordt vaak niet teruggeschroefd. Leveringen soms wel om een artificieel tekort te creeren, maar dan moet je stevig staan t.o.v. de concurrentie.

Er zijn nu eenmaal contracten voor materiaal lopende. Personeelsbeleid. Efficientie processen.... .

Bijkomend komen beursgenoteerde bedrijven niet graag aan hum omzet, ook al lijden devmarges eronder.
Azenomei @Ast1on1 januari 2024 20:55
Zoals ik al zei. Defect business model.
Advanced03 31 december 2023 13:02
Wat bevelen jullie aan? Ram/ssd upgrade nu?
dutchnltweaker @Advanced0331 december 2023 13:04
Precies hetzelfde, ram en ssds waren nog niet zo laag goedkoop..
Advanced03 @dutchnltweaker31 december 2023 13:06
Heb nu 1TB aan ssd geheugen maar ik heb eigenlijk geen behoefte aan meer opslag. 32GB ram upgrade wel gedaan.
metalmania_666 @dutchnltweaker31 december 2023 13:13
Pasgeleden van 32 naar 64GB voor mijn laptop gegaan en een 2TB SSD van Samsung gekocht ter aanvulling van mijn 1TB
Miglow @metalmania_66631 december 2023 18:28
Pasgeleden van 32GB naar 16GB gegaan met lagere latency 👍🏼
metalmania_666 @Miglow1 januari 2024 10:53
Ik ben geen gamer, maar draai veel VM's dus is meer geheugen voor mij belangrijker dan latency
Anonymoussaurus @Advanced0331 december 2023 13:04
Het beste moment zou een paar maanden geleden zijn, maar beter laat dan nooit als je het nodig hebt natuurlijk.
Advanced03 @Anonymoussaurus31 december 2023 13:05
Heb nu 1 terabyte aan ssd maar ik heb eigenlijk geen behoefte aan meer opslag. 32GB ram upgrade wel al gedaan.
tedades @Anonymoussaurus31 december 2023 16:45
En mocht je dan de gedachte hebben: "ik heb mijn moment gemist, ik wacht nog wel even". Dan heb je eigenlijk de keus: ik koop nu 1TB voor een lagere prijs, of ik wacht minimaal 1 jaar om op black friday waarschijnlijk exact dezelfde prijs te betalen. Dus in dat soort gevallen is het relatief goedkoper om het eerder te kopen dan later. Of je moet echt lang wachten en die 1TB tweedehands kopen voor een acceptabele prijs.
sigio @Advanced0331 december 2023 13:05
Nee, ram/ssd upgrade 6 maanden geleden... toen de nieuwsberichten waren dat ze zo goedkoop waren.
Toen nog even 2x 2TB nvme en 64GB ram erbij gehaald ;)

Maar als je dat nog niet gedaan hebt, beter nu dan over 4 maanden vermoed ik
Advanced03 @sigio31 december 2023 13:06
Is het een slim idee als ik eigenlijk geen behoefte heb aan meer opslag?
arbraxas @Advanced0331 december 2023 18:23
Nee
Cergorach
@Advanced0331 december 2023 13:52
Wat bevelen jullie aan? Ram/ssd upgrade nu?
Heb je het echt nodig? Dan ja, if not, dan nee.

En met 'echt nodig' bedoel ik: Loop je nu al tegen de limieten aan van je RAM en SSD storage? En kan je die niet oplossen door slimmer te werken? De noodzaak voor meer zit vaak tussen de oren en als je het onder een nieuwspost moet vragen aan een ander, zal het antwoord waarschijnlijk zijn: Nee dat is nu niet nodig.
Verwijderd 31 december 2023 13:31
Ik heb enige tijd geleden al van alles aangeschaft vanwege die lage prijzen. Ik heb nu dus 6TB aan NVME SSD's en 64GB ram in mijn gaming laptop. Verder een externe Sandisk extreme 2TB SSD en een SATA 4TB SSD in mijn desktop. Alles voor nagenoeg de laagste prijs sinds jaren.
Die berichten over de productie vermindering gingen namelijk al maanden rond dus was het toen de tijd om te kopen.
TheDeeGee 31 december 2023 15:50
Paar maanden geleden drie NVME's gekocht toen er een all time low was, dus kan voorlopig vooruit.

Crucial P5 Plus 2TB (Games)
Crucial P3 Plus 2TB (Online Opslag)
Crucial P3 Plus 4TB (AOMEI Systeem Backups)
Gerard001a 31 december 2023 15:59
Toevallig vandaag in de stad nog 2 x 1TB gekocht Samsung Pro 980 SSD,s
Voor een mooie prijs 120 Euro per stuk, ik ben tevreden en eventuele prijsstijgingen ben ik dan mooi voor :)
loki504 @Gerard001a31 december 2023 17:36
120 p/s is toch redelijk normaal voor die ssd? uitvoering: Samsung 980 Pro (met heatsink) 1TB

Met heatsink zijn ze 110/115 zonder heatsink zijn ze nog goedkoper.
Gerard001a @loki50431 december 2023 17:50
Ik heb ze in Rotterdam echt nog nooit voor 104 euro gezien.
Heb ze bij de MediaMarkt gekocht, waren afgeprijsd van 128 naar 120 :)
Dus was er blij mee
In de priceswatch zie ik ook niet goedkoper in Rotterdam, wel via wat webshops maar niet in winkels :)
loki504 @Gerard001a31 december 2023 17:53
Stenen winkels in Rotterdam zou best kunnen. Ik ben al zoveel in webshop dat ik zelden nog in winkels kom tenzij ik iets wil beluisteren of bekijken(zoals een tv). Anders verkies ik eigenlijk altijd webshop boven stenen winkel.
Gerard001a @loki50431 december 2023 17:56
Snap ik hoor, bestel zelf ook wel via webshops, met name Megekko
Was nu in Mediamarkt voor wat anders en vond de prijs ok :)
Zit ze nu in mijn desktop te installeren met een schone W11 :)
loki504 @Gerard001a31 december 2023 17:58
Dat is zeker waar. Geniet er van :)
Gerard001a @loki50431 december 2023 18:00
Fijne avond :)
Roel1966 31 december 2023 21:16
Dit gebeurd eigenlijk wel al jaren dat prijzen van NAND-flash kunstmatig in de hand gehouden worden door de fabrikanten. Deels kan ik mij er wel een klein beetje de logica van voorstellen doordat verkopen dan vóór die stijging zullen gaan stijgen. Maar ik vind het geen eerlijke manier van handelen door prijzen dan maar kunstmatig hoger te maken. Eerlijker zou zijn als fabrikanten de prijzen dan tijdelijk omlaag halen totdat de voorraad dan weer op een normaal niveau is.

En tja ik heb nu zoiets van dat ik geen extra ssd nodig heb en niet dan nu zomaar maar ga kopen omdat de prijzen stijgen. Daarnaast, tja, dan maar weer de tradittionele harddisks gaan gebruiken mocht ik plek te weinig hebben.
Vlizzjeffrey 31 december 2023 13:03
Bijzonder dat we nooit zulke projecties krijgen over prijs dalingen.
audiojunk @Vlizzjeffrey31 december 2023 13:10
Die berichten waren er wel, hoge voorraden dus toen had je kunnen verwachten dat de prijs ging zakken.
sapphire @Vlizzjeffrey31 december 2023 13:55
Diezelfde Trendforce en een aantal andere analisten hadden de daling van afgelopen zomer al maanden van ter voren voorspeld en aangekondigd.
Zelfs Tweakers heeft er een artikel over geschreven een aantal maanden geleden: review: Dit is het moment om een ssd te kopen - Einde prijsdalingen lijkt in ...

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