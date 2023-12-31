TrendForce: prijs NAND-flashgeheugen zal in 2024 met 50 procent stijgen

Analistenbureau TrendForce verwacht dat de prijzen van NAND-flashgeheugen in de loop van 2024 met meer dan de helft zullen stijgen. De grote fabrikanten zouden hun productie hebben teruggeschroefd om overtollige voorraad weg te werken en de verkoopprijzen te stabiliseren.

Volgens TrendForce moet de prijs van NAND-flashgeheugen met minstens meer dan 40 procent stijgen voordat de grotere fabrikanten break-even kunnen draaien met het product. Die grote spelers, waaronder Samsung, zouden enkele maanden geleden ook al de productie van de NAND-chips hebben teruggeschroefd en meer hebben ingezet op de productie van DRAM-modules. Die laatste chips zouden namelijk winstgevender zijn.

Samsung was in het derde kwartaal van 2023 wereldwijd de grootste fabrikant van NAND-flashgeheugen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf had toen een marktaandeel van 31,4 procent. SK Group volgde op de tweede plaats met 20,2 procent marktaandeel. Western Digital behaalde de derde plaats met 16,9 procent marktaandeel, gevolgd door het Japanse Kioxia met 14,5 procent. Micron vervolledigt de top vijf met 12,5 procent marktaandeel.