TrendForce: prijs NAND-flashgeheugen zal in 2024 met 50 procent stijgen

Doe eens de rekensom: Hoeveel geld ben je kwijt aan huur over een periode van 30 jaar? Hoeveel hypotheek rente betaal je, hoeveel aftrek heb je, eigenwoningforfait, onderhoud, waarde van de woning na 30 jaar. Vs rendement op investering, vermogensbelasting, het risico, huur, etc.
Als je gaat investeren en je heb je eigen woning nog niet afbetaald, ben je dan niet in principe aan het investeren met 'geleend' geld en is dat niet juist wat de meeste wijze investeerders afraden?
Een eigen woning en eigenlijk het land waar het op staat is over het algemeen een veiliger investering dan aandelen. De laatste keer dat we meer bouwgrond in Nederland hebben gemaakt is 50+ jaar geleden (Flevopolder). Natuurlijk moet je niet in een enkel bedrijf investeren, maar...
“Koop wat je kent, kijk naar de fundamentals, heb een langetermijnvisie, laat je niet uit aandelen verjagen als de markten dalen en beleg alleen in namen waarvan je het verhaal erachter begrijpt.”
-- Peter Lynch
Ik zou willen stellen dat de meeste mensen geen langetermijnvisie hebben, ik hoef slechts te kijken naar de verkiezingen van de afgelopen 15 jaar te kijken om daar zeker van te zijn. Maar ook als je kijkt hoeveel 'investeerders' (in) paniek kopen en verkopen, de recente twee crypto booms (en busts) zijn daar een heel mooi voorbeeld van. En hoeveel mensen begrijpen het 'verhaal' achter de 'naam', je hoeft hier maar de comments te lezen en je realiseert je, bitter weinig. En zelfs als je dat wel hebt bij een paar bedrijven, dan is de 'spread' van je investering slechts beperkt en opeens een groot risico. Sure, je kan investeren in de S&P 500, historisch gezien een behoorlijk rendement. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst...
Gemiddeld koste een huis in 1993 €90.800 (omgerekend vanuit gulden), in 2023 kost een huis gemiddeld €421.300, als je dat zelfde bedrag in de S&P500 had geïnvesteerd had je nu waarschijnlijk rond de €1,7 miljoen gehad... Echter, dat bedrag had je over het algemeen niet 30 jaar geleden om te investeren, maar je kon het wel lenen voor een huis. Daarnaast zou je 30 jaar huur moeten betalen en vermogensbelasting, wat allemaal in je uiteindelijke winst hakt. Als ik alleen al kijk wat ik 15 jaar geleden betaalde aan huur en wat ik nu betaal, over een periode van 30 jaar is imho investeren in een eigenwoning een betere propositie dan in de S&P500...
Daarnaast kan je je aandelen niet echt gebruiken die 30 jaar en je eigenwoning wel...