The Information: OpenAI genereert jaarlijkse omzet van 1,6 miljard dollar

OpenAI zou dit jaar een omzet van 1,6 miljard dollar hebben gegenereerd. Dat schrijft The Information op basis van enkele anonieme bronnen. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut zou een maandelijkse omzet van ongeveer 130 miljoen kunnen draaien.

Volgens The Information had OpenAI in oktober van dit jaar al 1,3 miljard dollar aan omzet gegenereerd. Dat bedrag zou nu dus verder gestegen zijn tot ongeveer 1,6 miljard dollar. Ter vergelijking, in 2022 zou het bedrijf een omzet van ongeveer 28 miljoen dollar hebben gegenereerd. Persagentschap Bloomberg schreef deze maand nog dat OpenAI momenteel een nieuwe ronde fondsenwerving doet. Het bedrijf zou dat tegen een waardering van 100 miljard dollar willen doen.

OpenAI is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het is in 2015 opgericht door Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman en enkele andere techondernemers. OpenAI was aanvankelijk een non-profitorganisatie met als doel fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Daar kwam verandering in 2019 in. Toen werd OpenAI een bedrijf met een winstoogmerk. In 2019 investeerde Microsoft 1 miljard dollar in het AI-bedrijf, gevolgd door een tweede investering van 10 miljard dollar in 2023. OpenAI staat bekend als het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, AI-beeldgenerator Dall-E en spraakherkenningssoftware Whisper.