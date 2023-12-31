The Information: OpenAI genereert jaarlijkse omzet van 1,6 miljard dollar

OpenAI zou dit jaar een omzet van 1,6 miljard dollar hebben gegenereerd. Dat schrijft The Information op basis van enkele anonieme bronnen. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut zou een maandelijkse omzet van ongeveer 130 miljoen kunnen draaien.

Volgens The Information had OpenAI in oktober van dit jaar al 1,3 miljard dollar aan omzet gegenereerd. Dat bedrag zou nu dus verder gestegen zijn tot ongeveer 1,6 miljard dollar. Ter vergelijking, in 2022 zou het bedrijf een omzet van ongeveer 28 miljoen dollar hebben gegenereerd. Persagentschap Bloomberg schreef deze maand nog dat OpenAI momenteel een nieuwe ronde fondsenwerving doet. Het bedrijf zou dat tegen een waardering van 100 miljard dollar willen doen.

OpenAI is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het is in 2015 opgericht door Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman en enkele andere techondernemers. OpenAI was aanvankelijk een non-profitorganisatie met als doel fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Daar kwam verandering in 2019 in. Toen werd OpenAI een bedrijf met een winstoogmerk. In 2019 investeerde Microsoft 1 miljard dollar in het AI-bedrijf, gevolgd door een tweede investering van 10 miljard dollar in 2023. OpenAI staat bekend als het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, AI-beeldgenerator Dall-E en spraakherkenningssoftware Whisper.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 31-12-2023 11:43 61

31-12-2023 • 11:43

61

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Reacties (61)

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Maurits van Baerle
31 december 2023 12:45
Omzet dus, en dankzij gigantische kosten (vooral elektriciteit en hardware) nog ver verwijderd van winstgevendheid.

Volledige inzage in hun cijfers hebben we niet maar voorlopig lijkt het er op dat ze per opdracht verlies draaien. Zo zou MS Copilot tussen de $20 en $80 per maand per betalende gebruiker verliezen. Gizmodo: So Far, AI Is a Money Pit That Isn't Paying Off

Het zijn investeerders die kleinere bedrijven als OpenAI (Google is een ander geval want die kunnen intern investeren) in de lucht houden. De kunst voor clubs als OpenAI zal dus zijn een soort race tegen de klok om te proberen geld te verdienen voordat de investeerders hun vertrouwen verliezen en achter iets nieuws aan gaan.
singingbird @Maurits van Baerle31 december 2023 15:01
Nu maar voor hun hopen dat ze snel specialistische AI chips kunnen produceren en inzetten, die efficiënter en energiezuiniger moeten zijn. Nu nog verlies draaien, maar je hebt dan al wel je voorsprong te pakken.
Cybernetica @Maurits van Baerle31 december 2023 13:05
Maar hoe zou dit zijn voor Europese AI bedrijven? Zoals Mistral AI? Hebben zij ook zulke hoge energiekosten? Het zou een goed idee zijn om een paar solar/windmolenparken in Europa op te zetten speciaal voor dit soort bedrijven, met subsidie van de EU.
Cergorach
@Cybernetica31 december 2023 14:16
...met subsidie van de EU.
[sarcasme] Ja, laten we daar zwaar geld in steken, zodat ze het straks kunnen verkopen aan een buitenlandse verkoper en het geld in eigen zak kunnen steken... [/sarcasme]

Laat ze allemaal maar op een gelijk veld concurreren en zich allemaal houden aan de EU/lokale regels. Meer zonne energie en windparken is absoluut niet verkeerd, don't get me wrong. Daar mag een hoop subsidie naartoe, maar laat die bedrijven gewoon de normale energie rekening betalen zoals andere bedrijven dat ook doen.
Cybernetica @Cergorach31 december 2023 15:10
Dat argument geldt voor alle EU subsidies. En ben je daar ook tegen?
dasiro @Cybernetica31 december 2023 18:42
alles wat met privaat investeringskapitaal of overheidsleningen kan gedaan worden met het oog om winst te maken hoort geen subsidies te krijgen. Die dienen imho om de eigen werkzekerheid en onafhankelijkheid te garanderen voor bedrijven die geen investeerders vinden of niet break-even kunnen draaien.
Verwijderd @Cergorach2 januari 2024 02:41
.. en zo blijft Europa verder achterlopen op tech gebied. Heel slimme aanpak in een wereld die continue digitaler wordt.
Cergorach
@Verwijderd2 januari 2024 11:59
Vast, maar dan moeten er eerst andere dingen worden aangepast, anders blijft dit gewoon zo ongeacht hoeveel geld we er in pompen. En die andere dingen aanpassen maakt het idee van een open markt juist weer een lachertje.
Maurits van Baerle
@Cybernetica31 december 2023 13:10
Een groot deel van de kosten (elektriciteit en water) zit in de koeling dus rekencentra neerzetten in Noorwegen of IJsland (koelere landen met ruim voldoende schone energie) zou al helpen.
raro007 @Maurits van Baerle31 december 2023 18:09
Ja want dat gebied opwarmen is extreem goed idee voor de planeet..
Cerberus_tm @raro0071 januari 2024 18:01
Zo werkt het niet. De hoeveelheid warmte geproduceerd door datacentra is verwaarloosbaar vergeleken met de hoeveelheid warmte in een gebied.
SteenNE47 @Maurits van Baerle2 januari 2024 12:01
Waarom alles afgeven aan de omgeving, laat het bijdragen aan het warmtenet oid
Mellow Jack @Cybernetica31 december 2023 14:33
De ene AI is de andere niet. Natuurlijk, alles kost geld maar met 10 miljoen per jaar kan je al heel wat.

OpenAI probeerd een "1 stop shop" te zijn en dat heeft wat consequenties...

Zoals ik het zie kan je het opdelen in stukjes:
- ontwikkelen
- trainen
- testen
- draaien

Als je je dan gaan richten op een massa publiek die je wilt bedienen met een scala aan features (plaatjes, text, video, audio) welke parallel de bovenstaande cyclus doorlopen (misschien wel meerdere parallelle cyclussen per project) dan kan het flink in de papieren lopen.

Als je jezelf focussed op 1 specifiek onderwerp waarbij het model het product is. Dan kunnen andere bedrijven daar een dienst mee ontwikkelen en kijk je tegen een compleet ander kostenplaatje aan.

Laatste edit, beetje vergelijkbaar met de Boeing vs Airbus situatie

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 27 juli 2024 19:14]

jaxxil @holoduke5131 december 2023 20:48
Hoewel een beetje kernenergie geen kwaad kan om te helpen in de energietransitie is het echt geen oplossing voor reductie van ons verbruik. Op het moment levert kernenergie zo'n 2,5 procent van de wereldwijde energiebehoefte, en is er als je het optimistisch bekijkt voor 100 jaar voorraad aan uranium. Als we kernenergie verviervoudigen naar slechts 10 procent van de energiebehoefte dan is het uranium dus in 25 jaar op. En dan hebben we geen enkel nadeel van kernenergie zelf nog genoemd.

Op een gegeven moment moeten we echt minder gaan verbruiken, en misschien dat 489e datacenter voor het generen van slechte AI tekeningen gewoon niet bouwen. Efficiëntie is belangrijk en dat is AI allerminst.
holoduke51 @jaxxil31 december 2023 21:54
Uranium komt ontzettend veel voor. Waar jij het over hebt gaat over huidige mijnen. Alleen wat in de zee zit is goed voor 100.000 jaar aan energie.
Daarnaast word ons energieverbruik echt niet minder. Efficienter natuurlijk wel, maar niet minder. Over 100 jaar verbruiken we misschien wel 1000x meer energie per persoon.
jaxxil @holoduke5131 december 2023 22:22
Alleen wat in de zee zit is goed voor 100.000 jaar aan energie.
Dat noemt iedereen altijd, en verzuimt daarbij even te noemen dat we geen manier hebben om het er uit te halen. We weten niet of die er uberhaupt gaat komen, en er op gaan rekenen is geen goed idee. Het is als zeggen dat we meer dan genoeg waterstof hebben voor in onze auto's omdat de aarde grotendeels uit waterstof bestaat; alhoewel dat laatste klopt betekent niet dat we er zomaar bij kunnen.

Verder hoop ik echt dat je ongelijk hebt met je projectie voor energieverbruik. We lopen nu al flink over een aantal planetaire grenzen heen en zo lang we echte duurzaamheid nog niet uitgevogeld hebben wil ik die motor liever geen extra gas geven.

[Reactie gewijzigd door jaxxil op 27 juli 2024 19:14]

vezz @holoduke511 januari 2024 06:49
Opgepast met termen als energie.
Fossiele brandstoffen bevatten ook “energie”. Door de elektrificatie (elektrische auto’s, warmtepompen, …) zal ons energieverbruik dalen wegens veel efficiënter.
Ons elektriciteitsverbruik zal weliswaar stijgen, maar niet 1000x. Gelukkig maar.
divvid @holoduke511 januari 2024 09:32
Enige reële lange termijn oplossing is een mix van zon, wind, water én kernFUSIE energie. Vooral dat laatste is erg lastig, maar ja zolang we nog in twee jaar tijd 10x zoveel geld uitgeven aan bommen en granaten dan aan fusie onderzoek in 50 jaar, is dat allemaal nog ver weg
Manderlay1 @Maurits van Baerle31 december 2023 13:05
Is net zoals in biotech
singingbird @Manderlay131 december 2023 15:07
Ja, maar hier heeft het product zich al wel bewezen. Bij biotech kan het zijn dat het potentiële medicijn niks doet en dan ben je praktisch al je investeringen meteen kwijt. Maar als het wel effectief blijkt, dan ben je spekkoper. Klinkt een beetje als een gok, tenzij je echt in de materie zit.
Manderlay1 @singingbird1 januari 2024 02:36
Neen niet altijd, bv Argen-X heeft een uniek medicijn dat werkt voor 1 ziekte. Ze gingen testen of het ging werken bij andere ziektes. Blijkbaar werkt het niet op 1 dag tijd 25% beurswaarde kwijt terwijl het wel een goed werkend en goed verkopend medicijn heeft op de markt.

Andere biotech bedrijven, hebben medicijnen die werkten bedacht maar doordat concurrentie net iets eerder kon komen met goedkeuring enzovoort is het bedrijf niets meer waard.

Dus ook bedrijven met goede biotech kunnen nog crashen
singingbird @Manderlay11 januari 2024 15:30
Blijkbaar werkt het niet op 1 dag tijd 25% beurswaarde kwijt
Ik ken het voorbeeld niet, maar waarschijnlijk was het aandeel al 33% gestegen anticiperend op een positief resultaat en toen het resultaat negatief bleek weer teruggevallen naar de oude beurswaarde.

Maar ja, aandelen blijven lastig en bij de verklaringen van experts heb ik vaak hetzelfde gevoel als bij de docent Nederlands of Engels op de middelbare school. Die dan bepaalde bedoelingen en diepere betekenis toekent aan passages uit een leesboek, waar je je van afvraagt of dat wel echt zo is.

[Reactie gewijzigd door singingbird op 27 juli 2024 19:14]

Frame164 @Maurits van Baerle31 december 2023 13:05
Het is ieder geval wel iets waar een positieve business case voor is te maken. Dat is voor veel andere diensten een stuk lastiger.
Jewcookies 31 december 2023 12:01
Ze willen geen 100 miljard ophalen maar tegen een waardering van 100 miljard. Dus als ze 10 miljard zouden ophalen streven ze er naar om daar maximaal 10% van de aandelen voor te geven.

Edit: Artikel aangepast!

[Reactie gewijzigd door Jewcookies op 27 juli 2024 19:14]

brobro @Jewcookies31 december 2023 12:15
Dat staat er ook, maar het is een nuttige nuance. Ik had er overheen gelezen!

Microsoft is dan wel spekkoper geweest met hun aandelen.

[Reactie gewijzigd door brobro op 27 juli 2024 19:14]

Gulpen 31 december 2023 12:15
OpenAI was aanvankelijk een non-profitorganisatie met als doel fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Daar kwam verandering in 2019 in. Toen werd OpenAI een bedrijf met een winstoogmerk.
Om preciezer te zijn: de overkoepelende organisatie is nog steeds een non-profit (waarschijnlijk om juridische redenen, omdat het zo is opgericht, in die vorm oprichtingsgeld is binnengehaald). Maar daaronder hebben ze later een “for-profit” entiteit gehangen. Er zat eerst een maximum aan hoeveel winst (en capital gains?) de aandeelhouders dáárvan mochten maken - maar dat is recent opgeheven. Dus praktisch nu helemaal for-profit.

Mbt verhogen limiet (Bron):
OpenAI’s investor return used to be capped at 100x, but they changed the rule so the cap will roughly double every 4 years starting 2025. An exponentially rising profit ceiling 🤔. What’s the next rule change?

[Reactie gewijzigd door Gulpen op 27 juli 2024 19:14]

Cergorach
@Gulpen31 december 2023 14:00
OpenAI, Inc. => non-profit
OpenAI Global, LLC. => for-profit

De vraag is dus of ze het hier hebben over het non-profit of het for-profit deel, want het for-profit deel zal een deel van winst doorschuiven naar het non-profit deel (die moeten immers ook salarissen betalen)?
Gulpen @Cergorach31 december 2023 14:37
De restwinst wordt doorgeschoven naar de non-profit (zie in die bron). Maar aangezien er nu praktisch geen limiet is aan hoeveel winst de aandeelhouders van de for-profit éérst krijgen, blijft er dus weinig over om door te schuiven. (Muv in hoeverre de non-profit ook direct aandelen heeft in de for-profit; dat weet ik niet).

[Reactie gewijzigd door Gulpen op 27 juli 2024 19:14]

Blokker_1999
31 december 2023 11:49
En voordat sommige mensen gaan denken dat het winst is, dat is het niet. Van dat bedrag moet je alle onkosten nog aftrekken en ik verwacht dat die niet klein zullen zijn gegeven de rekenkracht die ze nodig hebben voor het in de lucht houden van hun modellen.
blackjack21 @Blokker_199931 december 2023 12:05
Gezien de 10 miljard investering van Microsoft en het exclusieve gebruik van Azure kan ik het me niet voorstellen dat OpenAI de volle mep betaald.

Exacte deal ken ik niet, zou me niets verbazen als die investering deels bestaat uit Azure gebruik.

De kosten zullen enorm zijn, ongeacht uit welk potje dat komt.
m_snel @blackjack2131 december 2023 15:20
Volgens mij ging die 10 miljard om het gebruik van de infra van MS.
SgtElPotato @Blokker_199931 december 2023 12:17
Daarom staat er omzet, anders zou er wel winst hebben gestaan :z
Buitenaerts @SgtElPotato31 december 2023 13:27
Jep inderdaad, anders hadden ze ook neer kunnen plempen openai kan bestaan van 1 euro winst haha (terwijl ze een omzet van 2 miljard zouden doen per jaar, maar dat ziet er minder fraai uit natuurlijk :)) En geeft geen inzicht in wat voor omvang een bedrijf daadwerkelijk heeft.

[Reactie gewijzigd door Buitenaerts op 27 juli 2024 19:14]

lommeva @Blokker_199931 december 2023 12:02
Als ik het me goed herinner, wordt dit grotendeels gedekt door Microsoft's investeringen waarvan een groot deel bestaat uit Azure-credits.
Earthfinder 31 december 2023 14:38
Maken politii zich ook druk om de hoeveelheid energie die AI nodig heeft voor de meest basale functies? Daarnaast denk ik dat alle ict samen ons meer kost, als SAMENleving, dan dat we ons bewust zijn en dan dat ons lief is.
De toename in digitalisering, is omgekeerd evenredig aan de sociale cohesie (en vaardigheden) in de samenleving.
unglaublich @Earthfinder31 december 2023 15:25
Gelukkig is het energienetwerk niet afhankelijk van de morele oordelen van politici, maar simpelweg van vraag/aanbod. De afnemer betaalt voor de energie, en wat ie er daarna mee doet moet ie zelf weten. Een soort net-neutraliteit dus. Ik denk dat de meeste Tweakers daar ook groot voorstander van zijn?

Als een afnemer blijkbaar energie afneemt om een product of service uit te brengen die winstgevend is, en dus blijkbaar gewild door de maatschappij, dan is dat een prima voorbeeld van een goed functionerende markt.
amarissimo @unglaublich31 december 2023 16:11
Alleen voor zover negatieve externe effecten juist en volledig beprijsd zijn, wat vaak niet het geval is bij grootgebruikers van ruimte en energie.
Kol Nedra @Earthfinder31 december 2023 16:09
Het is lastig te bepalen wat wel en niet goed is voor de samenleving, zo zijn er tal van dingen die veel energie kosten maar of het daadwerkelijk een positieve functie heeft in de maatschappij blijft de vraag.
Noobie2010 2 januari 2024 11:23
Omzet zegt helemaal niks over het financieel totaal plaatje. OpenAI verbrand geld van investeerders en het duurt nog zeker een aantal jaar voordat er financieel quitte wordt gedraaid. De overhead is nogsteeds gigantisch en de TVT is erg lang.

Ik denk dat OpenAI beter af was als non profit, nu moet er gepresteerd worden en moeten er producten zoals ChatGPT van de band gerold worden. Dit gaat teveel druk opleveren voor de onderzoekers, wat de kwaliteit van het onderzoek op dit gebied negatief gaat beïnvloedden.
ronaldmathies @OLED31 december 2023 12:49
Elon musk is al heel lang geen onderdeel meer van OpenAI.
ultimasnake @ronaldmathies31 december 2023 13:53
Maar wel een mede oprichter toch? Hij heeft in ieder geval flinke vinger in de pap gehad en wat dat betreft moeten we hem ook nageven dat ie veel teweeg heeft gebracht waar we nu en later heel normaal over doen… elektrisch rijden, herbruikbare zelf landende rakketten, ai taalmodellen voor het klootjes volk…… en later nog ‘ons ras interplanetair maken’….

Nergens was hij de uitvinder maar wel de vonk om een vlam te ontwaken, hoe gestoord die man ook overkomt… hij heeft het wel gedaan
Immutable @ultimasnake31 december 2023 14:58
Maar Elon Musk is het totaal niet mee eens met hoe OpenAI liep, ook de reden waarom hij eruit is gestapt.
Elon Musk stond ook niet achter het personeel wat naar Microsoft wou en ook niet achter .
Hij stond juist achter Ilya Sutskever, en zijn motivaties voor het ontslaan van Sam Altman.

Grappig is zelfs dat Elon Musk graag Ilya Sutskever wil aannemen voor zijn eigen AI project xAi(tegenhanger van OpenAI)
Cergorach
@ultimasnake31 december 2023 14:07
Maar wel een mede oprichter toch?
Niet oprichter (dat is althans hoe ik het lees), maar was wel een van de initial board members en een investeerder. Al in 2018 eruit gestapt.

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI
elmuerte @OLED31 december 2023 14:53
Je geeft Musk veel meer eer dan hij toekomt. OpenAI is niet zijn werk, en ook zeker niet zijn visie. Ook Tesla, SpaceX, Boring zijn niet zijn werk, en voor een behoorlijk deel ook niet zijn visie. Paypal is voor een deel wel z'n werk, maar zijn visie (i.e. X) hebben ze opzij gezet.
Veel investeerders en boardmembers zijn niet zo luidruchtig als Musk.
unglaublich @OLED31 december 2023 15:27
Wat een onzin zet. Musk is gewoon een investeerder, net zoals de rest van de Forbes 100. Die mensen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor alle technologische successen in de wereld. Ze zijn gewoon geldschieters.
holoduke51 @unglaublich31 december 2023 17:03
Hij kan de juiste mensen bij elkaar zetten. Daar is hij erg goed in. Stuk beter dan veel zeurende zuurpruimen hier op tweakers :)
Frame164 @OLED31 december 2023 13:04
Anderen hadden die dingen ook kunnen doen. Maar die deden het niet. Daar kan Musk ook niets aan doen.
Manderlay1 @Frame1641 januari 2024 02:32
Net zoals bij kunst, ja gewoon een zwart vierkant dat kan ik ook, ja maar hij was eerder en er beroemd mee geraakt. Er zullen er nog geweest zijn die het konden maar was unieker
Manderlay1 @OLED31 december 2023 13:05
Toch zot wat hij heeft klaargespeeld! Ben ik van onder de indruk
Cergorach
@Manderlay131 december 2023 14:10
Tesla Cybertruck => 2 years late, twice the price, half the range and falling short of all the promises... ;)

Soms interessante ideeën, maar de uiteindelijke implementatie valt vaak super tegen.
djwice
@Cergorach31 december 2023 14:26
En hou het dan tegen het perspectief dat pick-up-truck eigenaren eerst Tesla's aan het coal-rolling waren, en dat het antwoord daarop de CyberTruck is en dat er meer dan 2 miljoen van zijn bestelt in Amerika.
Dat staat gelijk aan het aantal pick-up-trucks dat er per jaar in heel Amerika verkocht wordt.

Dat is, in de diesel gedomineerde pick-up-truck wereld waar mannen vuil en ruw over willen komen, ongehoord knap.

Volgens wikipedia is de prijs in 2024 trouwems 50% hoger dan in 2019 verwacht was. In 2022 is al aangegeven dat de specs en prijzen anders zouden zijn dan in 2019 werd gepresenteerd.
In America komt de 2024 prijs van de goedkoopste Cybertruck overeen met de prijs van de meest populaire diesel pick-up-truck. Een goed concurrerende prijsstelling dus.

Met het 'extra pack' krijgt de Cybertruck een range van 470 mijl, de verwachting in 2019 was 500 mijl.

[Reactie gewijzigd door djwice op 27 juli 2024 19:14]

Cergorach
@djwice31 december 2023 17:33
... en dat er meer dan 2 miljoen van zijn bestelt in Amerika.
Nee, er zijn 2 miljoen Cybertrucks preordered voor $100 per stuk, welke je ook nog terug kan krijgen als je je preorder annuleert. Als ik sommige polls op reddit mag geloven annuleert bijna 60% diens order, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, duurt het nog tot 2033 op dit tempo voordat ze alle 2 miljoen trucks hebben geleverd. Als je in gedachte houd dat die preorders ergens in 2019 begonnen, hebben ze er best case scenario 125.000 per jaar verkocht... Tesla gaat proberen om er 250k per jaar te produceren, terwijl de Ford-F serie er in 2023 al 700.000+ geleverd in een jaar. Even ter vergelijking, de Ford F-150 Lightning (elektrische variant van Ford) verkocht 12.260 stuks in de eerste 9 maanden van 2023. Eind november zou Tesla al een hele floot van Cybertrucks hebben geproduceerd... Wel 25 stuks... O-)

Volgens oudere berichten zou Tesla een miljoen Cybertrucks per jaar gaan produceren ~38 maanden na lancering. Nu is dat al 250k pas in 2025... Maar zoals is Tesla/Elon traditie: Over promise and underdeliver! ;)

Het gaat mij er niet om dat de Cybertruck goed concurreert, maar dat het de gros van de 'beloftes' niet is nagekomen.

Sidenote: Ik vraag me af hoeveel van die 2 miljoen preorders buiten de VS zijn geplaatst en in hoeveel van die gevallen het niet is toegestaan om daarmee te rijden op de openbare weg. Dat zou wel eens een hele sloot annuleringen kunnen zijn...
djwice
@Cergorach31 december 2023 17:52
Dus er willen volgens die poll 800.000 Amerikanen deze auto. Dat is meer dan van welk andere pick-up-truck.

Ik zeg dat is extreem knap voor een market entry. En dan helemaal met een product dat totaal verstorend is in die markt.

Ik vind 12.260 in 9 maanden bar weinig in verhouding tot die 800.000 (of 2 miljoen) die een electrische pick-up-truck willen. En staat ook niet in verhouding tot de verkoop van de diesel variant (welke de meest populaire pick-up-truck in de US is als ik het goed begrijp). Wellicht is de Ford F-150 Lightning aanzienlijk minder aantrekkelijk dan de Cybertruck.

[Reactie gewijzigd door djwice op 27 juli 2024 19:14]

Cergorach
@djwice31 december 2023 18:56
Het zijn er nog steeds meer dan de 25 Cybertrucks... Het issue bij iedereen is naar wat ik heb begrepen de productie capaciteit (opschroeven).

Edit:
Het is niet voor niets dat er documentaires verschijnen: The Cult of Elon
https://www.imdb.com/title/tt27419597/

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 27 juli 2024 19:14]

djwice
@Cergorach31 december 2023 19:36
Ah ik zie het: de Ford F-150 Lightning is maximaal 370 miles per lading en dat is incl. battery expansion pack.
En doet 4 seconden van 0 tot 60 miles/h.

De cybertruck gaat dus 100 miles verder op een lading met extentie pack en van 0-60 miles/h in 2,7 seconden.

De cybertruck kan ook zwaardere dingen trekken en meer gewicht laden.

Tja, ach. Tijd zal het leden hoeveel cybertrucks er komen en hoe snel. In iedergeval had in 2018 Ford nooit gedacht dat ze in 2023 een Electrische F-150 op de markt zouden willen brengen. Wellicht zelfs bespottelijk hadden gelachen bij het idee alleen al. Toch mooi dat die mindset nu anders is geworden. En ze hard aan de slag gegaan zijn om niet door Musk uit de markt gedrukt te worden.
droofx @djwice31 december 2023 19:15
“prick-up-truck” mooie typfout :-)
robindemey @Cergorach31 december 2023 22:19
Lol. De eerste paar zijn geproduceerd en er worden al conclusies getrokken.

Er is sowieso al 20% inflatie en in de autosector nog meer. Eenmaal opgeschaald, zal de prijs wel dalen. De Model 3 is nu inflation-adjusted zelfs goedkoper dan de beloofde $35.000 en heeft een groter bereik dan toen.

Je moet alles dus in perspectief zetten hé.

Trouwens, waarom zouden ze nu een prijszetting ver onder de marktprijs gaan aanhouden, terwijl ze de vraag sowieso de eerste paar jaar niet aankunnen.

Tesla zal er zoveel maken als nodig. Eerste lijn is idd voorzien op 250.000, maar er is nog plaats in Texas 😉.

Ford doet het rampzalig slecht met zijn ligtning. Na anderhalf jaar productie amper een paar duizend per kwartaal...

[Reactie gewijzigd door robindemey op 27 juli 2024 19:14]

Manderlay1 @Cergorach1 januari 2024 02:31
Iedereen heeft wel eens een mindere dag :)

Maar bv spaceX Enzo doet mooie dingen, zijn grootste talent is gewoon de juiste mensen vinden en rond hem krijgen om zijn ideeën uit te werken.

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