Sam Altman keert terug bij OpenAI als ceo

Sam Altman wordt weer ceo van OpenAI. Dat maakt het bedrijf bekend, dat ook aankondigt een nieuwe raad van bestuur te krijgen. Altman werd vrijdag nog ontslagen door de oude raad van bestuur, omdat hij niet transparant en open genoeg zou communiceren.

OpenAI zegt een 'principeakkoord' te hebben bereikt voor Altmans terugkomst, waarbij een nieuwe 'initiële' raad van bestuur wordt gevormd met een nieuwe voorzitter en daarnaast twee leden. Een van die leden, Adam D'Angelo, zat ook in het oude bestuur. OpenAI zegt nog de details uit te werken. Altman zegt van OpenAI te houden en ernaar uit te kijken terug te keren naar het bedrijf.

Altman werd op vrijdag plotseling ontslagen, omdat de oude raad naar eigen zeggen geen vertrouwen meer had in het leiderschap van Altman. De medeoprichter zou niet consistent openhartig genoeg zijn geweest in zijn communicatie met de raad, al is dit besluit nooit nader toegelicht. Na dit besluit stapte Greg Brockman, medeoprichter en voorheen president bij OpenAI, op. Ook Brockman zegt terug te keren bij OpenAI.

Maandag kondigde Microsoft aan dat Altman een nieuw AI-onderzoeksteam zou gaan leiden bij het bedrijf, waarbij Microsoft aangaf dat OpenAI-werknemers mochten overstappen als ze dit wilden. Een ruime meerderheid van die OpenAI-werknemers gaf in een brief aan dit te overwegen, indien de raad van bestuur van OpenAI niet op zou stappen en Altman opnieuw aan zou stellen als ceo. Investeerders waaronder Microsoft hadden ook druk gezet op het bedrijf om Altman opnieuw aan te stellen. Altman zegt dat hij terugkeert naar OpenAI 'met ondersteuning van' Microsofts ceo Satya Nadella.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…